La stagione 2025/26, che ci vedrà partecipare al campionato di serie B, si aprirà ovviamente con la Coppa Italia. Ieri sera è avvenuto il sorteggio per determinare le posizioni nel tabellone e definire il primo turno, quello dei trentaduesimi di finale. Ricordiamo che la formula sarà la medesima delle altre edizioni.

Ai trentaduesimi ci saranno Milan, Como, Torino, Udinese alle quali si aggiungono anche Genoa, Verona, Cagliari, Parma e Lecce. In più le retrocesse dalla Serie A, ovvero Empoli, Venezia e Monza. Il tabellone però non è ancora completo. Bisognerà aspettare la finale dei playoff di Serie B, la final four di quelli di Serie C e la questione Brescia in B. Per quanto riguarda gli azzurri c’è la definizione precisa dell’avversario che sarà, in gara secca al Castellani, la Reggiana. Vediamo tutti gli accoppiamenti.