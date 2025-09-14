E M P O L I 1 S P E Z I A 1

17′ Esposito rig, 48′ Popov

Al Castellani finisce 1-1 il match contro lo Spezia. Liguri in vantaggio con Esposito su rigore, pareggio del solito Popov ad inizio ripresa. Gli azzurri ci hanno messo un po’ per entrare in partita ed hanno dovuto subire lo schiaffo del gol (su rigore per fallo di Yepes) per scrollarsi di dosso quel timore iniziale. La squadra però ha dimostrato carattere facendo capire di voler reagire e, testa bassa, si è messa alla ricerca del pari. Un po’ di confusione di troppo ci ha fatto attendere fino al terzo minuto della ripresa per poter esultare al gol di Popov che, nel tentativo di girare un pallone mette dentro un bel gol. L’inerzia della partita passa per buona parte del secondo tempo in mano agli azzurri che creano e sfiorano (in particolare con Shpendi) il gol del sorpasso. Lo Spezia non sta a guardare e prova a sfruttare, da squadra esperta, le ripartenze con un un Fulignati che si fa trovare sempre pronto. Importante la parata su Artistico al 64’. Nel finale sono diversi i cambi di fronte con gli ospiti ad avere qualche occasione in più ma non facendo capitolare la nostra difesa. Gara che finisce con qualche scintilla di troppo. E’ sicuramente un buon punto quello preso dagli azzurri stasera che, lo ripetiamo, hanno dimostrato un ottimo spirito di reazione, facendo vedere diverse cose interessanti in costruzione e mantenendo una discreta solidità difensiva. Pesa l’ingenuità di Yepes che porta al rigore dello Spezia e su queste cose bisogna indubbiamente lavorare visto che stiamo pagando molto questi errori individuali. Indubbio che si debba lavorare anche su altro, la squadra ha margine di crescita e compito di Pagliuca sarà limare al minimo gli errori, nelle due fasi, della squadra. Buona la prova di Ghion, alla sua prima, solido Lovato che è una garanzia e ritorna sui suoi livelli Elia, oggi messo a sinistra a piede invertito. Ancora è presto per un giudizio pienamente oggettivo, ma la squadra ha spirito e sta crescendo nella ricerca della propria identità.

EMPOLI (3-5-2) : Fulignati; Curto, Lovato, Carboni; Ceesay (83′ Ebuhei), Ignacchiti, Ghion (80′ Belardinelli), Yepes (46′ Ilie), Elia (71′ Moruzzi); Shpendi, Popov (71′ Konate).

A Disp: Perisan, Gasparini, Indragoli, Tosto, Saporiti, Campaniello, Orlandi.

Allenatore: Guido Pagliuca.

SPEZIA (3-5-2) : Mascardi; Wisniewski, Hristov, Mateju; Candela, Nagy, Esposito, Cassata (59′ Zurkoski), Beruatto (83′ Cistana); Artistico (72′ Soleri), Vlahovic (59′ Di Serio).

A Disp: Sarr, Loria, Feipe, Lapadula, Bertoncini, Onofri, Comotto, Lorenzelli.

Allenatore: Luca D’Angelo

ARBITRO: Sig. Feliciani di Teramo. Assistenti: Laudato/Fontani. VAR: Serra/Maresca.

Ammoniti: 16′ Yepes (E), 43′ Cassata (S), 61′ Elia (E), 89′ Nagy (S), Ilie (E).

LIVE MATCH

94′- Arriva il triplice fischio del direttore di gara, finisce 1-1 tra Empoli e Spezia. Il risultato fotografa l’andamento della gara, ottimo approccio della ripresa degli uomini di Pagliuca che trovano il pareggio con Popov. Poi nella seconda parte i liguri sono tornati a spingere andando vicino al nuovo vantaggio con Artistico, sul quale è stato prodigioso Fulignati.

93′- Chiusura aerea di Lovato su cross dalla destra.

92′- Nuova punizione per gli ospiti nei pressi della propria area.

91′- Fischiato il fallo ai danni di Wisniewski. Punizione in favore dei liguri.

