“RICOMINCIO DA TE”. Lunedì 14 luglio prenderà il via la campagna abbonamenti dell’Empoli Football Club per la stagione 2025/26!

Sono previste più fasi di vendita, partendo dal rinnovo dei vecchi abbonati fino alla vendita libera, con prezzi ridotti per Donne, Under 14, Under 18, Under 25, Over 65 e diversamente abili con invalidità maggiore o uguale al 75% e una tariffa speciale dedicata alle famiglie.

Sarà possibile acquistare l’abbonamento all’Empoli Store di Piazza della Vittoria, all’Empoli Point dello Stadio Carlo Castellani oppure all’Unione Clubs Azzurri oppure online su https://empolifc.vivaticket.it/index.php

Vuoi rateizzare il pagamento dell’abbonamento? Se non vuoi pagare l’abbonamento in unica soluzione, su https://empolifc.vivaticket.it/index.php, sarà possibile rateizzarlo in tre comode rate a tasso zero,

Per ulteriori info sull’acquisto dell’abbonamento sarà possibile contattare il nostro numero whatsapp 3791260302

FASE 1 – PRELAZIONE RISERVATA AGLI ABBONATI ALLA STAGIONE 2024/25

Dalle ore 16:00 di lunedì 14 luglio fino alle ore 13:00 di sabato 26 luglio gli abbonati alla stagione calcistica 2024/25 potranno esercitare il diritto di prelazione. Per sottoscrivere il nuovo abbonamento, sarà necessario presentarsi ai punti vendita autorizzati con la Fidelity Card Empoli Member e con il tagliando segnaposto dello scorso anno. Gli abbonati alla scorsa stagione potranno anche acquistare direttamente online con carta di credito l’abbonamento, utilizzando il sito https://empolifc.vivaticket.it/index.php, ricaricando la propria Fidelity Card Empoli Member (inserendo il proprio codice tessera 019…) e stampando direttamente da casa il tagliando pro-memoria. Durante la fase di prelazione, è possibile riconfermare solamente il posto dello scorso anno.

FASE 2 – PRELAZIONE SPECIALE RISERVATA AGLI ABBONATI ALLA STAGIONE 2024/25

Dalle ore 16:00 di lunedì 28 luglio e per tutta la giornata di martedì 29 luglio gli abbonati alla stagione calcistica 2024/25 che non hanno confermato il posto scelto lo scorso anno, potranno cambiare settore e posto. Ricordiamo che in questa fase non viene garantita la prelazione sul posto della stagione precedente. Sarà possibile esercitare la prelazione speciale online (modalità consigliata) utilizzando il sito https://empolifc.vivaticket.it/index.php, ricaricando la propria Fidelity Card Empoli Member (inserendo il proprio codice tessera 019…) e stampando direttamente da casa il tagliando pro-memoria oppure recandosi direttamente presso i punti vendita autorizzati.

FASE 3 – VENDITA LIBERA

Dalle ore 16:00 di mercoledì 30 luglio, tutti i tifosi azzurri potranno sottoscrivere l’abbonamento scegliendo il posto desiderato. Ricordiamo che la Fidelity Card Empoli Member è l’unico supporto magnetico che abilita l’accesso allo Stadio Carlo Castellani ed è quindi indispensabile esserne in possesso per sottoscrivere l’abbonamento. Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento utilizzando il sito https://empolifc.vivaticket.it/index.php, ricaricando la propria Fidelity Card Empoli Member (inserendo il proprio codice tessera 019…) e stampando direttamente da casa il tagliando pro-memoria oppure recandosi direttamente i presso i punti vendita autorizzati.

Con la sottoscrizione dell’abbonamento alla stagione calcistica 2025/26, il titolare dichiara di aver preso visione e di accettare tutti i punti delle condizioni generali di vendita ed utilizzo del singolo abbonamento. Inoltre comporta la presa visione ed accettazione delle disposizioni del Regolamento d’uso dell’impianto Carlo Castellani e del Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche (“Codice di Regolamentazione”), consultabile sul sito web ufficiale www.empolifc.com, sezione biglietteria. Si ricorda che sarà possibile sottoscrivere fino ad un massimo di 4 abbonamenti, sia sul web che nei punti vendita (in questi ultimi casi è necessario presentare copia di un documento di identità di ciascuna persona per cui si vuole rinnovare o sottoscrivere).

