17′ Esposito rig, 48′ Popov
Al Castellani finisce 1-1 il match contro lo Spezia. Liguri in vantaggio con Esposito su rigore, pareggio del solito Popov ad inizio ripresa. Gli azzurri ci hanno messo un po’ per entrare in partita ed hanno dovuto subire lo schiaffo del gol (su rigore per fallo di Yepes) per scrollarsi di dosso quel timore iniziale. La squadra però ha dimostrato carattere facendo capire di voler reagire e, testa bassa, si è messa alla ricerca del pari. Un po’ di confusione di troppo ci ha fatto attendere fino al terzo minuto della ripresa per poter esultare al gol di Popov che, nel tentativo di girare un pallone mette dentro un bel gol. L’inerzia della partita passa per buona parte del secondo tempo in mano agli azzurri che creano e sfiorano (in particolare con Shpendi) il gol del sorpasso. Lo Spezia non sta a guardare e prova a sfruttare, da squadra esperta, le ripartenze con un un Fulignati che si fa trovare sempre pronto. Importante la parata su Artistico al 64’. Nel finale sono diversi i cambi di fronte con gli ospiti ad avere qualche occasione in più ma non facendo capitolare la nostra difesa. Gara che finisce con qualche scintilla di troppo. E’ sicuramente un buon punto quello preso dagli azzurri stasera che, lo ripetiamo, hanno dimostrato un ottimo spirito di reazione, facendo vedere diverse cose interessanti in costruzione e mantenendo una discreta solidità difensiva. Pesa l’ingenuità di Yepes che porta al rigore dello Spezia e su queste cose bisogna indubbiamente lavorare visto che stiamo pagando molto questi errori individuali. Indubbio che si debba lavorare anche su altro, la squadra ha margine di crescita e compito di Pagliuca sarà limare al minimo gli errori, nelle due fasi, della squadra. Buona la prova di Ghion, alla sua prima, solido Lovato che è una garanzia e ritorna sui suoi livelli Elia, oggi messo a sinistra a piede invertito. Ancora è presto per un giudizio pienamente oggettivo, ma la squadra ha spirito e sta crescendo nella ricerca della propria identità.
EMPOLI (3-5-2) : Fulignati; Curto, Lovato, Carboni; Ceesay (83′ Ebuhei), Ignacchiti, Ghion (80′ Belardinelli), Yepes (46′ Ilie), Elia (71′ Moruzzi); Shpendi, Popov (71′ Konate).
A Disp: Perisan, Gasparini, Indragoli, Tosto, Saporiti, Campaniello, Orlandi.
Allenatore: Guido Pagliuca.
SPEZIA (3-5-2) : Mascardi; Wisniewski, Hristov, Mateju; Candela, Nagy, Esposito, Cassata (59′ Zurkoski), Beruatto (83′ Cistana); Artistico (72′ Soleri), Vlahovic (59′ Di Serio).
A Disp: Sarr, Loria, Feipe, Lapadula, Bertoncini, Onofri, Comotto, Lorenzelli.
Allenatore: Luca D’Angelo
ARBITRO: Sig. Feliciani di Teramo. Assistenti: Laudato/Fontani. VAR: Serra/Maresca.
Ammoniti: 16′ Yepes (E), 43′ Cassata (S), 61′ Elia (E), 89′ Nagy (S), Ilie (E).
LIVE MATCH
94′- Arriva il triplice fischio del direttore di gara, finisce 1-1 tra Empoli e Spezia. Il risultato fotografa l’andamento della gara, ottimo approccio della ripresa degli uomini di Pagliuca che trovano il pareggio con Popov. Poi nella seconda parte i liguri sono tornati a spingere andando vicino al nuovo vantaggio con Artistico, sul quale è stato prodigioso Fulignati.
93′- Chiusura aerea di Lovato su cross dalla destra.
92′- Nuova punizione per gli ospiti nei pressi della propria area.
91′- Fischiato il fallo ai danni di Wisniewski. Punizione in favore dei liguri.
90′- Concessi quattro minuti di recupero.
89′- Doppio giallo combinato a Nagy e Ilie. Il centrocampista dello Spezia per aver strattonato l’avversario, mentre il giocatore azzurro è stato punito per la reazione.
87′- Soleri! si coordina il numero 27 su cross dalla destra, la sua girata finisce alta.