90′- Concessi quattro minuti di recupero.

89′- Doppio giallo combinato a Nagy e Ilie. Il centrocampista dello Spezia per aver strattonato l’avversario, mentre il giocatore azzurro è stato punito per la reazione.

87′- Soleri! si coordina il numero 27 su cross dalla destra, la sua girata finisce alta.

85′- Cross di Ebuhei controllato agevolmente da Mascardi.

83′- Pagliuca risponde inserendo Ebuhei per Ceesay.

83′- Ultimi cambi: per D’Angelo Cistana lascia il posto a Beruatto.

81′- Lungo cross di Ceesay a cercare sul secondo palo Moruzzi, il suo colpo di testa finisce a lato.

80′- Quarto cambio per Pagliuca: Belardinelli per Ghion.

79′- Esce con sicurezza Fulignati raccogliendo un cross dalla trequarti.

77′- Da qualche minuto la gara sembra essere tornata in gestione dello Spezia. Gli uomini di D’Angelo conquistano un calcio di punizione all’altezza dell’out destro nei pressi della linea di fondo.

76′- Sinistro di Konate bloccato comodamente da Mascardi.

75′- Ilie guadagna un calcio di punizione all’altezza dell’out sinistro.

73′- Azione insistita dello Spezia, destro di Nagy disinnescato da Curto. Sul proseguo dell’Azione Ceesay procura il sesto angolo per i liguri.

72′- Sull’altra sponda spazio a Soleri per Artistico.

71′- Doppio cambio per Pagliuca: Moruzzi e Konate per Elia e Popov.

70′- Tiro di Shpendi da dentro l’area ribattuto dal muro ospite.

68′- Fallo di Carboni nella metà campo azzurra.

67′- Fischiato un fallo in attacco allo Spezia. Curto si incarica della punizione.

65′- Feliciani sanziona l’intervento di Candela su Elia. La punizione di Ghion finisce direttamente tra le braccia di Mascardi.

63′- Fulignati! il portiere azzurro salva su Artistico salvando il risultato.

62′- Punizione per i liguri affidata al destro di Esposito. Fulignati ci mette i pugni sulla battuta del numero 5 dei liguri.

61′- Cerca la girata Candela trovando l’opposizione di Lovato. Finisce nella lista dei cattivi Elia per fallo su Hristov.

59′- Doppia sostituzione per Luca D’Angelo: Zurkowski e Di Serio per Cassata e Vlahovic.

57′- Gioco interrotto rimane a terra Beruatto. Sanitari dello Spezia in campo.

55′- Doppia occasione per l’Empoli, prima Moscardi è prodigioso Moscardi sul sinistro di Popov smorzato da Hristov. Poi Carboni premia l’inserimento di Ignacchiti, la sua girata da pochi passi finisce a lato

53′- Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, cross di Ceesay a cercare Popov. Il suo colpo di testa sopra la traversa.

53′- Elia si procura il secondo angolo della gara.

52′- Prova a reagire lo Spezia guadagnando una rimessa laterale.

50′- Avvio di ripresa con un livello di intensità superiore rispetto al primo tempo da parte degli azzurri.

48′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ancora lui, Boghdan Popov la pareggia su cross di Elia, girata di sinistro con palla che assume una strana traiettoria sorprendendo Mascardi

47′- Lovato per Popov ma anche in questa circostanza pallone irraggiungibile per l’attaccante ucraino.

46′- L’Empoli gioca il primo pallone della gara, Pagliuca opta per il primo cambio: Ilie per Yepes.

2° Tempo

49′- Si va all’intervallo con lo Spezia in vantaggio per 1-0, decide al momento il rigore di Artistico assegnato per il fallo di Yepes su Cassata ravvisato dal Var. Dopo lo svantaggio l’Empoli si è scosso andando vicino al pareggio due volte, ma nel finale Fulignati ci ha messo una pezza opponendosi al sinistro velenoso di Esposito.

49′- Curto perde un pallone sanguinoso in uscita, ne approfitta Beruatto premiando l’inserimento di Esposito: il suo sinistro deviato in angolo da Fulignati.

