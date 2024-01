Gli azzurri riescono nell’impresa di portar via un punto dallo Stadium contro la Juve. Una gara ben giocata dai nostri, anche se va evidenziato che l’Empoli ha giocato per 3/4 di partita con la superiorità numerica vista l’espulsione di Milik al minuto 17. Nella ripresa è però la Juventus a passare in vantaggio con Vlahovic, l’Empoli però non si arrende e trova il pareggio con Baldanzi. Pari meritato e con Nicola sono quattro punti in due partite. Vediamo le immagini salienti del match: