Era iniziato a essere chiaro nel tardo pomeriggio di ieri, adesso è arrivata anche l’ufficialità da parte del club. Fabio Caserta è il nuovo allenatore dell’Empoli FC, il terzo tecnico della stagione sportiva 2025-2026. Caserta arriva a rilevare l’esonerato Alessio Dionisi che, a sua volta, aveva preso il posto di Guido Pagliuca.
Classe 1978, Caserta in questa stagione aveva già guidato una squadra, il Bari, venendo sollevato dall’incarico dopo dodici gare. In quel periodo aveva conquistato tre vittorie e quattro pareggi, a fronte di cinque sconfitte, per una media punti di 1,08. Decisamente più soddisfacente era stata invece la stagione precedente, quando aveva guidato il Catanzaro chiudendo l’annata con una media punti di 1,33 e portando la formazione calabrese fino ai playoff. In carriera Caserta ha allenato anche la Juve Stabia e il Perugia, esperienza che può essere considerata la più positiva sotto il profilo della media punti: nella stagione 2020-2021 chiuse infatti con un significativo 2,02. Successivamente sono arrivate le esperienze con il Benevento, il Cosenza, il Catanzaro e infine il Bari. Caserta arriva a Empoli con un contratto che scadrà al termine della stagione. Davanti a lui ci sono quindi nove partite con l’obiettivo di tirare fuori l’Empoli dalla zona più calda della classifica, cercando di riportare gli azzurri almeno in una situazione di relativa tranquillità. Questo è chiaramente il traguardo che la società affida al tecnico nato a Melito di Porto Salvo, un obiettivo che inevitabilmente è cambiato rispetto a quelli di inizio stagione.
Dal punto di vista tattico, Caserta è un allenatore che nel corso della sua carriera ha utilizzato sia la difesa a quattro sia quella a tre. A Bari, in questa stagione, aveva iniziato con la linea a quattro per poi passare al 3-5-2 fino alla gara del suo esonero. Sarà interessante capire, già dai primi allenamenti e dalle sue parole, se vorrà mantenere l’attuale assetto tattico adottato dall’Empoli dall’inizio della stagione oppure se proverà a introdurre delle modifiche, magari sperimentando quella difesa a quattro di cui si è parlato spesso nelle ultime settimane e che, anche alla luce dell’arrivo di Candela, potrebbe diventare una soluzione. Ovviamente a Fabio Caserta va il nostro benvenuto in azzurro, con l’auspicio che riesca a centrare il suo obiettivo personale. Un obiettivo che, a livello complessivo, come già detto e come è giusto ribadire, non porterebbe particolari festeggiamenti o soddisfazioni: ma che, arrivati a questo punto della stagione, diventa semplicemente imprescindibile. Perché, al contrario, sportivamente parlando sarebbe un vero dramma. Caserta dirigerà il suo primo allenamento quest’oggi alle 14:30 al Sussidiario.
Allora l’ allenatore s’è sistemato….. per i giocatori come si pensa di fare?
Benvenuto Caserta, ancora non è finita…. tira fuori le PA LLE ai giocatori la pazienza è finita.
sicuramente mi sta già più simpatico di quell uomo di m….che è andato via
Congratulazioni
anche a te e famiglia
per i giocatori cosa gli dici apparte 3 gli altri farebbero fatica anche in c.
Molto, nel calcio, dipende anche da episodi, una decisione arbitrale, un palo, un infortuni dei migliori. Ora beato Caserta, se vince col Mantova, in qualsiasi modo, avrà tutti gli onori del caso, diversamente non sarà riuscito perché la rosa è scadente. Vedremo …
Domenica se Saporiti invece del palo avesse segnato avresti chiuso 0-3 con tre punti in saccoccia e dionisi ancora in panca. Il calcio e’ fatto da sempre di episodi a volte ti gira bene altre male ma alla lunga vengono fuori i valori e ahime questa squadra e’ ben poca cosa
Si perdeva 4-3 garantito…
5 minuti prima del palo il catanzaro ha sbagliato un gol da un metro dalla porta.
Quella è un occasione clamorosa non un palo su un tiro estemporaneo da 25 metri.
C’è la fate qualche volta ad essere obbiettivi?
Non mi pare il caso di sottolineare il pelo nell’uovo…. la situazione è molto delicata, ora bisogna badare alla ciccia e portare a casa il lesso….. Dionisi, come Pagliuca, è stata una scelta sbagliata…. ora tutti con Caserta per mantenere la categoria…. spero solo che sia più intelligente del predecessore….
