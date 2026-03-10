La notizia che vi avevamo anticipato nel primo pomeriggio di ieri, con le importanti riflessioni sulla situazione, ha trovato nelle ultime ore la sua conferma che adesso è ufficiale. L’Empoli FC ha infatti sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Alessio Dionisi. Si tratta, purtroppo, del secondo esonero stagionale, ulteriore testimonianza di una stagione che ha preso una piega tutt’altro che positiva e che si è allontanata in maniera evidente da quelli che erano gli obiettivi iniziali del club per questo campionato di Serie B. Come spesso accade nel calcio, di fronte a una situazione di insoddisfazione generale il primo a pagare è l’allenatore. È una dinamica che si ripete da sempre, anche se è giusto sottolineare come Dionisi non possa essere considerato l’unico responsabile dell’andamento complicato della squadra, soprattutto per quanto riguarda l’ultimo periodo. Dionisi era arrivato a metà ottobre, chiamato a sostituire Guido Pagliuca, l’allenatore che aveva iniziato la stagione sulla panchina azzurra. L’impatto iniziale non era stato nemmeno negativo: il nuovo corso si era aperto con un pareggio contro la capolista Venezia, un risultato che aveva fatto intravedere segnali incoraggianti.
Con il passare delle settimane, però, qualcosa ha iniziato a scricchiolare. Il momento più basso della stagione è stato individuato per molto tempo nella gara di Chiavari, una partita che aveva lasciato strascichi pesanti. Dopo quel passaggio a vuoto sembrava però esserci stata una reazione: erano arrivate alcune vittorie e la squadra pareva poter tornare a guardare con ambizione agli obiettivi prefissati. Il percorso aveva avuto alti e bassi, ma fino alla vittoria ottenuta sul campo del Cesena sembrava ancora esserci margine per rimettere la stagione sui binari giusti. Da quel momento in poi, invece, la luce si è nuovamente spenta. L’Empoli non è più riuscito a trovare la vittoria e, in molte occasioni, le prestazioni offerte hanno lasciato sensazioni piuttosto sconfortanti, soprattutto dal punto di vista mentale. Forse la principale responsabilità che si può attribuire a Dionisi è proprio quella di non essere riuscito a tirare fuori dal gruppo una reazione caratteriale nel momento più difficile, ammesso e non concesso che questo gruppo possieda davvero quella solidità caratteriale necessaria per affrontare una lotta di questo tipo. La squadra si è progressivamente accartocciata su se stessa e le caratteristiche dell’allenatore — scelto per costruire un percorso tecnico diverso, non per una battaglia salvezza all’ultimo respiro — probabilmente non si adattavano a questa situazione.
Come abbiamo avuto modo di raccontare anche ieri, i numeri parlano chiaro. In particolare quelli del girone di ritorno sono impietosi e fotografano perfettamente il momento della squadra: soltanto quattro punti raccolti nelle ultime dieci partite. Si chiude così, non nel migliore dei modi, una storia particolare tra Dionisi e l’Empoli. Il tecnico aveva già guidato gli azzurri nella stagione 2020-2021, culminata con la splendida vittoria del campionato di Serie B. Un’annata straordinaria che però si concluse con un addio non privo di tensioni, legato al lungo tira e molla estivo nel quale si sperava che Dionisi potesse restare per guidare la squadra anche in Serie A. Alla fine il tecnico scelse invece di accettare la proposta del Sassuolo, non molto tempo dopo aver ricevuto anche il premio ” Del Rosso”, riconoscimento molto caro alla parte più calda della tifoseria azzurra. A Dionisi va comunque il nostro più sincero in bocca al lupo per il futuro.
Dio sia lodato!!!! Finalmente!!!!
Quando con la Juve Stabia, avanti 1-0 all’intervallo, tolse Magnino a centrocampo per mettere Ilie….fu la prima volta che dissi “questo ha perso i’capo!”
era ovvio
a mai più
col c…..o che ci si salva!
Voi continuate a dare la colpa a Dionisi come se fosse l’unico responsabile, ma se in stagione cambi 3 allenatori e due direttori sportivi, gli errore sono stati commessi nella sala dei bottoni ma anche chi scende in campo è il principale responsabile. Non si può soltanto scaricare la colpa sull’allenatore, in campo ci vanno i giocatori sempre, gravi colpa le ha anche chi ha costruito la squadra ( silurato anche lui).