PUNTI VENDITA, DOVE ACQUSTARE L’ABBONAMENTO

Sarà possibile acquistare l’abbonamento all’Empoli Store di Piazza della Vittoria, all’Empoli Point dello Stadio Carlo Castellani oppure online su https://empolifc.vivaticket.it/index.php.

EMPOLI STORE (Piazza della Vittoria, Empoli)

Lunedì 14 luglio dalle ore 16.00 alle ore 19.30

Martedì e giovedì (per il solo mese di luglio) dalle ore 9.30 alle ore 13.00, dalle ore 15.30 alle ore 19.30 e dalle 21.30 alle 24

Mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30

Sabato 19, sabato 26 luglio dalle ore 9.30 alle ore 13.00

Lunedì 21 luglio dalle ore 15.30 alle ore 19.30

EMPOLI POINT (Stadio Carlo Castellani, Empoli)

Lunedì 14 luglio dalle ore 16.00 alle ore 19.30

Da martedì 15 a venerdì 18 luglio dalle ore 11.00 alle ore 14.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30

Sabato 19 luglio dalle ore 9.30 alle ore 13.00

Da lunedì 21 a venerdì 25 dalle ore 11.00 alle ore 14.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30

Sabato 26 luglio dalle ore 9.30 alle ore 13.00

UNIONE CLUBS AZZURRI (Via delle Olimpiadi, Empoli)

Dal lunedì al venerdì dalle 21.00 alle 23.00

PREZZI

Per ogni settore sarà previsto un prezzo dedicato ai vecchi e ai nuovi abbonati. La tariffa ridotto sarà valida per Donne (attivo in tutti i settori esclusa la Maratona Inferiore), Over 65 (nati prima 1 gennaio 1961, anche in questo caso per tutti i settori esclusa la Maratona Inferiore), Under 25 (nati dal 1 gennaio 2000, attiva solo ed esclusivamente per il settore di Maratona Inferiore), Under 18 (nati dopo il 1 gennaio 2007) e diversamente abili con invalidità maggiore o uguale al 75% (attivo in tutti i settori esclusa la Maratona Inferiore). Unicamente per il settore di Tribuna Inferiore sarà prevista la tariffa Fedelissimo per chi si è abbonato almeno nelle ultime tre stagioni (2022/23, 2023/24 e 2024/25).

Per sottoscrivere l’abbonamento Under 14 (riservato a ragazzi/e nati/e dopo il 1/01/2011) è necessario che un parente (maggiorenne) entro il 3° grado sottoscriva contestualmente l’abbonamento nel posto accanto a quello dell’under 14. Anche in questo caso è necessario che uno dei genitori o chi ne esercita la potestà sottoscriva un apposito modulo dove si dichiara di dare il proprio consenso alla sottoscrizione dell’abbonamento, di assumersene la responsabilità. Si ricorda che per gli Under 14, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n°41/07 Art.11 ter, saranno garantiti biglietti gratuiti per un numero di manifestazioni non inferiori al 50% di quelle organizzate nell’anno.