85′- Cross di Ebuhei controllato agevolmente da Mascardi.
83′- Pagliuca risponde inserendo Ebuhei per Ceesay.
83′- Ultimi cambi: per D’Angelo Cistana lascia il posto a Beruatto.
81′- Lungo cross di Ceesay a cercare sul secondo palo Moruzzi, il suo colpo di testa finisce a lato.
80′- Quarto cambio per Pagliuca: Belardinelli per Ghion.
79′- Esce con sicurezza Fulignati raccogliendo un cross dalla trequarti.
77′- Da qualche minuto la gara sembra essere tornata in gestione dello Spezia. Gli uomini di D’Angelo conquistano un calcio di punizione all’altezza dell’out destro nei pressi della linea di fondo.
76′- Sinistro di Konate bloccato comodamente da Mascardi.
75′- Ilie guadagna un calcio di punizione all’altezza dell’out sinistro.
73′- Azione insistita dello Spezia, destro di Nagy disinnescato da Curto. Sul proseguo dell’Azione Ceesay procura il sesto angolo per i liguri.
72′- Sull’altra sponda spazio a Soleri per Artistico.
71′- Doppio cambio per Pagliuca: Moruzzi e Konate per Elia e Popov.
70′- Tiro di Shpendi da dentro l’area ribattuto dal muro ospite.
68′- Fallo di Carboni nella metà campo azzurra.
67′- Fischiato un fallo in attacco allo Spezia. Curto si incarica della punizione.
65′- Feliciani sanziona l’intervento di Candela su Elia. La punizione di Ghion finisce direttamente tra le braccia di Mascardi.
63′- Fulignati! il portiere azzurro salva su Artistico salvando il risultato.
62′- Punizione per i liguri affidata al destro di Esposito. Fulignati ci mette i pugni sulla battuta del numero 5 dei liguri.
61′- Cerca la girata Candela trovando l’opposizione di Lovato. Finisce nella lista dei cattivi Elia per fallo su Hristov.
59′- Doppia sostituzione per Luca D’Angelo: Zurkowski e Di Serio per Cassata e Vlahovic.
57′- Gioco interrotto rimane a terra Beruatto. Sanitari dello Spezia in campo.
55′- Doppia occasione per l’Empoli, prima Moscardi è prodigioso Moscardi sul sinistro di Popov smorzato da Hristov. Poi Carboni premia l’inserimento di Ignacchiti, la sua girata da pochi passi finisce a lato
53′- Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, cross di Ceesay a cercare Popov. Il suo colpo di testa sopra la traversa.
53′- Elia si procura il secondo angolo della gara.
52′- Prova a reagire lo Spezia guadagnando una rimessa laterale.
50′- Avvio di ripresa con un livello di intensità superiore rispetto al primo tempo da parte degli azzurri.
48′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ancora lui, Boghdan Popov la pareggia su cross di Elia, girata di sinistro con palla che assume una strana traiettoria sorprendendo Mascardi
47′- Lovato per Popov ma anche in questa circostanza pallone irraggiungibile per l’attaccante ucraino.
46′- L’Empoli gioca il primo pallone della gara, Pagliuca opta per il primo cambio: Ilie per Yepes.
2° Tempo
49′- Si va all’intervallo con lo Spezia in vantaggio per 1-0, decide al momento il rigore di Artistico assegnato per il fallo di Yepes su Cassata ravvisato dal Var. Dopo lo svantaggio l’Empoli si è scosso andando vicino al pareggio due volte, ma nel finale Fulignati ci ha messo una pezza opponendosi al sinistro velenoso di Esposito.
49′- Curto perde un pallone sanguinoso in uscita, ne approfitta Beruatto premiando l’inserimento di Esposito: il suo sinistro deviato in angolo da Fulignati.
46′- Intanto torna in campo Wisniewski.
45′- Assegnati tre minuti di recupero.
44′- Scontro tra Moscardi e Wisnieski, Feliciani interrompe il gioco. Si riprende il gioco con un calcio di punizione ai liguri, decisione perlomeno singolare di Feliciani.
43′- Intervento completamente fuori tempo di Cassata su Elia. Inevitabile il cartellino giallo per il numero 29 dello Spezia.
42′- Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina il cross di Carboni è completamente sbagliato.
41′- Shpendi! arma il sinistro l’albanese obbligando Mascardi alla deviazione in angolo.
