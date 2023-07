Mancava unicamente questo pezzo per completare il puzzle. Pezzo che doveva e poteva mettere soltanto la società, pezzo che si è appena incastrato. Daniel Maldini è ufficialmente un nuovo calciatore azzurro ed è di fatto il primo volto nuovo della stagione 2023/24. Maldini si andrà a mettere nell’attuale modulo, in una delle tre posizioni (esterno a destra la più probabile) dietro alla punta centrale.

Come riportato anche dal club di Monteboro, e così come già anticipato su queste pagine in anteprima, il contratto è quello di un prestito con diritto di riscatto a favore dell’Empoli ma, poi, con il cotroriscatto per il Milan. L’Empoli avrà da pagare una cifra che oscilla tra i 4 ed i 5 milioni se vorrà esercitare il riscatto, con un milione il Milan potrà però riprendersi il giocatore. Ben arrivato a Daniel che conosceremo meglio nei prossimi giorni.