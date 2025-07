Emmanuel Gyasi è uno dei giocatori, come detto anche dal Ds azzurro Roberto Gemmi, in uscita da Empoli. Il classe 1994 è legato da un contratto con gli azzurri fino al giugno 2026 ma, come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, ci sarebbe un forte interesse su di lui da parte del Palermo che, secondo le ultime indiscrezioni, vorrebbe chiudere l’operazione il prima possibile per regalare un altro importante colpo al proprio allenatore.

La società rosanera è stata impegnata per diversi giorni nella trattativa con lo Spezia per l’acquisto di Elia ma nella serata di ieri, salvo ulteriori colpi di scena, avrebbe deciso di cambiare obiettivo a causa del mancato accordo con i liguri e virare proprio su Gyasi. Quest’ultimo è un profilo gradito al tecnico Filippo Inzaghi che vorrebbe un laterale esperto, duttile, di gamba e avrebbe già acconsentito al suo arrivo.

Secondo quanto riportato da mediagol, Gyasi sarebbe in trattativa con l’Empoli per rescindere il contratto per poi firmare un biennale con il Palermo. Vi aggiorneremo su tutti gli eventuali sviluppi di questa vicenda ma oggi Gyasi è un po più lontano dall’azzurro e molto probabilmente lo ritroveremo da avversario nella prossima stagione.