40′- Ghion recupera palla ma il suo passaggio in verticale per Popov è impreciso.
39′- Bella chiusura di Lovato su Vlahovic al limite dell’area azzurra.
38′- Combinazione stretta al limite dell’area tra Shpendi e Popov, il destro dell’ucraino sopra la traversa.
37′- Stavolta il fallo viene ravvisato a Beruatto ai danni di Shpendi. Intanto Pagliuca ordina l’inversione degli esterni tra Ceesay ed Elia.
36′- Cross di Ghion respinto da Hristov, Feliciani punisce l’intervento di Yepes al limite dell’area ospite.
34′- Esposito taglia il campo a cercare Wisniewski, la sventola del polacco respinta d’istinto da Fulignati.
33′- Fallo piuttosto ingenuo di Curto.
31′- Cassata orchestra la ripartenza ospite, allarga per Candela. Il suo cross finisce direttamente sopra la traversa.
30′- Cross di Ceesay respinto dalla difesa dello Spezia poi Curto è impreciso.
29′- Fischiato il fallo di mano a Popov in area ospite.
27′- Viene ammonito Pagliuca per proteste.
25′- Ghion si sposta per dare linee di passaggio ai compagni. Il feroce pressing della squadra ligure crea problemi alla costruzione del gioco degli azzurri.
23′- Punito l’intervento di Candela su Ceesay all’altezza dell’out destro. Il sinistro di Carboni è completamente sbagliato finendo abbondantemente a lato.
21′- Ci prova Ignacchiti da fuori, ma il suo sinistro dal semicerchio dell’area sorvola la traversa.
20′- Destro dal limite di Yepes respinto da Moscardi.
19′- Molto meglio la formazione di D’Angelo in questa prima parte della gara.
17′- Esposito non lascia scampo a Fulignati dagli undici metri portando in vantaggio lo Spezia
16′- Penalty in favore dello Spezia, punito l’intervento di Yepes su Cassata. Ammonito l’ex centrocampista della Sampdoria.
16′- Var per possibile rigore in favore dello Spezia.
14′- Ancora Esposito sul secondo palo, Ignacchiti mette in angolo. Sugli sviluppi del quarto corner per i liguri allontana Popov.
13′- Curto in ritardo su Artistico, punizione in favore dello Spezia.
11′- Cross di prima di Ghion a cercare Elia disturbato dalla difesa ospite.
10′- Brivido per Fulignati sulla punizione susseguente, colpo di testa di Artistico a lato di poco.
9′- Feliciani punisce l’intervento di Elia su Esposito facendo arrabbiare il “Castellani”.
8′- La scodella Esposito con palla che attraversa l’area, Shpendi prolunga in angolo.
7′- Approccio migliore degli ospiti in queste prime battute. Arriva un calcio di punizione all’altezza dell’out destro.
6′- Non riesce la combinazione tra Yepes e Popov.
5′- Ceesay procura il secondo corner per gli ospiti su cross di Beruatto.
4′- Conquista un calcio di punizione Shpendi nella metà campo dello Spezia.
2′- E’ dei liguri il primo tiro della bandierina. Sugli sviluppi azione insistita degli uomini di D’Angelo, girata sporca di Artistico in piena area blocca Fulignati.
1′- Lo Spezia muove il primo pallone del confronto.
0′ – Si va con il 3-5-2 e Pagliuca sceglie Ceesay a destra ed Elia a sinistra come quinti di centrocampo. Per il resto la formazione annunciata alla vigilia.
1° Tempo
con Lovato al centro si vince senza problemi. Pagliuha a sto giro non poteva fare altrimenti!
Per me, in difesa, ci devono giocare i difensori. Vabbè, forse son troppo vecchio.
L’unica alternativa era Indragoli, io non lo conosco e non so se era il caso contro lo Spezia…
Elia a piede invertito: son curioso!
Curioso di vedere Ghion, ma non mi piace per nulla l’esclusione di Belardinelli: troppo importante per dare copertura alla difesa.
