Il portiere azzurro Andrea Fulignati ha rilasciato un intervista nell’edizione odierna de “Il Tirreno”.

Il tifoso Fulignati, in Maratona, come avrebbe reagito all’intervento decisivo del portiere Fulignati?

“Avrebbe esultato, è chiaro. Ma come gli capitò l’8 giugno del 2012 quando Renato Dossena parò il rigore di Paolucci, a pochi minuti dalla fine del match e sul parziale di 2-2, nel playout col Vicenza. Ne ho viste e ammirate tante di parate da tifoso dell’Empoli, ma quella era e resta “la parata”.

E ricevere un premio intitolato a Carlo Castellani, da montelupino, che sapore ha?

“Speciale. A casa mia, davanti a parenti e amici, premiato dai familiari di Carlo Castellani. Davvero un bel momento.”

L’Empoli, invece, che momento vive?

“Sta lavorando e cerca di crescere. Dispiace ancora un po’ la sconfitta di Reggio Emilia, ma fa parte del percorso di un gruppo molto giovane e profondamente rinnovato.”

Che può arrivare dove?

“All’interno del gruppo ci sono valori importanti, sia a livello tecnico che umano. Ma è nato da poco e ha bisogno di lavorare e farlo con tranquillità. Per questo l’importante è restare più lontano possibile dalla zona calda, dalle parti basse della classifica. Dove possiamo arrivare poi lo scopriremo con il tempo e i progressi che sapremo fare.”

Intanto quella di domenica a Pescara che partita sarà?

“Difficile. In Serie B non c’è niente né di scontato né di facile. Servirà la massima attenzione e lo stesso piglio di Reggio Emilia quando, al netto degli episodi, abbiamo fatto vedere o almeno intravedere buone cose. Chiaro che dobbiamo cercare di limitare gli errori.”

Dall’altra parte ritrova il tecnico Vivarini con cui, a Catanzaro, ha fatto grandi cose…

“Vivarini e il suo preparatore dei portieri Zambardi mi hanno dato tanto. Mi hanno rilanciato, in sostanza, e insieme col Catanzaro abbiamo vinto un campionato di C e brillato in B. Personalmente, poi, è stato con loro che ho iniziato a giocare tanto con i piedi. E’ la prima volta che li ritrovo da avversari perché nella passata stagione erano già stati esonerati dal Frosinone, e sarà bello riabbracciarli. E cercare di superarli, ovviamente.”