46′- Intanto torna in campo Wisniewski.

45′- Assegnati tre minuti di recupero.

44′- Scontro tra Moscardi e Wisnieski, Feliciani interrompe il gioco. Si riprende il gioco con un calcio di punizione ai liguri, decisione perlomeno singolare di Feliciani.

43′- Intervento completamente fuori tempo di Cassata su Elia. Inevitabile il cartellino giallo per il numero 29 dello Spezia.

42′- Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina il cross di Carboni è completamente sbagliato.

41′- Shpendi! arma il sinistro l’albanese obbligando Mascardi alla deviazione in angolo.

40′- Ghion recupera palla ma il suo passaggio in verticale per Popov è impreciso.

39′- Bella chiusura di Lovato su Vlahovic al limite dell’area azzurra.

38′- Combinazione stretta al limite dell’area tra Shpendi e Popov, il destro dell’ucraino sopra la traversa.

37′- Stavolta il fallo viene ravvisato a Beruatto ai danni di Shpendi. Intanto Pagliuca ordina l’inversione degli esterni tra Ceesay ed Elia.

36′- Cross di Ghion respinto da Hristov, Feliciani punisce l’intervento di Yepes al limite dell’area ospite.

34′- Esposito taglia il campo a cercare Wisniewski, la sventola del polacco respinta d’istinto da Fulignati.

33′- Fallo piuttosto ingenuo di Curto.

31′- Cassata orchestra la ripartenza ospite, allarga per Candela. Il suo cross finisce direttamente sopra la traversa.

30′- Cross di Ceesay respinto dalla difesa dello Spezia poi Curto è impreciso.

29′- Fischiato il fallo di mano a Popov in area ospite.

27′- Viene ammonito Pagliuca per proteste.

25′- Ghion si sposta per dare linee di passaggio ai compagni. Il feroce pressing della squadra ligure crea problemi alla costruzione del gioco degli azzurri.

23′- Punito l’intervento di Candela su Ceesay all’altezza dell’out destro. Il sinistro di Carboni è completamente sbagliato finendo abbondantemente a lato.

21′- Ci prova Ignacchiti da fuori, ma il suo sinistro dal semicerchio dell’area sorvola la traversa.

20′- Destro dal limite di Yepes respinto da Moscardi.

19′- Molto meglio la formazione di D’Angelo in questa prima parte della gara.

17′- Esposito non lascia scampo a Fulignati dagli undici metri portando in vantaggio lo Spezia

16′- Penalty in favore dello Spezia, punito l’intervento di Yepes su Cassata. Ammonito l’ex centrocampista della Sampdoria.

16′- Var per possibile rigore in favore dello Spezia.

14′- Ancora Esposito sul secondo palo, Ignacchiti mette in angolo. Sugli sviluppi del quarto corner per i liguri allontana Popov.

13′- Curto in ritardo su Artistico, punizione in favore dello Spezia.

11′- Cross di prima di Ghion a cercare Elia disturbato dalla difesa ospite.

10′- Brivido per Fulignati sulla punizione susseguente, colpo di testa di Artistico a lato di poco.

9′- Feliciani punisce l’intervento di Elia su Esposito facendo arrabbiare il “Castellani”.

8′- La scodella Esposito con palla che attraversa l’area, Shpendi prolunga in angolo.

7′- Approccio migliore degli ospiti in queste prime battute. Arriva un calcio di punizione all’altezza dell’out destro.

6′- Non riesce la combinazione tra Yepes e Popov.

5′- Ceesay procura il secondo corner per gli ospiti su cross di Beruatto.

4′- Conquista un calcio di punizione Shpendi nella metà campo dello Spezia.

2′- E’ dei liguri il primo tiro della bandierina. Sugli sviluppi azione insistita degli uomini di D’Angelo, girata sporca di Artistico in piena area blocca Fulignati.

1′- Lo Spezia muove il primo pallone del confronto.

0′ – Si va con il 3-5-2 e Pagliuca sceglie Ceesay a destra ed Elia a sinistra come quinti di centrocampo. Per il resto la formazione annunciata alla vigilia.

1° Tempo