U D I N E S E 3 E M P O L I 0

19′ Ekkelenkamp, 64′ Ekkelenkamp, 90′ Thauvin

Terza sconfitta consecutiva per gli azzurri che perdono 3-0 in esterna contro l’Udinese. Partita segnata da una doppietta di Ekkelenkamp e dal colpo di testa di Thauvin. Una sconfitta che sicuramente pesa più di altre visto che in questo calendario non semplice oggi di fronte poteva esserci una squadra, sulla carta, più alla portata. Da dire che anche oggi i ragazzi di D’Aversa non hanno per niente sfigurato da un punto di vista della prestazione e della voglia (soprattutto nel primo tempo, peggio il secondo), ma troppi, davvero troppi gli errori commessi dagli azzurri. Soprattutto sotto porta è mancato completamente il cinismo perché le occasioni per provare a dare un indirizzo diverso a questo match, un cinismo (anche un po’ di fortuna, come in occasione del primo gol) che invece non è mancato ai padroni di casa. Pesano come macigni le assenze, troppe e troppo importanti per gli equilibri di questa squadra, assenze che si cerca sempre di sminuire – forse perché delle responsabilità ci sono ? – ma che stanno creando non pochi problemi ad una squadra che per abnegazione non può certo essere criticata. Partita giocata a ritmi davvero buoni nel suo complesso e da ambo le parti. La prima palla gol del match è dell’Udinese con Lucca che dopo 5’ calcio sopra la traversa da buona posizione ma dopo un minuto è Colombo ad avere una grande occasione che non sfrutta. Al 10’ altra ghiotta occasione per noi con Koaumè che viene servito a centro area perfettamente ma il suo piattone fa solo la barba al palo. Al 17’ si mette in mostra Silvestri che sfodera una super parata su Lovric, ma un minuto dopo, dall’azione che nasce dal calcio d’angolo per la parata, niente può sulla deviazione sotto misura di Ekkelenkamp che porta avanti i friulani. Gli azzurri non stanno a guardare ed arrivano due situazioni interessanti con Kouamè che va vicino al gol del pareggio, ma anche l’Udinese ha la sue per un primo tempo davvero brillante che si chiude con il vantaggio dei bianconeri. La ripresa inizia con un pericoloso contropiede di Thauvin che per fortuna non si concretizza anche per bravura di Cacace e poi una bella chiusura di De Sciglio sempre sul francese. Gli azzurri si vedono al 54’ con Maleh che di testa spreca una palla servitagli da Kouamè. Palo esterno di Lucca al 58’ ma un minuto dopo siamo noi ad essere pericolosi con Colombo e Gyasi. Purtroppo però al 64’ arriva il raddoppio friulano ancora con Ekkelencamp che è bravo a raccogliere una corta respinta di Silvestri (tiro di Lucca) bruciano Cacace. Kouamè calcia alto da buona posizione al 77’ a dimostrazione che gli azzurri non gettano mai la spugna ma purtroppo il gol dei nostri non arriva ed arriva il tris friulano con Thauvin che incorna perfettamente di testa da un cross dalla destra. Silvestri nel finale fa una bella parata che evita un poker mortificante. Se nel complesso, come detto, la squadra ha messo impegno, non ci sono sicuramente dei singoli da elevare sugli scudi. Da dire, semmai, che alcuni elementi non hanno proprio performato come auspicato, in particolare Henderson e Maleh che hanno dato davvero poco. C’è adesso da sperare che il Parma non vinca per non entrare nelle ultime tre, al di là però di questo la situazione la si può davvero iniziare a considerare critica e difficile. Serve recuperare quanto prima il più alto numero di giocatori, il rischio dell’ “effetto Frosinone” potrebbe essere dietro l’angolo. Ci sono tutte le carte in regola per risollevarsi, con fiducia e quella voglia che anche oggi non sono mancate. Non vogliamo parlare di crisi ma serve un urgente cambio di direzione sotto il profilo dei risultati ma, all’orizzonte c’è l’Atalanta.

UDINESE (4-4-2) : Sava; Ehizibue (73′ Modesto), Bijol, Solet, Kamara; Atta (63′ Pajero), Lovric (80′ Iker Bravo), Karlstrom, Ekkelenkamp (73′ Sanchez); Thauvin, Lucca (80′ Pafundi).

A Disp: Piana, Padelli, Zarraga, Kabasele, Giannetti, Kristensen.

Allenatore: Kosta Runjaic

EMPOLI (3-4-2-1) : Silvestri; De Sciglio, Goglichidze, Cacace (84′ Konate) ; Gyasi (74′ Gyasi), Henderson (84′ Kovalenko), Grassi, Pezzella; Kouame, Maleh (74′ Zurkowski); Colombo (61′ Esposito).

A Disp: Seghetti, Vasquez, Kovalenko, Tosto, Bembnista, Konate.

Allenatore: Roberto D’Aversa.