POLTRONISSIMA

TIPOLOGIA PREZZO RATEO GARA INTERO VECCHIO ABBONATO 900 € 47,37 € INTERO NUOVO ABBONATO 970 € 51,05 € RIDOTTO VECCHIO ABBONATO 675 € 35,53 € RIDOTTO NUOVO ABBONATO 725 € 38,16 € UNDER 18 245 € 12,89 €

POLTRONA

TIPOLOGIA PREZZO RATEO GARA INTERO VECCHIO ABBONATO 600 € 31,58 € INTERO NUOVO ABBONATO 645 € 33,95 € RIDOTTO VECCHIO ABBONATO 450 € 23,68 € RIDOTTO NUOVO ABBONATO 485 € 25,53 € UNDER 18 160 € 8,42 € UNDER 14 120 € 6,32 €

TRIBUNA INFERIORE

TIPOLOGIA PREZZO RATEO GARA INTERO VECCHIO ABBONATO 350 € 18,42 € INTERO NUOVO ABBONATO 375 € 19,74 € RIDOTTO VECCHIO ABBONATO 260 € 13,68 € RIDOTTO NUOVO ABBONATO 265 € 13,95 € UNDER 18 135 € 7,11 € UNDER 14 80 € 4,21 € FEDELISSIMO 260 € 13,68 €

Unicamente per il settore di Tribuna Inferiore sarà prevista la tariffa Fedelissimo per chi si è abbonato almeno nelle ultime tre stagioni (2022/23-2023/24 e 2024/25).



MARATONA SUPERIORE

TIPOLOGIA PREZZO RATEO GARA INTERO VECCHIO ABBONATO 240 € 12,63 € INTERO NUOVO ABBONATO 255 € 13,42 € RIDOTTO VECCHIO ABBONATO 180 € 9,47 € RIDOTTO NUOVO ABBONATO 190 € 10,00 € UNDER 18 110 € 5,79 € UNDER 14 45 € 2,37 €

MARATONA SUPERIORE – PROMO FAMIGLIA

Per il solo settore di Maratona Superiore sarà attivo un pacchetto promozionale Famiglia, con prezzi speciali e scontati. La tariffa è valida per un minimo di due persone ed è necessario che almeno un adulto ed il minore under 18, siano legati da un vincolo di parentela entro il 3° grado. Sarà inoltre possibile inserire altri abbonamenti al prezzo famiglia (fino ad un massimo di 6 persone, ospite compreso), purché anche loro legati da un vincolo di parentela fino al terzo grado oppure un “ospite” applicando la tariffa intero o ridotto famiglia in base alla tipologia dell’abbonato.

Gli abbonamenti a tariffa speciale Famiglia sono incedibili in quanto vincolati ad una formula promozionale strettamente personale e sono acquistabili unicamente all’Empoli Store, all’Empoli Point dello Stadio Carlo Castellani e all’Unione Clubs Azzurri

TIPOLOGIA PREZZO RATEO GARA INTERO 170 € 8,95 € RIDOTTO 130 € 6,84 € UNDER 18 80 € 4,21 € UNDER 14 45 € 2,37 €

MARATONA INFERIORE

TIPOLOGIA PREZZO RATEO GARA INTERO VECCHIO ABBONATO 140 € 7,37 € INTERO NUOVO ABBONATO 150 € 7,89 € RIDOTTO (UNDER 25) 100 € 5,26 € UNDER 14 40 € 2,11 €

La tariffa ridotto, unicamente per il settore di Maratona Inferiore, sarà attiva solo per gli Under 25 (nati dal 1 gennaio 2000).

DIVERSAMENTE ABILI

Empoli Football Club garantisce ai Titolari della Lg.104/92 con grado di invalidità dal 75% al 100% sia deambulanti che non deambulanti, con il rispettivo accompagnatore (obbligatoriamente maggiorenne), l’ingresso gratuito allo stadio fino ad esaurimento dei posti. Dalle ore 9.00 di lunedì 14 luglio, fino a lunedì 28 luglio, gli abbonati alla stagione calcistica 2024/25 potranno esercitare il diritto di prelazione inviando una mail a info@empolifc.com Dalle ore 9.00 di martedì 29 luglio, fino ad esaurimento della disponibilità dei posti dedicati, sarà possibile richiedere un nuovo abbonamento inviando una mail a info@empolifc.com. Nella mail si invita ad inserire un recapito e un certificato di invalidità civile (rilasciato dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, INPS, in base alle sue procedure al momento in vigore o da altro ente e dall’INPS successivamente riconosciuto). Si invita inoltre ad inviare i dati (carta d’identità) dell’accompagnatore.