Bisognerebbe che qualcuno di Monteboro City ( re o principessa) ci mettesse la faccia e dicesse ” E’ colpa mia ma adesso cechiamo di salvare il salvabile”
È 2 anni che si commettono errori…. ma ora puoi cambiare 22 giocatori? Dionisi ha messo del suo (in negativo) in diverse partite…. quando non fai capire che sul 2-0 devi gestire senza ansia…. la colpa è del manico…. i giocatori sono scarsi, ma Dionisi ne ha combinate di cotte e di crude…. per me non doveva nemmeno tornare… troppo buonismo dei tifosi!!!
Sono d’accordo con te Riccardo, anche Dionisi le ha combinate ci mancherebbe! Ma questi giocatori, tolti 3 elementi, sono scarsi. A Dionisi quando è stata data una bella squadra ha vinto il campionato. Secondo me potevamo avere 2-3 punti in più rispetto ad ora, niente di che. Lui ha commesso errori a valle ma gli errori più grossi sono stati commessi a monte, continuo dicendo che ancora più a valle c’è il campo, i giocatori non sono esenti da colpe
Certo che non sono esenti da colpe, ci mancherebbe…. ma ora cosa fai? i giocatori andavano presi a pedate, ma si applaudono sempre…. quindi va bene così….
D’accordo con te anche su questo.
ripeto: 6° monte ingaggi del campionato ….
Tutti a dare la colpa a Dionisi. Ma avete visto che giocatori abbiamo??? Se ne salvano 4 o 5 agli dell’Empoli non frega niente, attaccamento alla maglia pari a zero
Sì ma gli unici buoni che abbiamo (Elia e Magnino) li levava dal campo senza un motivo
agli *altri* dell’Empoli
Bravo! Pienamente d’accordo! Ma gli ultrà che dicano??? Siete sempre con noi, non vi lasceremo mai…..oppure diffidati con noi!
D’altronde tutta gente che non guarda la partita, mai un fischio, neanche all’arbitro, mai una contestazioni e quest’anno ce ne sono stati tanti motivi per contestare.
Ai miei tempi non succedeva, errori da tutte le parti, ora aspettiamo l’allenatore che ci porterà in serie C!
Gli allenatori vanno e vengono, la maglia azzurra resta
Cerchiamo di compattarci tutti in questi 2 mesi e portare a casa la salvezza.
detto che la squadra è scarsa e che andrebbe esonerato Horsi, cmq è lapalissiano che Dionisi in 4 anni è peggiorato e di molto. a Sassuolo è riuscito a retrocedere con una squadra di ottimi giocatori, a Palermo ottavo mentre ora lottano per la promozione diretta ed ora con l’ Empoli lascia una squadra in caduta libera. dopo la promozione con noi ha smesso di studiare e migliorarsi e questi sono i risultati!
A mio avviso sono accozzati male , e non tendono al sacrificio , però i cambi e come sei messo in campo aiutano e questo ha solo peggiorato la situazione alle volte bisogna portare la pagnotta a casa altre si cerca anche il bottino pieno… qui si lascito tutto e ora ci si trova nella melma …
Non potrà fare miracoli col gioco , ma metterli in campo e capire chi può dare alla causa , senza fissazioni … a mano a mano poi fai quello che ritieni , ma ora serve non regalare il campo agli avversari …
Si entra in campo in casa nostra e si fa capire chi comanda non si passa !
Se i giocatori ne hanno la forza
ci poteva portare anche in serie a…quindi sono contento che non ci sia più
a nn rivederci mai più💪💪💪
Caserta brutta copia di Pagliuca, ma senza rosario. Il rosario di per se è una cosa comica, ma fa capire che chi lo maneggiava teneva tanto al risultato della sua squadra. In fondo non è una cosa molto negativa, ce ne sono stati altri, molto più popolari di Pagliuca, che lo hanno fatto.
Speriamo che Caserta abbia tutte le positività e la carica di Pagliuca senza dover esibire alcun amuleto.
ha detto bene guastella in uno dei suoi post su facebook.
stiamo colando a picco come un sasso nello stagno tra il silenzio della società, l’indifferenza generale e tra pacche sulle spalle e sorrisi dove nessuno e dico nessuno si scaglia contro società e squadra
perché dopo queste prestazioni cacine , non sentire neanche un fischio é uno scandalo ..