ARBITRO: Sig. Doveri di Roma. Assistenti: Dei Giudici/Niedda. VAR: Ghersini/Guida

LIVE MATCH

94′- Arriva il triplice fischio di Doveri, che sancisce la sconfitta alla “Blue Energy Arena” di Udine per 3-0 contro l’Udinese apparsa davvero in palla. La squadra di D’Aversa ci ha provato, creando anche i presupposti per segnare ma non riuscendo a sfruttare le occasioni avute. La rete del 2-0 di Ekkelkenkamp di fatto ha chiuso i conti, obbligando all’ottava sconfitta nelle ultime dieci partite per l’Empoli. Giornata dopo giornata la situazione si fa sempre difficile, anche perchè il numero degli assenti rimane cospicuo.

93′- Thauvin semina il panico nell’area azzurra, il sinistro deviato in angolo da Silvestri.

91′- Assegnati quattro minuti di recupero.

90′- Thauvin cala il tris raccogliendo di testa il cross preciso dalla destra di Pajero.

89′- Concede qualcosa alla platea la squadra bianconera in questa fase finale del match.

87′- In controllo i padroni di casa, mancano ormai pochi minuti alla fine. Per gli azzurri sta maturando la terza sconfitta consecutiva.

85′- Thauvin conquista il settimo angolo per l’Udinese.

84′- Ultimi cambi della gara, li effettua D’Aversa: Kovalenko e Konate per Henderson Cacace.

83′- Conquista una rimessa laterale l’Empoli.

82′- Cross di Pafundi a sinistra respinto da De Sciglio.

80′- Altra doppia sostituzione per i bianconeri: Pafundi e Iker Bravo per Lucca e Lovric.

79′- Le giocate di Sanchez arringano la folla del “Blue Energy stadium”, Thauvin dal vertice destro dell’area viene murato. Sul proseguo dell’azione buona lettura di De Sciglio in anticipo su Lucca.

77′- Esposito ruba palla, allarga per Kouame che entra in area ma non trova la porta.

76′- Fischiato il fallo di Henderson su Lovric.

74′- Doppio cambio anche per D’Aversa: Sambia e Zurkowski per Gyasi e Maleh.

73′- Doppia sostituzione per l’Udinese: Modesto e Sanchez per Ehizibue ed Ekkelenkamp.

72′- Maleh va via sulla sinistra serve Pezzella, si immola Solet. Sul proseguo dell’azione Gyasi mette a lato su cross di Kouame.

70′- Partita adesso terribilmente in salita per gli azzurri. Fallo commesso da Pezzella all’altezza dell’out destro.

68′- Kouame prova a mandare in verticale Gyasi, fermato da Kamara.

65′- Ancora l’Olandese la mette in mezzo da destra, Silvestri respinge basso. Ci stanno provando gli azzurri, ma nel tentativo di pareggiare si sono sbilanciati prestando il fianco alle ficcanti azioni di contropiede dell’Udinese.

64′- Raddoppio dell’Udinese, Lovric apparecchia la tavola per Lucca: il suo destro viene respinto corto da Silvestri, si avventa il solito Ekkekenkamp che firma il 2-0

63′- Prima sostituzione anche per l’Udinese: Pajero per Atta.

62′- Proprio l’ex Samp si procura immediatamente un tiro dalla bandierina. Sugli sviluppi dell’angolo, Esposito guadagna una punizione.

61′- Il primo cambio della gara lo effettua D’Aversa: Esposito per Colombo.

60′- Occasione Empoli! Bella giocata di Henderson per Colombo, il suo sinistro respinto da Saba. Sul proseguo dell’azione Bijol mette in angolo.

59′- Lucca scheggia il palo! l’ex Pisa ed Ajax si gira nel cuore dell’area, il suo destro trova il legno. Vicina al raddoppio l’Udinese.

58′- Thauvin si procura il sesto tiro dalla bandierina per l’Udinese.

56′- Si accendono gli animi, protagonisti Henderson ed Ehizibue prontamente separati dai rispettivi compagni.

55′- Cacace ruba palla, serve Henderson che mette in movimento Maleh ma il suo cross viene ribattuto.

54′- Maleh!! sugli sviluppi del corner, azione avvolgente degli uomini di D’Aversa. Kouame sul secondo palo dove il marocchino sul secondo palo non riesce ad indirizzare la sfera verso la porta forse accecato dal sole.

53′- Sinistro di Henderson dal limite deviato in angolo da Ehizibue.

52′- Sul capovolgimento di fronte si guadagna un punizione Colombo all’altezza della linea laterale.

51′- Ancora il francese in evidenza, guadagna il primo angolo della ripresa. Sugli sviluppi dell’angolo di Thauvin Silvestri perde palla, allontana la difesa azzurra.

49′- De Sciglio! Fondamentale la chiusura su Thauvin, il quale aveva combinato con Atta trovandosi la palla sui piedi a porta vuota.

47′-Henderson commette fallo su Ekkelelkamp, Thauvin scatta in profondità entra in area e finisce a terra. Doveri lascia proseguire.

46′- Gyasi ruba palla a Karloestroem, il suo cross per Colombo viene intercettato.

46′- Gli azzurri muovono il primo pallone del secondo tempo, in campo con gli stessi 22 della prima frazione.