RIVENDITA DELL’ABBONAMENTO

Attraverso la piattaforma di Vivaticket, viene concessa la possibilità agli abbonati di mettere in vendita il proprio abbonamento per un singolo evento entro le venticinque ore precedenti lo svolgimento dell’evento stesso. La rivendita dell’abbonamento è subordinata al rispetto di tutti i requisiti richiesti per l’emissione e potrà essere soggetta ad eventuali limitazioni disposte dalle competenti autorità di pubblica sicurezza o amministrative per ogni singola gara. Al titolare dell’abbonamento verrà riconosciuto un credito pari al 40% del prezzo a cui è stato rivenduto. Il credito accumulato potrà essere utilizzato per l’acquisto di prodotti di biglietteria dell’Empoli FC entro dodici mesi dalla data dell’accredito. Qualora il proprio posto non sia stato venduto e acquistato entro i termini e con le modalità predette il Titolare dell’Abbonamento conserverà comunque il diritto di accedere all’Evento personalmente. Sempre tramite la piattaforma Vivaticket, con il proprio profilo personale sarà possibile verificare ogni volta l’avvenuta vendita ed il credito aggiornato. E’ invece fatto divieto all’abbonato di utilizzare l’abbonamento per farne commercio e/o ogni forma di speculazione in merito, rivendendo a terzi il titolo di accesso tramite piattaforme web non autorizzate da Empoli FC, ed anche nell’ambito di un’offerta di servizi e/o prodotti complementari. In questi casi vietati, Empoli FC si riserva di tutelare i propri interessi nei confronti del Titolare e/o utilizzatore e/o chiunque abbia messo a disposizione l’Abbonamento in violazione di quanto sopra indicato ed avrà diritto, a proprio insindacabile giudizio, di non consentire l’accesso allo Stadio Carlo Castellani. Inoltre, la non veridicità o l’incompletezza dei dati forniti all’atto di sottoscrizione dell’abbonamento e ogni abuso e/o utilizzo fraudolento dell’abbonamento, compreso anche qualunque tipo di contraffazione e di ingresso non legittimo allo stadio o in uno dei suoi settori, comporterà l’immediato ritiro e blocco dell’abbonamento. Empoli FC avrà il diritto di trattenere a titolo di penale l’intero corrispettivo relativo all’abbonamento per le partite non ancora usufruite, fatto salvo il maggior danno.

CESSIONE DELL’ABBONAMENTO

Il cambio di titolarità (utilizzatore) potrà essere eseguito con le modalità e le tempistiche indicate dall’Empoli FC. Il cambio nominativo, quando consentito (la facoltà di cessione del titolo di accesso è comunque subordinata ai limiti eventualmente imposti, anche in occasione di singole gare, dalle competenti autorità amministrative, di giustizia sportiva o da Empoli Fc), potrà essere attuato esclusivamente tra possessori della Fidelity Card dell’Empoli FC; non sarà pertanto possibile procedere al cambio utilizzatore tra possessori di Fidelity Card di altre società calcistiche. I possessori di abbonamenti a tariffa “ridotto” (nello specifico under 25, under 18, under 14, donne ed over 65) potranno cedere l’abbonamento solo a terzi appartenenti alle stesse categorie di riduzione, mentre un abbonamento Intero o Fedelissimi può essere ceduto a chiunque. Gli abbonamenti a tariffa speciale “Famiglia” sono incedibili in quanto vincolati ad una formula promozionale strettamente personale. Non sono ammesse deroghe di nessuna natura né successive integrazioni di prezzo anche parziali. L’accesso alle funzionalità di cambio nominativo può avvenire direttamente attraverso il portale del fornitore del servizio ticketing (https://empolifc.vivaticket.it/index.php) Invece per i cambi di titolarità che verranno usufruiti da utilizzatori minorenni è necessario che la procedura sia effettuata presso l’Empoli Store o l’Empoli Point e che sia presente un genitore del nuovo utilizzatore minorenne. L’inibizione al cambio di nominativo per motivi di ordine pubblico o per motivi tecnici esclude il diritto a qualsiasi richiesta di rimborso e/o risarcimento del danno. La cessione non autorizzata del titolo di accesso e l’uso indebito del sistema di cambio nominativo costituiscono un uso illecito dell’abbonamento. Ove l’Empoli FC rilevi eventuali usi illeciti dell’abbonamento, lo stesso potrà essere, a discrezione della Società, sospeso per singole gare oppure revocato. Gli abbonamenti a prezzo ridotto sono emessi fino ad esaurimento dei posti determinati da Empoli Fc. Le specifiche categorie di soggetti, i criteri di riduzione dei prezzi e le modalità di applicazione sono consultabili sul sito web ufficiale www.empolifc.com sezione Biglietteria. Qualora, al fine di ottenere un trattamento agevolato per l’accesso alle manifestazioni calcistiche, l’interessato abbia a fornire propri dati particolari come lo stato di salute, lo stesso, con la sottoscrizione dell’abbonamento e l’accettazione delle presenti condizioni, manifesta l’intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano. L’abbonamento ridotto per invalidità >75% è quindi incedibile.

