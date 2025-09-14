Si è giocata la terza giornata del campionato di Serie B che si è aperta con la vittoria dell’Avellino sul Monza. Una prova deludente della squadra di Bianco che a fine gara è stata contestata dai propri tifosi. Il Venezia avanti di due reti a Pescara si fa rimontare nel finale mentre è netta la vittoria del Modena sul Bari con un secco 3-0. Vittoria importante del Frosinone a Padova mentre prosegue la crisi della Sampdoria che viene sconfitta a Marassi anche dal Cesena 2-1. Nella gara di oggi vittoria di misura dell’Entella sul Mantova. Chiudono tra poco questo turno le gare Sudtirol-Palermo e Empoli-Spezia.

Questi i risultati e la classifica:

AVELLINO-MONZA 2-1

PESCARA-VENEZIA 2-2

PADOVA-FROSINONE 0-1

MODENA-BARI 3-0

JUVE STABIA-REGGIANA 0-0

CATANZARO-CARRARESE 1-1

SAMPDORIA-CESENA 1-2

V.ENTELLA-MANTOVA 1-0

SUDTIROL-PALERMO ORE 17:15

EMPOLI-SPEZIA ORE 19:30