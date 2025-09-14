Campionato Primavera 2
Risultati 1a giornata
EMPOLI – Monopoli 3 – 1
Gol: 34′ Paukstys (M) – 37′ Busiello (E) – 47′ Monaco (E) – 90′+6 Huqi (E)
|Bari
|–
|Benevento
|0
|1
|90’ aut. Sanrocco
|Cosenza
|–
|Catanzaro
|1
|0
|61’ Randazzo
|Crotone
|–
|Palermo
|1
|1
|13’ Nicolosi (P) – 76’ Sinopoli (C)
|Perugia
|–
|Avellino
|0
|1
|82’ Manzo
|Pescara
|–
|Ternana
|2
|1
|45’+2 Coltorti (T) – 67’ Guaragna (P) – 83’ Giacalone (P)
|Salernitana
|–
|Ascoli
|2
|6
|12′ Di Vico (S) – 38′ Tassotti (A) – 39′ De Witt (A) – 57′ Tassotti (A) – 67′ Cosentino (S) – 76′ Rama (A) – 80′ Tassotti (A) – 90′ Malafronte (A)
|Spezia
|–
|Pisa
|1
|2
|12′ Mbambi S) – 25′ Conte (P) – 26′ Buffon (P)
lassifica dopo la 1a giornata
|club
|Giocate
|Punti TOTALI
|v
|n
|p
|gf
|gs
|Ascoli
|1
|3
|1
|0
|0
|6
|2
|Avellino
|1
|3
|1
|0
|0
|1
|0
|Benevento
|1
|3
|1
|0
|0
|1
|0
|Cosenza
|1
|3
|1
|0
|0
|1
|0
|Empoli
|1
|3
|1
|0
|0
|3
|1
|Pescara
|1
|3
|1
|0
|0
|2
|1
|Pisa
|1
|3
|1
|0
|0
|2
|1
|Crotone
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|Palermo
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|Bari
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|Catanzaro
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|Monopoli
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|3
|Perugia
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|Salernitana
|1
|0
|0
|0
|1
|2
|6
|Spezia
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|2
|Ternana
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|2
UNDER 17 Serie A e B
Girone C – 3a Giornata
EMPOLI – Fiorentina 3 – 1
GOL: 13’ Landi (E) – 25’ Nwagiwu (F) – 56’ Orlandi (E) – 90’+4 Isidori (E)
UNDER 16 Serie A e B
Girone C – 1a Giornata
Napoli – EMPOLI 0 – 3
Gol: 21’ e 38’ Capitoni – 80’ Savelli
UNDER 15 Serie A e B
Girone C – 1a Giornata
Napoli – EMPOLI 1 – 4
Gol: 8’ Menicagli (E) – 13’ Princeton Jeffrey (E) – 30’ Testi (E) – 42’ Princeton Jeffrey (E) – 61’ Buondonno (N)