Azzurri in campo anche nella giornata di ieri, giovedi, per preparare la sfida che si giocherà domenica a Pescara. Per gli azzurri, quello in Abruzzo, sarà un test importante per capire lo stato di avanzamento del lavoro che Guido Pagliuca porta avanti dall’inizio di luglio. Ormai il gruppo è perimetrato, non ci sono più situazioni di mercato, anche Bianchi è arrivato e quindi il mister può fare le sue valutazioni con tutta la rosa a disposizione. Ovviamente all’appello mancano ancora tre elementi che potranno aumentare ancora il tasso qualitativo di questa squadra: i vari Haas, Pellegri e Degli Innocenti si dovrebbero vedere dopo la sosta di Ottobre.
Dal punto di vista tattico non dovrebbe cambiare molto rispetto a quanto visto con lo Spezia. In difesa tornano Guarino ed Obaretin ed entrambi si candidano per partire dal primo minuto. Da capire se al centro della difesa andrà ancora Lovato o tornerà l’ex Carrarese. Shpendi e Popov agiranno in avanti mentre Carboni tornerà a fare il quinto a sinistra con Elia a destra. Ballottaggio vivo tra Belardinelli ed Yepes mentre Ghion ed Ignacchiti non dovrebbero essere in discussione.
Regolarmente in gruppo Saporiti e Tosto. A disposizione per la prima volta, Nasti.
Partirei aggressivo:
3421
Fulignati
Curto Lovato Obaretin
Elia Ignacchitti Ghion Carboni
Shpendi Ceesay
Popov
Non c’entra niente con questo articolo, ma volevo chiedere alla redazione se poteva in qualche modo far arrivare il messaggio allo speaker o chi x lui che, quando viene fatto goal dai nostri, se fosse possibile mettere l’immagine del giocatore in questione sul video col nome, perche’ essendo tutti nuovi un si conoscono…difatti viene gridato fico il cognome
In effetti quest’anno c’è un audio penoso in maratona e quando si annunciano formazioni e arbitri non si capisce niente.
fioco…no fico
Pescara
Genoa
Carrarese
Dovrà essere bravo mister Pagliuca, oculato nelle scelte: ora abbiamo doppioni in tutti i ruoli.
Ad Empoli, utilizzo del megaschermo orripilante.
Domenica scorsa, per fortuna hanno cominciato a mettere la formazione avversaria.
Dovrebbero aggiungere anche altre cose, come il marcatore, gli ammoniti, gli espulsi.
Esatto Cuorematto, e non ci vuole veramente niente x farlo. Basta…la volonta’!
Dal momento che ce l’hai sfruttalo come si deve…deonas se ga.
Anche ai goal, come fanno a Firenze…la scritta GOAL in caratteri cubitali che lampeggia..ganza
Attenzione con le critiche, ora i soliti noti, ti diranno vai a tifare per un’altra squadra.