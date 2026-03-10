Era iniziato a essere chiaro nel tardo pomeriggio di ieri, adesso è arrivata anche l’ufficialità da parte del club. Fabio Caserta è il nuovo allenatore dell’Empoli FC, il terzo tecnico della stagione sportiva 2025-2026. Caserta arriva a rilevare l’esonerato Alessio Dionisi che, a sua volta, aveva preso il posto di Guido Pagliuca.

Classe 1978, Caserta in questa stagione aveva già guidato una squadra, il Bari, venendo sollevato dall’incarico dopo dodici gare. In quel periodo aveva conquistato tre vittorie e quattro pareggi, a fronte di cinque sconfitte, per una media punti di 1,08. Decisamente più soddisfacente era stata invece la stagione precedente, quando aveva guidato il Catanzaro chiudendo l’annata con una media punti di 1,33 e portando la formazione calabrese fino ai playoff. In carriera Caserta ha allenato anche la Juve Stabia e il Perugia, esperienza che può essere considerata la più positiva sotto il profilo della media punti: nella stagione 2020-2021 chiuse infatti con un significativo 2,02. Successivamente sono arrivate le esperienze con il Benevento, il Cosenza, il Catanzaro e infine il Bari. Caserta arriva a Empoli con un contratto che scadrà al termine della stagione. Davanti a lui ci sono quindi nove partite con l’obiettivo di tirare fuori l’Empoli dalla zona più calda della classifica, cercando di riportare gli azzurri almeno in una situazione di relativa tranquillità. Questo è chiaramente il traguardo che la società affida al tecnico nato a Melito di Porto Salvo, un obiettivo che inevitabilmente è cambiato rispetto a quelli di inizio stagione.

Dal punto di vista tattico, Caserta è un allenatore che nel corso della sua carriera ha utilizzato sia la difesa a quattro sia quella a tre. A Bari, in questa stagione, aveva iniziato con la linea a quattro per poi passare al 3-5-2 fino alla gara del suo esonero. Sarà interessante capire, già dai primi allenamenti e dalle sue parole, se vorrà mantenere l’attuale assetto tattico adottato dall’Empoli dall’inizio della stagione oppure se proverà a introdurre delle modifiche, magari sperimentando quella difesa a quattro di cui si è parlato spesso nelle ultime settimane e che, anche alla luce dell’arrivo di Candela, potrebbe diventare una soluzione. Ovviamente a Fabio Caserta va il nostro benvenuto in azzurro, con l’auspicio che riesca a centrare il suo obiettivo personale. Un obiettivo che, a livello complessivo, come già detto e come è giusto ribadire, non porterebbe particolari festeggiamenti o soddisfazioni: ma che, arrivati a questo punto della stagione, diventa semplicemente imprescindibile. Perché, al contrario, sportivamente parlando sarebbe un vero dramma. Caserta dirigerà il suo primo allenamento quest’oggi alle 14:30 al Sussidiario.