Che giocano a rugby anziché calcio quest‘anno??
siamo proprio dei polli
Prepariamoci alla
Doppia retrocessione
voluta. con un mercato ridicolo
quando Ve lo dicevo io che eravamo incompleti….. mancano 2 centrocampisti forti, una mezza punta forte e un attaccante forte. e pure un centrale di riserva. Quest anno sarà durissima salvarsi.
e con 50 milioni di euro in cassa c erano tutte le possibilità. io non riconosco più questa società!
bastava spendere 10 milioni per fare uno squadrone imbattibile
Forse il famoso morso Pagliuca lo deve allentare un pochino o quanto meno spiegare bene ai giocatori quando mordere
Gli abbiamo letteralmente regalato un rigore 🤬🤬
Brutto inizio, è talmente tanta la differenza che sembrano squadre di due diversi campionati
Io ho i miei dubbi su questo rigore, mi sembra che inizialmente sia il giocatore dello spezia che trattiene Yepes.detto questo non stiamo giocando.
Secondo me anche formazione sbagliata. Troppi centrocampisti monopasso che si pestino i piedi in mezzo. Non hanno senso Ghion e Yepes insieme.
Elia deve stare a destra dove performa molto meglio.
Belardinelli fu uno dei meglio contro il Padova, non si capisce perché ora non gioca più. Pagliuca sta facendo scelte cervellotiche
Deve giocare Belardinelli al posto di Yepes Peggio in campo. (scarto della Samp. è tutto dire).
Yepes non era neanche da prendere
ma siamo sicuri che Pagliuca sia del mestiere??? squadra da lega pro
Non lo so, di sicuro ce solo che te non tifi Empoli, basta leggere solo i commenti qui, poi se si va indietro allora dimostri chiaramente di essere un collaborozianista di altra Squadra, probabile Juventus o fiorentina
ma te da vero empolese 6 felice di Guarino e yepes rispettivamente perni di difesa e centrocampo? bastava prendere odhental e bohinen ed ora di aveva una squadra da sicuro primi 4 posti..
esatto….oppure Kastanos o Caso e Pierini o Mulattieri….. con 10 milioni investiti si 50 incassati si poteva fare uno squadrone… e invece giochiamo con yepes e sphendi..
Con tutto il bene, ma Ignacchiti capitano non si può vedere
Sphendi in campo = giocare in 12 per gli avversari
prima o dopo l’azione che ha fatto?
anche se faceva gol in quella aziône il giudizio non cambiava
state tranquilli natale si avvicina e panettone per tutti baci ed abbracci come sempre tra tifosi e giocatori
Voto fase offensiva 0, nel primo tempo.
Shpendi e Popov troppo leggeri.
Curto svagato.
Yepes fuori dalla partita. Si salvano veramente in pochi.
Vero. Si giocxa maluccio enel primo quarto d’ora fallosi come str o nxi. A sinistrra quasi non si gioca, si tira in porta ma vanno alti. Maluccio davvero. Loro hanno più gioco.
Posto che abbiano dei giocatori ingenui e il fallo c’era.
Il fallo era peró del tutto ininfluente per il gioco.
Questo continuo intervento del VAR a me non piace.
E lo avrei detto anche per lo spezia.
Siamo una squadra basata sulla foga e basta…. se questo è il nuovo Sarri…. siam messi male….
Elia e Lovato, oltre al portiere, si confermano giocatori di categoria…. il resto poco poco….
D’accordo
Questo non c’entra per niente con Sarri
Assomiglia più a cappellino ed ho detto tutto
mamma mia se siam questo la vedo nera parecchio…poi con queste cazzate di abbracciare senza senso gli avversari.
Rosà troppo vasta e di poca qualità, il mister per ora ci capisce poco anche per questo motivo.
cosa significa avere 33 giocatori ?
mah ! totale assenza di gioco, 4/5 giocatori non sono di categoria gli altri onesti mestieranti, la vedo dura quest’ anno..del resto non si può sempre comprare quindici giocatori quasi a zero e sperare di azzeccarne mezzi passabili per fare business…
tirate di maglia continue, placcaggi da rugby, evidente difficoltà nel difendere quindi.
chi voleva il fenomeno Vlaovic….. forse si riferiva a Esposito
Squadra inconsistente. sembra che lo Spezia sia il real Madrid. la palla c’e l’hanno sempre loro. quest’anno mi sa che è già tanto se ci si salva…
consigliasi levare quel gonzo di yepes e mettere un attaccante in piu’ (konate?)
m’ha gia’ sentito, ha messo un trequartista
3 in attacco
vediamo
Pagliuca lo reputo scarso ma già prima che lo prendesse l Empoli
La squadra per me è incompiuta e con tutti i soldi in cassa non capisco il perché
Forse veramente si vuole retrocedere anche quest anno
In più reputo il nostro Ds non preparato
No, retrocedere in C sarebbe un disastro economico. Semplicemente hanno voluto fare a risparmio come sempre, speriamo bene…
E intanto Popov 4 goals.
