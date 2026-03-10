La notizia che vi avevamo anticipato nel primo pomeriggio di ieri, con le importanti riflessioni sulla situazione, ha trovato nelle ultime ore la sua conferma che adesso è ufficiale. L’Empoli FC ha infatti sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Alessio Dionisi. Si tratta, purtroppo, del secondo esonero stagionale, ulteriore testimonianza di una stagione che ha preso una piega tutt’altro che positiva e che si è allontanata in maniera evidente da quelli che erano gli obiettivi iniziali del club per questo campionato di Serie B. Come spesso accade nel calcio, di fronte a una situazione di insoddisfazione generale il primo a pagare è l’allenatore. È una dinamica che si ripete da sempre, anche se è giusto sottolineare come Dionisi non possa essere considerato l’unico responsabile dell’andamento complicato della squadra, soprattutto per quanto riguarda l’ultimo periodo. Dionisi era arrivato a metà ottobre, chiamato a sostituire Guido Pagliuca, l’allenatore che aveva iniziato la stagione sulla panchina azzurra. L’impatto iniziale non era stato nemmeno negativo: il nuovo corso si era aperto con un pareggio contro la capolista Venezia, un risultato che aveva fatto intravedere segnali incoraggianti.

Con il passare delle settimane, però, qualcosa ha iniziato a scricchiolare. Il momento più basso della stagione è stato individuato per molto tempo nella gara di Chiavari, una partita che aveva lasciato strascichi pesanti. Dopo quel passaggio a vuoto sembrava però esserci stata una reazione: erano arrivate alcune vittorie e la squadra pareva poter tornare a guardare con ambizione agli obiettivi prefissati. Il percorso aveva avuto alti e bassi, ma fino alla vittoria ottenuta sul campo del Cesena sembrava ancora esserci margine per rimettere la stagione sui binari giusti. Da quel momento in poi, invece, la luce si è nuovamente spenta. L’Empoli non è più riuscito a trovare la vittoria e, in molte occasioni, le prestazioni offerte hanno lasciato sensazioni piuttosto sconfortanti, soprattutto dal punto di vista mentale. Forse la principale responsabilità che si può attribuire a Dionisi è proprio quella di non essere riuscito a tirare fuori dal gruppo una reazione caratteriale nel momento più difficile, ammesso e non concesso che questo gruppo possieda davvero quella solidità caratteriale necessaria per affrontare una lotta di questo tipo. La squadra si è progressivamente accartocciata su se stessa e le caratteristiche dell’allenatore — scelto per costruire un percorso tecnico diverso, non per una battaglia salvezza all’ultimo respiro — probabilmente non si adattavano a questa situazione.

Come abbiamo avuto modo di raccontare anche ieri, i numeri parlano chiaro. In particolare quelli del girone di ritorno sono impietosi e fotografano perfettamente il momento della squadra: soltanto quattro punti raccolti nelle ultime dieci partite. Si chiude così, non nel migliore dei modi, una storia particolare tra Dionisi e l’Empoli. Il tecnico aveva già guidato gli azzurri nella stagione 2020-2021, culminata con la splendida vittoria del campionato di Serie B. Un’annata straordinaria che però si concluse con un addio non privo di tensioni, legato al lungo tira e molla estivo nel quale si sperava che Dionisi potesse restare per guidare la squadra anche in Serie A. Alla fine il tecnico scelse invece di accettare la proposta del Sassuolo, non molto tempo dopo aver ricevuto anche il premio ” Del Rosso”, riconoscimento molto caro alla parte più calda della tifoseria azzurra. A Dionisi va comunque il nostro più sincero in bocca al lupo per il futuro.