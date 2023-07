Il motivo per il quale è andata un po’ per le lunghe lo sa ormai chiuque, ma di fatto la strada è sempre stata tracciata ed indirizzata verso di lui. Adesso – in anticipo rispetto a quanto immaginato – arriva l’ufficialità, ed Elia Caprile diventa il nuovo portiere dell’Empoli. Scontata la formula, anche questa ormai di dominio universale da tempo, che è quella del prestito secco. Il classe 2001 arriva dal Napoli che, a sua volta, lo ha acquistato per una cifra di circa 7 milioni dal Bari.

Come detto, l’Empoli aveva in mente unicamente lui per la sostituzione di Vicario. Già a gennaio, noi, avevamo su queste pagine fatto capire chi sarebbe stato il sostituto. Poi, ovviamente, sono usciti per logiche ragioni anche altre nomi, ma la dirigenza azzurra ha sempre lavorato al fine di arrivare a Caprile. Quello di Elia sarà un compito non facile, siamo però certi che saprà toglierci e togliersi delle belle soddisfazioni. Ben arrivato sul pianeta Empoli !