FIDELITY CARD EMPOLI MEMBER

Per i titolari di abbonamento, la Fidelity Card Empoli Member è l’unico supporto magnetico che abilita l’accesso allo Stadio Carlo Castellani. La Fidelity Card Empoli Member è quindi indispensabile per sottoscrivere l’abbonamento. Il rilascio della nuova Card Empoli Member è in tempo reale e può essere immediatamente utilizzata per la sottoscrizione dell’abbonamento. Per tutti coloro che sottoscriveranno l’abbonamento, la Fidelity Card Empoli Member è gratuita e sarà consegnata al momento della sottoscrizione (modalità instant issuance). È possibile richiedere la Fidelity anche online, collegandosi all’indirizzo https://empolifc.vivaticket.it/index.php, prendendo visione delle norme d’uso della Fidelity Empoli Member, ed inserendo i dati anagrafici e di residenza. Verrà emesso dalla procedura, tramite mail di conferma, un codice identificativo, in formato PDF, che consentirà di acquistare immediatamente un abbonamento. La Fidelity potrà essere ritirata allo Stadio Carlo Castellani in tempi e modi che saranno successivamente comunicati. Al momento del ritiro della Fidelity sarà necessario presentare un documento di identità per verificarne la corrispondenza con i dati inseriti in fase di sottoscrizione. Il costo della Fidelity Empoli Member, sottoscritta con la modalità online, è di euro 5,00, comprese le commissioni di servizio, sia per chi sottoscriverà l’abbonamento che per chi non lo sottoscriverà.

Oltre a garantire facilitazioni per l’acquisto dei titoli di accesso o per eventuali campagne promozionali, la Fidelity Card Empoli Member, proprio perché emessa nell’ambito di un progetto di fidelizzazione del tifoso, sarà la unica abilitata per l’acquisto di titoli di accesso per le gare a rischio o addirittura per l’ingresso, sempre per gare ad alto rischio, allo stadio Carlo Castellani. Si precisa che i profili di criticità e le eventuali restrizioni alla vendita o all’accesso allo stadio possono essere individuati e stabilite dagli Organi e dalle Autorità preposti all’ordine e alla sicurezza pubblica.

Ricordiamo che sono esclusi, temporaneamente, dal rilascio della Carta di fidelizzazione e/o da abbonamenti e biglietti di qualsiasi tipo (art.9.c.1-2 D.L. n°8 del 2007 verifica dei motivi ostativi per l’emissione di qualsiasi titolo di accesso) coloro i quali sono sottoposti a misura di D.A.SPO. (Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive) e coloro che abbiano avuto condanne anche in primo grado per «reati da stadio» o che siano destinatari di provvedimenti di cui all’art.6 da legge 13 dicembre 1989, n.401 o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n.1423.