Si è giocata la terza giornata del campionato di Serie B che si è aperta con la vittoria dell’Avellino sul Monza. Una prova deludente della squadra di Bianco che a fine gara è stata contestata dai propri tifosi. Il Venezia avanti di due reti a Pescara si fa rimontare nel finale mentre è netta la vittoria del Modena sul Bari con un secco 3-0. Vittoria importante del Frosinone a Padova mentre prosegue la crisi della Sampdoria che viene sconfitta a Marassi anche dal Cesena 2-1. Nella gara di oggi vittoria di misura dell’Entella sul Mantova. Chiudono tra poco questo turno le gare Sudtirol-Palermo e Empoli-Spezia.
Questi i risultati e la classifica:
AVELLINO-MONZA 2-1
PESCARA-VENEZIA 2-2
PADOVA-FROSINONE 0-1
MODENA-BARI 3-0
JUVE STABIA-REGGIANA 0-0
CATANZARO-CARRARESE 1-1
SAMPDORIA-CESENA 1-2
V.ENTELLA-MANTOVA 1-0
SUDTIROL-PALERMO ORE 17:15
EMPOLI-SPEZIA ORE 19:30
la solita serie b indecifrabile
poi partiranno un paio di squadre che faranno il vuoto
dietro il gruppo, dove si passera’ dalla zona promozione a quella retrocessione nel giro di un paio di partite
ma il pisano che faceva il ganzo su questa pagina che fine avrà fatto?
Per salvarsi bisogna avere chi fa gol no chi lo sbaglia il Pisa con Moreo e Nzola va poco lontano