3 allenatori in mezzo campionato tanta roba , brutto segno , grande programmazione della società!
non so se sia bravo o no ma a questo punto l’unica cosa importante ancora più della tattica è motivare i giocatori e farli entrare in campo carichi e con voglia di vincere. per questo secondo me andava chiamato aurelio un po’ come l’anno scorso Ranieri con la roma
in ogni caso speriamo bene e forza fabio
BENVENUTO MISTER……TI AUGURO SOLO TANTO TANTO TANTO CULO
Deve solo coprire il campo a modo, senza esagerare non faccia l’errore di dire che segue la strada di quello di prima , se no mi ricascano le palle le ho appena riprese dal ciondolio…
Metta subito qualcosa dentro tutti hanno giocato coi 4 in difesa non e vero che ci vuole tempo e una fesseria …
non si faccia nemici da subito , spero capisca che essere zucconi non porta a nulla!
Si si informa capisca che i danni fatti da quelli precedenti con la difesa a 3 sono quasi impossibili da eguagliare …
Sotto non c’è tempo sono gente professionisti mica a fare uno Stage…
Benvenuto a Empoli, in bocca al lupo 💪
Salviamoci mister e ri-programmiamo tutto l’anno prossimo.
Costa meno cambiare tre allenatori che fare una rosa decente e fingere che ti interessa salvare la categoria.
Comunque almeno i giocatori adesso non hanno più alibi: non devono giocare impauriti ma devono dare quanto meno il 120%.
Dalla panchina vanno comunque aiutati …
metterli in campo e capire che materiale umano hai… non deve fare il fenomeno…
deve salvarci lasci il gioco al prossimo anno ora deve individuare chi e utile alla causa e cercare equilibrio , se verrà una partita brutta ma si vince e chi se ne frega … Dai FABIO li devi svegliare!
Fabio Caserta scusa ,se no fo come Dionisi che li chiamava per nome …
Bravo a fare gruppo…i giocatori si legano molto a lui…per il resto non saprei…
Finalmente vedo dei commenti con le ⚽️⚽️ …. gente che vuol lottare per la maglia e per la categoria, anestetizzati dai cori assurdi dei Desperados sul Montevarchi e gli ultras scomparsi ….. ora c’è da lottare per ogni centimetro del campo perché “la squadra lotta per i cm e la differenza tra la vittoria e la sconfitta è una questione di cm e noi lottiamo e moriamo per un centimetro”…..
qualche mese fa,in trasmissione avevo detto che era meglio spendere 1-2 milioni e’ salvare la categoria , il sig marinai mi rispose no ma che scherzi tranquillo tanto un si retrocede, mi garberebbe sentire ora cosa risponderebbe il marinai , che mi prese x matto…povero marinai!!!
Fabio benvenuto,
Prima regola. Due terzini che non si smuovono di lì tutta la partita e che non fanno mai crossare.
Fermi in area di 15 mq.BLOCCATI.
No Obaretin perché non ci vuole stare fermo.
Candela é spezzino e capisce lo stare fermo.
Contratto fino al 30 giugno 2026…senza rinnovo automatico in caso di salvezza o opzioni.
Insomma una situazione che fa pensare…poca fiducia della società sul nuovo mister? poca fiducia sulla salvezza da parte del mister che quindi a fine giugno vuole comunque essere libero? eventuale conferma sarà decisa da “qualcun’altro”?
Ha rinunciato a un altro anno di contratto con il Bari, che sarebbe scaduto nel 2027.
Secondo me, invece, questa scelta dimostra una grande fiducia nei propri mezzi. Staremo a vedere.
Se è come dice Vinnie …. la penso esattamente come lui, cioè grande fiducia in sé stesso…. bisogna però dargli una mano…. sabato deve essere una bolgia, dei mantovani ci dobbiamo ricordare solo dei dolci, ogni giocatore deve tirare fuori il 200% di quello che ha dentro…. finalmente “il prete dell’amiatino” s’è levato dai co….
Vediamo certo che quello di prima
ci si aspettava aperture , soluzioni
atteggiamenti diversi ,niente di tutto ciò , io giudicherò come intendono impostare le partite …
lo farò con molta accuratezza …
essere aggressivi non significa andare a tutta solo 20 minuti iniziali …anzi io vedo dal 70 ° in poi e da lì che capisci.
ora 1 punto tra mantova e spezie e via…. la C si avviCina
Speriamo bene… Io ho l’impressione che il problema non sia l’allenatore ma i calciatori. centrocampo non fa due passaggi di fila e non fa neppure filtro. La difesa fa acqua da tutte le parti e l’attacco segna poco. Pagliuca e poi Dionisi non è cambiato niente.
La scelta di Caserta mi sembra abbastanza “lungimirante” nel senso che la pro*ri*ta’ ha capito che ci sono buone possibilità che si possa retrocedere e quindi prende un allenatore che per una eventuale…ripeto eventuale…serie C è considerato un top…e quindi sì ripartirebbe con una buona programmazione…naturalmente Caserta farà di tutto per portarci alla salvezza perché anche in B ha una discreta esperienza ed ha fatto anche bene…in ottica per quanto sopra detto…credo che Caserta sia il meglio che c’era sul mercato per la nostra situazione…
Guardate che è meglio retrocedere quest’anno piuttosto che il prossimo, perché se non l’avete capito (molti sono ancora accecati dalla farsa dello stadio, poveretti) i soldi che aveva da puppare se li è pappati e non c’è rimasto più nulla. Da ora in poi la serie B è solo un debitificio.
I ns giovani sono imbarazzanti e non valgono nulla, non c’è più niente da spremere.
Questi soggetti a capo della squadra di calcio della nostra città andrebbero invitati a vendere PER DAVVERO e prima possibile, perché questi ci faranno un brutto scherzo.
Non c’è più niente da prendere, faranno saltare il banco.
Questa gente odia empoli e gli empolesi, hanno impedito anche di pubblicare le foto di 111 eroi che si sono fatti 2000 km in un giorno perché per una volta non hanno applauditi.
La family ormai è TOSSICA per Empoli, deve andare via, prima possibile
Impedito di pubblicare le foto dei 100 eroi?
Ci vuole tanta fantasia per arrivare a queste accuse , inventane un’altra tipo la terra è piatta .
Te ne devi andare via te da Empoli, in un anno difficilissimo il tuo commento è da brividi, ti rispondo solo sui giovani, primi in primavera2, primi in under 17 primi in under14 e nelle posizioni di testa in tutti gli altri campionati.
Hai ragione i nostri giovani non valgono niente e non c’è nessuna prospettiva.
VATTENE TE DA EMPOLI.
Un po’ troppo trenchant ma credo tu abbia ragione su molti punti
@ Via la family da empoli
via speriam bene! io non sono proprio un suo pupillo per ora. Però come dice Enrico c’è bisogno di questa svolta forse. Allora vediamo di difendere in difesa per poi ripartire attaccare e fare goll. così si vincano le partite e siamo salvi. poi non commento chi ora sogna i play off perché è andato via Dionisi. No a stadio da 20mila posti.
Secondo me significa mancanza di liquidità nelle casse societarie…
Sapete che vado a sensazioni e a caso … scherzo come l’anno di Nicola ci si salva non so come ma ci si salva …
poi sarà più facile …
Hanno sbagliato però non e vero hanno speso 0 sono alla sesta posizione come ingaggi e spese …
Dello Stadio sono Zucconi vogliono esagerare sanno che 12.000 e sufficente e con 15.000 e il massimo che può sopportare Empoli comunque se daranno 15 milioni si può fare il giusto senza esagerare e con un po’ di sponsor senza privati ingordi!…
Già che l’hanno mandato via mi e ritornato il sorriso perso …
comunque avrei accettato volentieri che Dionisi avesse fatto bene anche se non l’avrei preso nemmeno sotto tortura !
Redazione quando la presentazione ufficiale? E lo staff di Caserta?
Ottima notizia l’esonero ma avrei preferito il ritorno di Pagliuca.
Comunque ora ho molta più fiducia per la salvezza 💪
Lettera aperta a Fabio Caserta:
Benvenuto Mister,
il compito che La attende è tutt’altro che semplice: resuscitare una squadra estremamente fragile e tirar fuori tutto quel che c’è di buono nei singoli giocatori per riuscire a trasformarli in “belve” (sportivamente parlando).
Tutto questo è da fare a 9 giornate dalla fine, con una posizione di classifica appena sopra al baratro.
Da tifoso Le devo aggiungere che sono tutt’altro che ottimista, ma se riuscisse a raggiungere l’obiettivo prefissato, avrà realizzato una vera e propria impresa.
In bocca al lupo a Lei (e a noi tifosi).
S.G.
Bisogna fare quadrato intorno a Caserta da qui all’ultimo minuto dell’ultima partita. È troppo importante mantenere la categoria.
Benvenuto mister!! Spero che tu riesca a tirare fuori la garra a questi giocatori! Che nn sono scarsi come molti dicono! Ma in serie b conta più l’atteggiamento della classe!! In bocca al lupo a tutti noi!!!
E come sempre!!! Forza Azzurri
Speriamo bene davvero, scelta che mi lascia un po’ perplesso ma credo che il fattore essenziale sia stata la ricerca di grinta. Siamo tornati su un profilo alla pagliuca, e mi auguro che si riveli la scelta giusta per salvare la categoria
Forza Mister , non siamo da serie A,ma nemmeno da C.
Poche cose semplici e un pò di grinta in più.
Panchina subito per chi non suda la maglia,o gioca con la testa altrove
in bocca al lupo
Fondamentale vincere le 4 partite in casa:
Mantova
Pescara
Entella
Avellino