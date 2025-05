Non sono molti i calciatori che dovranno rientrare in azzurro dopo essere stati prestati ad altre squadre. Si parla comunque di almeno tre/quattro elementi che potrebbe costituire da subito una base per l’inizio della stagione prossima in serie B. Su tutti spicca il nome di Stiven Shpendi, giocatore atteso alla viglia come possibile protagonista. Purtroppo l’albanese ha dimostrato di non essere ancora pronto per la massima categoria, ed allora quest’anno si è fatto le ossa a Carrara, proprio in B. Con canarini per lui venticinque presenze condite da quattro gol (Cesena, Catanzaro, Palermo 2) e due assist.

Altro elemento che potenzialmente può essere interessante è Lorenzo Ignacchiti. Anche per il classe 2004 un esperienza in B, alla Reggiana. Il centrale di centrocampo, quest’anno, ha giocato quasi tutte le partite da titolare: in totale sono state trentadue le presenze servendo un assist vincente contro il Catanzaro. Restando in mezzo al campo troviamo anche Luca Belardinelli, che finalmente sta bene e lo si potrà vedere all’opera. A gennaio è andato a giocare a Bolzano dove ha messo assieme dodici presenze con un assist vincente contro il Cittadella. Chiudiamo con un difensore che ha giocato, come Shpendi, per la Carrarese: Gabriele Guarino. Difensore centrale, Guarino è restato in ombra per tutta la prima parte di stagione. Da febbraio ha iniziato a trovare il campo con maggiore regolarità, partendo anche tredici volte come titolare; oltretutto ha segnato due gol (Reggiana e Bari) e servito un assist.

Ci sono anche altri elementi, che al momento consideriamo “minori” che rientreranno ad Empoli per fine prestito e si tratta di : Degli Innocenti, Kaczmarski, Stubljar, Sodero, Nabian.