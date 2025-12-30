Roberto Gemmi non è più il direttore sportivo dell’Empoli.

Si chiude dopo poco più di un anno e mezzo l’esperienza dell’ex dirigente del Cosenza a Monteboro. Una notizia che aveva iniziato a circolare nella tarda serata di ieri e che ha trovato rapidamente riscontri concreti, fino all’arrivo dell’ufficialità attraverso il comunicato diffuso adesso dal club azzurro. Dal punto di vista giornalistico, non possiamo che definirlo un vero e proprio fulmine a ciel sereno. In questo momento della stagione, e soprattutto a pochi giorni dall’apertura del calciomercato invernale, una decisione di questo tipo non era affatto prevedibile. In maniera molto sincera diciamo che le nostre “antenne” non erano orientate in questa direzione e, onestamente, non c’erano segnali evidenti che potessero far presagire una svolta così netta e immediata.

Gemmi era approdato a Empoli nell’estate del 2024, raccogliendo l’eredità pesante di Pietro Accardi, che dopo tanti anni aveva scelto di intraprendere una nuova esperienza professionale. La sua prima stagione in Serie A, però, non è stata positiva, culminata con la retrocessione in Serie B. Anche l’avvio dell’attuale campionato cadetto è stato complesso e deludente sotto diversi aspetti, seppur la squadra, nelle ultime settimane, stesse dando segnali di ripresa soprattutto dopo il cambio in panchina tra Guido Pagliuca e Alessio Dionisi. Proprio per questo motivo, la sensazione era che la società avrebbe affidato a Gemmi la gestione del mercato di gennaio, rimandando eventuali valutazioni più profonde al termine della stagione, quando sarebbe arrivata anche la naturale scadenza del contratto. Invece, la scelta del club è stata quella di interrompere anticipatamente il rapporto, sollevando dall’incarico non solo Gemmi ma anche il suo collaboratore Perna. Sarà la conferenza stampa di presentazione del nuovo direttore sportivo, individuato in Stefano Stefanelli, a chiarire nel dettaglio le motivazioni che hanno portato a questa decisione così drastica e in un momento tanto delicato della stagione. A memoria non si ricorda un DS sollevato dal suo incarico a metà stagione.

Resta il fatto che la parentesi empolese di Roberto Gemmi difficilmente potrà essere ricordata in maniera positiva. I risultati sportivi, pur tenendo conto delle attenuanti e delle difficoltà incontrate, non sono stati quelli attesi, e la società ha evidentemente ritenuto necessario voltare pagina immediatamente, affidandosi a una nuova figura per guidare le scelte tecniche e strategiche del prossimo futuro.