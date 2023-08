Come detto stamane, nel pezzo che purtroppo spiegava l’infortunio di Caprile, per la società si apre adesso un punto di domanda di cui si sarebbe fatto a meno. Ed a scanso di qualsiasi pessima ironia, letta qua e da tante altre parti, Caprile si è fatto davvero e seriamente male; il portiere ex Bari è stato fortemente voluto e mai nessuno in società boccerebbe un ragazzo per una partita non andata bene. L’interrogativo verte su quale strada andare a prendere. Domani se la giocherà Perisan, ma senza voler mancare di rispetto a Samuela, va da se che su di lui non c’è quella specifica fiducia per dargli il ruolo di primo. All’inizio della settimana prossima, dopo determinati ed approfonditi accertamenti, si conoscerà meglio il futuro di Elia, soprattutto in termini temporali.

Se da questi dovessero emergere certe necessità, con tempi più lunghi dei due mesi, la scelta ricadrà senza dubbio su un possibile primo. E cosi come è stato quest’estate, c’è un chiaro disegno gerarchico nelle teste della dirigenza azzurra. Il primo nome è quello di Alessio Cragno. Il portiere fiorentino è approdato in prestito al Sassuolo, sperando di trovar quelle fortune non trovate a Monza. Al momento però Dionisi sta ancora preferendogli Consigli. Immaginiamo quindi che il grado di soddisfazione dell’ex Cagliari non sia al massimo. Il primo tentativo, nell’ottica di una scelta che bypassi Perisan, sarà quindi in questa direzione. Capendo se il Sassuolo (ma anche il Monza) si diranno aperti ad una cessione che poi – gioco forza – andrà a ricadere anche su di loro.

Le alternative, per le quali al momento è davvero prematuro fare discorsi, sono rappresentate dai soliti nomi. Dragowski e Carnesecchi sarebbero subito a ruota, due situazioni però complicate per non pochi motivi. Ci sarà da attendere e da capire, soltanto i reali tempi di recupero di Caprile faranno far fare la scelta specifica alla società. Una situazione in più che, negli ultimi giorni di mercato, non va certo ad agevolare il lavoro della nostra dirigenza. Capiremo meglio tutto tra qualche giorno e sapremo anche indirizzarci meglio su uno specifico nome, magari quello proprio quello di Cragno.