Popov è un fuoriclasse, non solo per i gol che segna, ma per come li segna
anche a bucio di ulo
golletto di popov
con tre in attacco meglio
vediamo
Popov sky hook
La partita è cambiata.
Comumque ,vada come vada:
-giocatori che mordono
-carattere ,la squadra non si arrende
-allenatore che si arrabbia
-anche un po di fortuna
è la b, baby
franco carboni IMPROPONIBILE ANCHE AL FIGLINE
Secondo me non ha giocato male oggi, è molto in crescita rispetto alle prime uscite
Forza Empoli fai vedere che ci sei … che in questo campionato hai le credenziali ed i giocatori per dire la tua !!! Con Popov c’è un fuoriclasse approfittiamo!!!!💙💙💙💙💙
Partita giusto da pareggio.
Loro bene primi 30, noi meglio dal 45-60 esimo.
Poi qualche azione qua e là.
Nonostante il risultato per me un passo indietro rispetto a Reggio.
Rispecchia però quello che sarà in nostro campionato. Più sofferenza che soddisfazioni. Non aspettatevi di essere tra le migliori lassù.
E già la prossima a Pescara per me sarà mooolto importante con una squadra alla nostra portata che dobbiamo spedire il più lontano possibile
Ripartiamo dalle basi.
I giocatori avversari si smorzano con una mano alternandole.
Non si avvinghiano e non si spingono con due mani.
Lo avranno fatto 50 volte.
a me piangere il cuore vedere una società che ha fatto la storia del calcio italiano di questi ultimi 30 anni, a queste condizioni. passi che non possiamo permetterci più la serie A, ma ora nemmeno lottare per la promozione in A in B non possiamo più permetterci? ma sicuro che nel mercato non c’ erano giocatori migliori alla nostra portata?
purtroppo concordo
T’è dispiaciuto il gran gol di Popov, vero? Vaffanxul.o te e Firenze!!!
a me piange il cuore a leggere questi commenti…
e allora piangiamo insieme e abbracciamoci tutti!
punto che alla fine va accolto con soddisfazione. fare più punti possibile per salvarci il prima possibile. sicuramente abbiamo grinta e carattere e questo e’ importante in serie B , però per adesso poco altro…speriamo di avere margini di miglioramento, in attesa di Haas , Nasti e Pellegri….
io pero’ la pendo come Krakov2012…possibile con 50milioni incassati , non essere stati capaci di fare una squadra competitiva per lottare per la promozione….sono deluso perché ero convinto che l ultimo giorno di mercato avremmo preso un centrocampista di livello….
Andreazzoli 1000 volte meglio di questo !
oltre ad una punta di categoria…..
già siamo in pochi a tifare Empoli, poi mandiamo a quel paese pure quelli che li tifano e che speravano in un mercato migliore!
Ringrazia Quelli come Nello, che sicuramente non sarà né Empolese e non batte nemmeno pari, chi offende andrebbe buttato fuori dal sito.
lasciali perdere….son dei ridicoli disadattati. come minimo avrà l abbonamento allo Juventus stadium ….anzi di sicuro vedrà i gobbi su dazn e vedrà i risultati dell Empoli sul televideo….
Nello vacci te, grazie a i beoti che offendono come te che ci rendono antipatici fuori da Empoli.
Bannatelo!!!!
secondo tempo con 3 punte meglio del primo
ma se si tornasse ad un bel 4-3-3 o 4-3-1-2?
Bella reazione, ottimo secondo tempo, Popov tanta tanta roba 🤩
4 gol e capocannoniere insieme a Pohjanpalo, ma dove lo abbiamo scovato?
no…Pohjanpalo 3 gol…
Parlate sempre di Yepes…Ma almeno di lui,nel bene o nel male ce siamo accorti.Che Ghion ha giocato fino quasi all’ 80 se n’è reso conto qualcuno ?
Ghion è stato senza dubbio uno dei migliori dei nostri
Boh..io a mala pena mi sono accorto di lui…
Le 2 assenze in difesa hanno pesato, mi è piaciuta la reazione dei ragazzi, la loro voglia di riacciuffare la partita. Bene Ghion e Elia. Non ricordo chi ha fatto l’assist del gol del nostro cucciolo.
