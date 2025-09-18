E’ stata più lunga del previsto ma, alla fine, Flavio Bianchi è un nuovo calciatore azzurro. Tutto quello che si doveva sistemare è andato regolarmente in porta ed il club ha messo sotto contratto l’ex attaccante del Brescia. Ricordiamo che il classe 2000 era rimasto svincolato dopo il fallimento del Brescia. Bianchi è quindi a disposizione di Pagliuca già per la trasferta di Pescara.

A Flavio il nostro più caloroso benvenuto in azzurro !!

