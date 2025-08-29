Associazione Pianetaempoli.it C.F. 91035470482 - P.Iva 06096170482 Testata giornalistica, regolarmente iscritta presso il Tribunale di Firenze Num. Reg. 5889/12 - Iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione numero 30025.
Direttore responsabile: Fabrizio Fioravanti CONTATTI
Le situazioni simili devono essere trattate allo stesso modo, indipendentemente dal colore della maglia….. errori gravi di Guarino e Obaretin e molto deriva da una linea alta (soprattutto il secondo) gestita da giocatori lenti. Lovato deve essere il centrale, Obaretin ….. ma è bono? Mah…..
Comunque servono giocatori di categoria, più di quanto pensassi 5 giorni fa….
Mi dite dov’è il fallo di Obaretin . Io ho rivisto ai fotogrammi e il giocatore della Reggiana si sgambetta da solo quando il ns calciatore è ancora dietro e nessuno lo tocca , nemmeno con la mano , e guardando ancora meglio si vede che lui è già in caduta ancora prima di sgambettarsi.
Perché qui il Var non interviene ? Grazie. Forza Empoli .
A mio avviso arbitraggio ridicolo. Due espulsioni dirette (DUE!) dopo 40 minuti per falletti (una strattonata in area, un tocco involontario fuori) sullo stesso giocatore che tende facilmente a lasciarsi andare. E’ vero che i nostri sono stati ingenui e l’altro, il tuffatore, è stato furbo, ma l’arbitro a mio avviso ha esagerato in entrambi i casi, favorendo troppo gli avversari. La partita l’ha decisa lui con le sue scelte. fosse successo in serie A tra 3 mesi eravamo ancora qui a parlare del furto e del campionato falsato.