Elia, ha crossato Elia. Popov mi entusiasma, che si fa quando rientrano Nasti e Pellegri?
Vedere zurko giocare contro di noi mi ha fatto male, son sincero. Buono il pareggio, arbitro ridicolo.
Ho avuto solo io l’impressione che non l’abbiamo cercata la vittoria negli ultimi 15 minuti?
E cosi abbiamo rischiato anche di perderla?
Con Moruzzi , Ilie e Konate’ già pareggiarla e tanto ….credimi
Domanda: ma quelli che commentano dopo i primi minuti, lo sanno che le partite durano 90 minuti? A me mi fanno pena.
io no non voglio fare il moralizzatore stile le iene, ma un commento più utile lo abbiamo? questi sono commenti che non aggiungono nulla alla discussione, non danno punti di riflessione alla comunità empolese. Magari un commento che ci aiuti a vedere il futuro più roseo? od un commento più tecnico-tattico sulla partita?
Bravo Pagliuca a cambiare modulo dopo il primo tempo. Migliore in campo Lovato, Popov gran bella sorpresa per tutti!
Per me i migliori Fulignati Lovato e Elia.
Lo Spezia è forte, teniamocelo stretto questo punto in rimonta. Abbiamo ragazzi molto interessanti, che possano soltanto crescere.
Non capisco perchè dobbiamo spingere gli avversari sempre con le mani.
Un centrocampista che facesse la differenza in serie B poteva farci fare un salto di livello … i soldi c’erano ma non si sono voluti spendere forse perchè servono per lo stadio e quindi non c’è la volontà di fare di più quest’anno.
ma ancora con questa favola dello Stadio? no l’ hanno fatto quando costava 20 milioni, lo fanno ora che costa almeno 50 ? sono stati semplicemente tirchi!
Chi sputa veleno dopo mezz’ora del primo tempo, merita un fragoroso prrrrrrrrrrrrrrrr!!!!!
il prrrrr lo ha fatto la società a noi prendendo Gemmi come ds…
A me gutta questa tragedia non è sembrata oggi , pareggio giusto , classica partita di serie B
Lo squadrone Spezia onestamente non L ho visto …poi lo saranno di sicuro ma vedo che non sono molto mieglio di noi
Ghion meglio senza Yepes che è un doppione inutile , purtroppo anche Ilie lo e’ , non passa L uomo e no ha spunto , tutte giocatine senza forza.
Difesa bene ,Lovato gioca da se …superiore a tutti ma quelli che criticano Carboni o sono ciechi o prevenuti , da braccetto meglio di Obaretin
Centrocampo di bassa qualità e pochi ricambi
Ceesay ed Elia i migliori in campo , gli esterni ci sono , Moruzzi capisco perché non giochi
Spendhi non mi sembra abbia giocato male o pensavate di avere Soule ?
Popov che dire la porta la vede
Bo’ qui sarò prevenuto io ma Pagliuca non mi convince , attendiamo fiduciosi i rientri di Haas ,Degli Innocenti, Nasti e Pellegri che forse sono quelli che mancano per qualità
Ma Vlahovic ha giocato oggi ?
Perché se ci lamentiamo noi …..loro allora ?
Tanti, tanti errori di gioventù: se riusciamo piano piano a eliminarli, possiamo fare un bel campionato. Lì dove siamo ora, ai margini della zona playoff.
Spezia corazzata ma….3 partite 0 gol su azione e 0 vittorie. Mi è piaciuto di più l’Empoli, a conti fatti.
Lovato giocatore di Serie A, non mi è piaciuto invece l’ingresso di Konate.
Mi domando se la partita l’hai vista. Konate oggi ha giocato un ottimo spezzone di gara e ha fatto quello che gli è stato chiesto: conquistare palloni di testa, fare la sponda per i compagni. Ha anche fatto una bella azione con tiro in po’ troppo centrale.
Ci sono altri sport dove Konate potrebbe essere interessante , non il calcio stanne certo
Pagliuca rovina tutto togliendo elia.
…e Popov….insieme nel solito momento e mette oltre a Ilie , 2 modestissimi partecipanti
Specie Elia era cotto. poi oggi Popov oltre al gol non ha fatto questo partitone. per me meglio Sphendi oggi. Cambio che ci sta.
