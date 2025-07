Secondo giorno di Lavoro per gli azzurri agli ordini di mister Guido Pagliuica. La giornata di ieri, giovedi, ha visto la prima doppia seduta di questo ritiro, ed il ritmo sarà praticamente sempre questo, non faranno eccezione le amichevoli. Come raccontato nel servizio che ha presentato il “giorno 1”, il pallone è da subito un grande protagonista. Pagliuca non vuol perdere tempo per quello che è il lavoro tattico ed anche ieri sono andate in scena diverse esercitazioni mirate (soprattutto sullo sviluppo) e partitella a campo ridotto per far sentire subito quell’adrenalina che la giocata, il recupero vincente ed il gol, possono dare.

Quello che balza all’occhio, e stiamo sulle sensazione, è il vedere un gruppo vivo; sia nello spirito che nella parte più atletica. Sia i giovani, che scalpitano e vogliono farsi vedere dal nuovo “Prof”, sia i veterani, porgono molta attenzione alle indicazioni che arrivano da Pagliuca. Ovviamente siamo al secondo giorno e sono tanti gli accorgimenti che lo staff tecnico porta durante la sessione.

Non ancora in gruppo i vari Haas, Degli Innocenti, Popov, Nabian ed anche Pellegri che adesso è facente parte della rosa. Cacace in permesso. Una menzione per un giocatore che ha indubbiamente gli occhi addosso, Stiven Shpendi. L’albanese appare cresciuto sia per massa fisica che per tecnica, segnali che fanno ben sperare.

