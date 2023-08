Alzi la mano, sinceramente, chi fino a pochi giorni fa avrebbe mai pensato che questo fosse possibile. Noi, con estrema onestà, avevamo dato lo 0% a questa possibilità nel famoso borsino che facciamo subito a fine campionato. La storia l’abbiamo raccontata; da prima si pensava che l’Atalanta ci puntasse seriamente, poi è parso che il suo destino fosse a Bologna. Quando il Bologna ha capito che non lo avrebbe potuto avere in una certa maniera, ed ha mollato la presa, è cambiato qualcosa ed il sogno si stava facendo realtà.

Abbiamo parlato di montagne russe, si perchè è stato un sali scendi che capiamo dall’esterno possa esser stato vissuto anche come un qualcosa di confusionario. Ci siamo solamente limitati a raccontare, step by step, quello che succedeva in base alle informazioni che arrivano. Adesso la giostra si è fermata e la magia di mercato si è compiuta. Nicolò Cambiaghi torna a vestire la maglia azzurra!!! Il più bel colpo di questo mercato arriva da chi lo scorso anno vestiva questa stessa maglia. Resterò lo stesso anche il numero, il 28.

La formula è quella del prestito secco, la stessa dello scorso anno, l’unica che voleva l’Atalanta, l’unica che voleva l’Empoli. Tutti felici e d’accordo con lo stesso Cambiaghi che ripartirà – il calcio offre sempre queste particolari storie – dalla sua città natale. Ma Cambiaghi ripartirà soprattutto da dove lo scorso anno ha lasciato, quel crescendo incredibile che ha permesso (assieme al lavoro dei compagni) di arrivare a quei fantastici 43 punti. Adesso si deve fare la storia, ed onestamente ci sembra anche quasi logico che nel libro degli eroi ci debba finire anche lui. Bentornato Nico!!!