Elia era cotto…ma non l’avete visto quando è uscito? o eravate davanti alla TV?
Popov se va avanti così a gennaio lo danno via
tre partite e due rigiri contro ,….
I Dati principali della partita dicono chr lo Spezia ha fatto più gioco:
• Possesso palla: Empoli 44,5% – Spezia 50,7% ￼
• Passaggi totali: Empoli 633 – Spezia 833 ￼
• Passaggi riusciti: Empoli 499 – Spezia 657 ￼
• Tiri nello specchio: Empoli 6 – Spezia 3 ￼
• Percentuale di tiri nello specchio sui tiri totali: Empoli ~ 50% – Spezia ~ 27,3%
Gioco poco efficace, quindi, se han o fatto la metà dei nostri tiri in porta
Troppa gente di bocca bona….quello non giocherebbe in serie d quell’altro non andava preso….quello non giocherebbe nemmeno a figline…date tempo al tempo…squadra nuova allenatore nuovo…mi sembra che siano tutti sul pezzo e che ci mettano l’anima
Puntiamo ai play off poi si vede
Quest’anno, almeno, ci s’ha un portiere degno di tale ruolo.
Ma come si fa a considerarsi soddisfatti del punto di oggi! Il calcio è un’altra cosa. Oggi si è assistito ad uno spettacolo pietoso. Tanta, tanta confusione in campo. Parte da dam basso senza avere giocatori in grado di farlo. Se vi va bene la mediocrità, beati voi! Ci sono giocatori con tecnica impresentabile (vedi Curto, Carboni, ecc.), centrocampo che va a due all’ora e di modesta tecnica. Menomale che c’è il ragazzino davanti che trasforma in oro quello che tocca. Speriamo davvero che duri!
La squadra è in costruzione, Blues. Può solamente crescere. Ed ha alcuni elementi decisamente da Serie A ( Fulignati Elia Lovato). Bisogna sostenerla.
Siamo in serie B, le partite si vincono stando sul pezzo, oltre che con la tecnica. anche lo Spezia non mi è sembrato granché, non ha certo dominato e poteva anche perdere
Qualcuno ha scritto che Popov e Pohjanpalo sono i capocannonieri ma sbaglia: il nostro ragazzino è in testa da solo.
bravo Sergio…l’ha scritto Claudio ma anch’io gli ho fatto notare che Pohjanpalo ha 3 gol e non 4…
Squadra che tra le prime 8 deve entrare dai, soprattutto con tutti i rientri… però mi sembra di aver capito che non vogliono tornare su ora ma al secondo o terzo anno per motivazioni economiche… quindi faremo play off da settimi o ottavi e via… oppure per non rischiare si arriva noni e basta… però importante è tenerci fuori da zona bassa che in serie b è poco sotto… ecco perché abbiamo fatto una squadra da play off…ma non vogliono vincerli … almeno quest’anno…e ora sotto con Pescara e poi Carrarese e Monza in casa…il derby va vinto
questa cosa chi te l avrebbe confessata? Il merlo nero? Tutti che sanno quello che decidonon nella stanza dei bottoni.
Io invece non ho voglia di giudicare 3 partite sono poche ,
quindi giudico altro il pubblico presente se è vero che si è fatto
4.500 abbonati e molto triste su 7.000 dopo 4 anni splendidi di serie A
almeno a 6.000 si doveva arrivare solo per il prezzo…
poi levato la maratona inferiore,nel totale ci saranno 3.000
persone e non è iniziato il calcio amatoriale,e delle giovanili
col freddo poi tornerò a ribadire ,non fate la minchiata della cattedrale da 20.000 mascherato da 17.800 !
Grazie per L ennesima pillola di saggezza
Io non sono così negativo sulla partita e sulla nostra squadra. Maluccio il primo tempo (ma in fondo, se non gli regalavano il rigore era da 0 a 0). Meglio nel secondo tempo, ma il pareggio è il risultato più giusto.
Dobbiamo tenere conto che la nostra difesa era in emergenza (e comunque per adesso la nostra difesa deve crescere in alcuni elementi).
Di fronte avevamo una squadra navigata e collaudata e non abbiamo certo sfigurato.
Dobbiamo crescere (e credo che cresceremo senz’altro) e puntare a raggiungere la salvezza il prima possibile.