Il nome di Kevin Pasalic, emerso nei giorni scorsi, è tornato alla ribalta anche durante la conferenza stampa di ieri del direttore sportivo dell’Empoli, Roberto Gemmi. A sorpresa, ma con piacere, arriva la sua ufficialità. Il dirigente azzurro aveva confermato l’interesse del club per il giovane difensore, sottolineando però che, pur non trattandosi di una priorità assoluta.

Va detto che l’Empoli si è mosso con grande abilità, riuscendo a bruciare una concorrenza piuttosto nutrita, sia in ambito nazionale che internazionale. Basti pensare che, come curiosità, su diversi siti vicini all’ambiente Roma, Pasalic era stato descritto come un innesto di valore per la formazione Primavera giallorossa, con prospettive anche in ottica futura. Non a caso, l’inserimento dell’Empoli nella corsa al classe 2007 ha generato un certo malcontento tra i tifosi romanisti, a dimostrazione della considerazione di cui gode il giovane centrale svedese.

Come già anticipato e ribadito anche dallo stesso Gemmi, Pasalic sarà inserito con gradualità, alternandosi tra la Primavera guidata da Andrea Filippeschi e la prima squadra di Guido Pagliuca. Un percorso misto, pensato per valorizzare al meglio il suo potenziale, con l’obiettivo di farne, nel tempo, una pedina fondamentale della difesa azzurra. L’ex Norrkoping arriva a titolo definitivo ma al momento non conosciamo i dettagli.