2° Tempo

46′- Si va all’intervallo con l’Udinese in vantaggio sull’Empoli per 1-0, decide al momento la decisiva deviazione di Ekkelelkamp su tiro di Adda. Azzurri pericolosi in un paio di circostanze con Kouame, prestazione discreta per gli azzurri ma occorre di più per portar via punti dal friuli.

45′- Pescato in posizione di fuorigioco Grassi. Punizione affidata a Saba.

45′- Assegnato un minuto di recupero.

44′- La punizione del neo zelandese nel cuore dell’area, la prolunga Bijol in angolo. Dalla bandierina Henderson, allontana la difesa bianconera.

43′- Fischiato l’intervento in scivolata di Lovric su Cacace.

42′- Pezzella finisce a terra all’altezza del settore sinistro del fronte d’attacco azzurro. Doveri assegna rimessa dal fondo all’Udinese.

41′- Goglichidze abile a far scorrere la palla oltre al linea di fondo.

39′- Maleh intercetta il rinvio di Atta all’altezza della linea laterale ma Kouame era in fuorigioco.

37′- Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, Bijol nei pressi dell’area piccola non si coordina per la conclusione. Silvestri la fa sua comodamente, ma rischio grosso quello corso dagli azzurri.

36′- Pezzella chiude su Lovric generando il quarto angolo per i bianconeri.

35′- Per la seconda volta Doveri ha fatto sapere ai giocatori dell’Udinese di non tollerare perdite di tempo.

34′- Intanto Silvestri “gioca con il fuoco” ritardando troppo il rinvio, anticipando l’accorrente Ekkelelkamp.

33′- Goglichidze ha la meglio con il fisico ai danni di Lucca.

32′- Kouame! sugli sviluppi di un bel cross di Henderson sul secondo palo, anticipa Solet ma non riesce ad inquadrare la porta.

31′- Goglichidze ha la meglio su Atta ma il suo rilancio è sbilenco.

29′- Colombo commette fallo su Karlstoem. Punizione per i friulani nella propria metà campo.

27′- Kouame guadagna una rimessa laterale all’altezza della linea mediana del campo.

25′- Sugli sviluppi dell’angolo fallo in attacco al limite dell’area di Lucca su Pezzella. Punizione per gli azzurri.

24′- Thauvin con qualità per Adda, il suo cross sul secondo palo dove Gyasi anticipa Lucca con palla oltre la linea di fondo. Terzo angolo per l’Udinese.

23′- Non sembra cambiato di molto l’atteggiamento degli azzurri, sempre pronti in pressione alta.

21′- Conquista il secondo tiro dalla bandierina l’undici di Runjaic.

20′- Sull’altra sponda si porta avanti Pezzella, il suo cross a cercare la deviazione di Kouamè. Ma l’Ivoriano non riesce a dare potenza alla sua conclusione.

19′- Si porta in vantaggio l’Udinese sugli sviluppi del primo tiro dalla bandierina, sul sinistro di Adda Ekkelenkamp anticipa con la punta del piede Cacace indirizzando la sfera alla sinistra di Silvestri

18′- Silvestri! si oppone al sinistro velenoso di Lovric.

17′- Henderson scherma molto bene Thauvin, solo rimessa laterale per i padroni di casa.

16′- Lovric viene servito sulla destra entra in area ma il suo cross per Lucca viene intercettato da Pezzella.

15′- Parte dal basso la formazione friulana mentre gli azzurri attuano una pressione alta.

13′- Conquista una rimessa laterale nella propria metà campo l’Udinese.

11′- Sul ribaltamento di campo, Cacace attacca la profondità premiando la corsa a sinistra di Henderson. Il suo sinistro in mezzo per Kouame che mette a lato sul primo palo.

10′- Thauvin! salta Pezzella, arma il sinistro respinto con i pugni di Silvestri.

9′- Silvestri mostra una certa padronanza con i piedi.

7′- Diagonale di Gyasi da destra neutralizzato a terra da Sava.

6′- Colombo! per due volte ha la palla sul sinistro in area avversaria, fa muro la difesa bianconera.

5′- Manovra avvolgente dell’Udinese, Thauvin premia la sovrapposizione di Atta in area, il cross del francese per Lucca. La girata dell’attaccante bianconero finisce sopra la traversa.

4′- Stavolta il fallo lo commette Grassi ai danni di Lucca nella metà campo friulana.

3′- Arriva il primo fischio di Doveri, per sanzionare il fallo di Lovric su Grassi.

2′- Ottima diagonale di Pezzella ad intercettare il passaggio di Ekkelenkamp nel cuore dell’area azzurra.

1′- L’Udinese muove il primo pallone della gara, le due squadre in campo con le loro divise tradizionali: bianconera per i friulani, prima maglia anche per gli azzurri.

0′ – In porta va Silvestri, ex della partita, e non Vasquez. Kouamè dal primo minuto ma con Maleh al suo fianco ed Esposito a partire dalla panchina. Pezzella arretrato, come scritto ieri, per fare le veci di Viti.

1° Tempo