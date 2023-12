Gli azzurri perdono la gara di Torino per 1-0, partita decisa da un colpo di testa di Zapata nel primo tempo. Partita non bella e priva di emozioni, il pari sarebbe stato il risultato più giusto con l’Empoli che si è visto annullare un gol dal VAR per pochi millimetri. Vediamo le immagini salienti della gara: