Il colpo a sorpresa, quello che non ti aspetti, quello di cui non hai mai scritto una riga, quello che forse anche chi fa il mercato non aveva messo in conto. Uscito ieri sera, parallelamente alla certificazione che Cambiaghi sarebbe tornato ad Empoli. Viktor Kovalenko diventa adesso ufficialmente un nuovo calciatore azzurro e sarà a disposizione da subito per mister Zanetti.

La formula, come scritto ieri, sarà quella del prestito con diritto di riscatto. La cifra che l’Empoli dovrà sborsare per far tutto suo l’ucraino classe 1996, è di poco inferiore ai due milioni di euro. Kovalenko è cresciuto nello Sachtar Donec’k, arrivato nel 2021 all’Atalanta ma subito girato allo Spezia dove è stato due anni. Per lui 32 presenze con la nazionale maggiore ucraina, l’ultima nel 2021. Benvenuto Viktor!