Campionato Primavera 2

Risultati 1a giornata

 

EMPOLI – Monopoli    3 – 1     

Gol:  34′ Paukstys (M) – 37′ Busiello (E) – 47′ Monaco (E) – 90′+6 Huqi (E)

 

Bari Benevento 0 1
90’ aut. Sanrocco
Cosenza Catanzaro 1 0
61’ Randazzo
Crotone Palermo 1 1
13’ Nicolosi (P) – 76’ Sinopoli (C)
Perugia Avellino 0 1
82’ Manzo
Pescara Ternana 2 1
45’+2 Coltorti (T) – 67’ Guaragna (P) – 83’ Giacalone (P)
Salernitana Ascoli 2 6
12′ Di Vico (S) – 38′ Tassotti (A) – 39′ De Witt (A) – 57′ Tassotti (A) – 67′ Cosentino (S) – 76′ Rama (A) – 80′ Tassotti (A) – 90′ Malafronte (A)
Spezia Pisa 1 2
12′ Mbambi S) –  25′ Conte (P) – 26′ Buffon (P)

lassifica dopo la 1a giornata

club Giocate Punti TOTALI v n p gf gs
Ascoli 1 3 1 0 0 6 2
Avellino 1 3 1 0 0 1 0
Benevento 1 3 1 0 0 1 0
Cosenza 1 3 1 0 0 1 0
Empoli 1 3 1 0 0 3 1
Pescara 1 3 1 0 0 2 1
Pisa 1 3 1 0 0 2 1
Crotone 1 1 0 1 0 1 1
Palermo 1 1 0 1 0 1 1
Bari 1 0 0 0 1 0 1
Catanzaro 1 0 0 0 1 0 1
Monopoli 1 0 0 0 1 1 3
Perugia 1 0 0 0 1 0 1
Salernitana 1 0 0 0 1 2 6
Spezia 1 0 0 0 1 1 2
Ternana 1 0 0 0 1 1 2

 

UNDER 17 Serie A e B

Girone C – 3a Giornata

EMPOLI – Fiorentina     3 – 1

GOL: 13’ Landi (E) – 25’ Nwagiwu (F) – 56’ Orlandi (E) – 90’+4 Isidori (E)

 

UNDER 16 Serie A e B

Girone C – 1a Giornata

Napoli – EMPOLI     0 – 3

Gol: 21’ e 38’ Capitoni – 80’ Savelli

 

UNDER 15 Serie A e B

Girone C – 1a Giornata

Napoli – EMPOLI      1 – 4

Gol: 8’ Menicagli (E) – 13’ Princeton Jeffrey (E) – 30’ Testi (E) – 42’ Princeton Jeffrey (E) – 61’ Buondonno (N)

Articolo precedenteSerie B 2025/26; Risultati e classifica dopo la 3a giornata
Articolo successivoPunto d’orgoglio per gli azzurri contro lo Spezia. Al Castellani finisce 1-1.
Fabrizio Fioravanti

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here