Azzurri in campo anche nella giornata di ieri, giovedi, per preparare la sfida che si giocherà domenica a Pescara. Per gli azzurri, quello in Abruzzo, sarà un test importante per capire lo stato di avanzamento del lavoro che Guido Pagliuca porta avanti dall’inizio di luglio. Ormai il gruppo è perimetrato, non ci sono più situazioni di mercato, anche Bianchi è arrivato e quindi il mister può fare le sue valutazioni con tutta la rosa a disposizione. Ovviamente all’appello mancano ancora tre elementi che potranno aumentare ancora il tasso qualitativo di questa squadra: i vari Haas, Pellegri e Degli Innocenti si dovrebbero vedere dopo la sosta di Ottobre.

Dal punto di vista tattico non dovrebbe cambiare molto rispetto a quanto visto con lo Spezia. In difesa tornano Guarino ed Obaretin ed entrambi si candidano per partire dal primo minuto. Da capire se al centro della difesa andrà ancora Lovato o tornerà l’ex Carrarese. Shpendi e Popov agiranno in avanti mentre Carboni tornerà a fare il quinto a sinistra con Elia a destra. Ballottaggio vivo tra Belardinelli ed Yepes mentre Ghion ed Ignacchiti non dovrebbero essere in discussione.

Regolarmente in gruppo Saporiti e Tosto. A disposizione per la prima volta, Nasti.