Buona sgambata per i biancazzurri allo stadio Ughetto di Febo di Silvi Marina, in allenamento congiunto con la Primavera guidata da mister Marco Stella.
La sessione si è sviluppata su tre tempi da 30 minuti, occasione utile per testare l’intera rosa a disposizione di mister Vivarini.
Le formazioni schierate dal Pescara:
Primo tempo
Desplanches, Corbo, Brosco, Giannini, Oliveri, Squizzato, Dagasso, Cangiano, Merola, Valzania, Di Nardo.
Secondo tempo
Saio, Gravillon, Corbo, Pellacani, Corazza, Brandes, Graziani, Letizia, Olzer, Sgarbi, Tsadjout.
Terzo tempo
Saio, Capulli, Kraja, La Barba, Berardi, Brandes, Graziani, Letizia, Meazzi, Vinciguerra, Tonin.
Prosegue il lavoro differenziato per Orji Okwonkwo e Fabrizio Caligara, che hanno continuato il loro programma personalizzato.
Domani è in programma una seduta mattutina a porte chiuse, sempre allo stadio Ughetto di Febo.
Fonte: Pescaracalcio.com