Messo da parte il calciomercato e archiviata la prima sosta per le Nazionali, l’Empoli torna a tuffarsi nel campionato. E lo fa con una sfida di quelle che alzano inevitabilmente il coefficiente di difficoltà: al Castellani, infatti, arriva lo Spezia, finalista dei playoff dello scorso anno e formazione che, per qualità della rosa e valore di mercato, parte con l’ambizione di recitare un ruolo da protagonista nella corsa ai primi posti della Serie B. Spezia oltretutto ferito da un avvio di stagione aspro nei risultati. Come ha sottolineato lo stesso Guido Pagliuca nella conferenza stampa della vigilia, quella di stasera rappresenta un test molto importante per misurare lo stato di salute dell’Empoli. Una squadra che sta ancora completando il proprio percorso di costruzione, ma che, passo dopo passo, ha mostrato segnali di crescita evidenti: dalle prime amichevoli estive, piene di interrogativi, fino alle ultime uscite ufficiali, dove si è vista maggiore concretezza e una identità più chiara. Il punto di partenza resta quel primo tempo di Reggio Emilia, fino al 40’ della sfida contro la Reggiana: Empoli avanti 1-0, padrone del campo e in controllo totale, prima che le due espulsioni ribaltassero l’inerzia del match. Da lì in poi il giudizio complessivo si è inevitabilmente offuscato, ma la traccia lasciata in quell’avvio resta la base da cui ripartire.

Il quadro non è ancora completo, anche perché Pagliuca deve fare i conti con assenze pesanti. Restano indisponibili Nicolas Haas, Pietro Pellegri e Duccio Degli Innocenti, tre potenziali titolari, mentre Marco Nasti sconta l’ultima giornata di squalifica. Un’Empoli dunque ancora rimaneggiato, ma comunque chiamato a dare risposte significative contro un avversario di livello. Sul piano tattico ci si aspetta un centrocampo folto, capace però di verticalizzare con qualità e sfruttare le corsie esterne. Non è da escludere, come emerso alla vigilia, una soluzione particolare sugli esterni: Ceesay a destra ed Elia a sinistra, entrambi a piede invertito. Molto attese anche le conferme in attacco, con Popov chiamato a ribadire quanto di buono mostrato nelle prime giornate e con Shpendi pronto a partire dall’inizio, tra i giocatori più osservati di questa stagione. In difesa le squalifiche di Guarino e Obaretin aprono a nuove soluzioni: Carboni potrebbe essere utilizzato come braccetto sinistro, con Curto di nuovo titolare e Lovato leader al centro, pedina di qualità ed esperienza destinata a diventare riferimento per l’intero reparto. Il credo di Pagliuca è chiaro: un Empoli aggressivo, capace di mordere ogni metro del campo, senza concessioni facili agli avversari. Il rovescio della medaglia è il rischio di esporsi a ripartenze o di pagare qualche uscita sbagliata, ma il lavoro delle ultime settimane è andato proprio nella direzione di affinare questi meccanismi.

Al di là del risultato, importante, l’obiettivo resta quello di consolidare un’identità precisa, regalare emozioni ai tifosi e permettere ai giocatori stessi di divertirsi in campo, come ripete spesso il tecnico. La società ha ribadito con forza che la priorità è la salvezza, raggiungere il prima possibile i punti necessari a blindare la categoria. Poi, solo dopo, capire se sarà possibile alzare l’asticella. Quella contro lo Spezia sarà dunque una sfida di grande interesse, dalla quale attendersi conferme e segnali di ulteriore crescita. Perché ogni partita, ogni battaglia, l’Empoli di Pagliuca vuole provare a portarla a casa. Da oggi una sorta di nuovo inizio, da oggi si inizia veramente a far sul serio!