Ora è il momento di compattarci tutti. Società allenatore giocatori stampa e tifoseria.
È stato un errore riprenderlo. Da anni la società sta sbagliando tutte le scelte strategiche. Non c’è più la società e la direzione sportiva lungimirante di una volta…
Io ho accolto il suo ritorno senza pregiudizi, ma col senno di poi posso dire senza problemi che riprenderlo è stata una grandissima caxxata.
Detto questo, rimane comunque una rosa di giocatori scarsi e indegni, a cui andrebbe levato lo stipendio e che andrebbero mandati a lavorare un mesetto in vetreria.
Polemiche inutili
Guardare avanti da oggi, il passato non lo cambi ed è inutile dire cosa dovevano fare e non è stato fatto , non cambia il percorso fino ad oggi ma il futuro puoi sperare di farlo
Con Dionisi era lega Pro sicura , con Caserta la speranza è la salvezza da conquistare , serve farlo a tutti i costi .
La squadra è in caduta libera … qualunque allenatore … anche se avesse fatto molto meglio di Dionisi (sotto l’aspetto di gioco e compagnia bella) … senza risultati … avrebbe avuto lo stesso trattamento … Può darsi che la qualità dei giocatori sia questa … ma l’unica soluzione percorribile era l’esonero … con la speranza che si possa dare una nuova scossa alla squadra … Altre soluzioni non ce ne erano … Con questo mister non si vedevano sbocchi per arrivare a vincere le partite (ok ritrovarsi sotto per 1-0 e poi non rimonti, ma quando vai in vantaggio e soprattutto se stai sul 2-0 in favore … certe partite le devi portare a casa … magari non vincerle per qualche episodio sfortunato, (ma non per i soliti errori marchiani), ma almeno un punto lo devi portare via) … Speriamo che il nuovo mister riesca dove non sono riusciti i precedenti due … anzi … non speriamo …. ma che sia una certezza questo nuovo arrivo … perchè ne abbiamo davvero tanto bisogno in questo momento … Naturale che certe scelte andavano fatte ben prima e magari proprio prima delle due trasferte che abbiamo perso … Perse per perse e col senno di poi … Caserta avrebbe avuto modo di capire meglio chi sta allenando e come dar più tranquillità a chi scende in campo. Si lo so … non è mai bello iniziare con due sconfitte (ma siamo sicuri le avremmo perse?) … ma forse ci saremmo ritrovati a giocare contro il Mantova con idee nuove e non le solite impostazioni e DECISIONI a volte cervellotiche … Quindi un benvenuto al nuovo mister e che ci porti ad una salvezza in cui in parecchi ormai non ci speravano più o quasi più! ……………
EMPOLI ASSENTE DALLA SOCIETÀ ALLA TIFOSERIA….SIAMO ALLA FINE
uomo di m…..e a questo punto anche allenatore di m….
.
Ma perché essere comunque maleducati e scurrili?
Dionisi rimane un professionista, una persona che ha lavorato cercando di fare bene.
Dionisi ha lavorato (e li mi fermo), ha cercato di far bene? (ho molti dubbi a proposito)…. ha avuto la libertà di fare, ma i limiti erano quelli e alla fine era in confusione…. forse è un sollievo anche per lui, ma è e rimane un allenatore da squadra dilettantistica….
Riccardo tutte le critiche che vuoi, ma come fai a dire che l’ha fatto a posta a fare male? L esonero è un problema professionale anche per lui. Dopo Catanzaro era giusto l’esonero, però non puoi dire che non abbia cercato di fare bene. Adesso anche per lui ci sarà da ricostruirsi partendo probabilmente da una bassa serie B, quindi perchè si doveva tirare le martellate alla Tafazzi sui maroni
Speriamo nn sia troppo tardi!
Dispiace davvero per come è andata e per la carriera di D.ionisi, ma gli insulti non servono veramente a niente e anzi sono solo atti beceri.
Pensare che non si sia impegnato poi è assurdo, e nonostante i mille errori da esonerare sopra a lui ce ne sarebbero stati molti.