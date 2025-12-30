Roberto Gemmi non è più il direttore sportivo dell’Empoli.
Si chiude dopo poco più di un anno e mezzo l’esperienza dell’ex dirigente del Cosenza a Monteboro. Una notizia che aveva iniziato a circolare nella tarda serata di ieri e che ha trovato rapidamente riscontri concreti, fino all’arrivo dell’ufficialità attraverso il comunicato diffuso adesso dal club azzurro. Dal punto di vista giornalistico, non possiamo che definirlo un vero e proprio fulmine a ciel sereno. In questo momento della stagione, e soprattutto a pochi giorni dall’apertura del calciomercato invernale, una decisione di questo tipo non era affatto prevedibile. In maniera molto sincera diciamo che le nostre “antenne” non erano orientate in questa direzione e, onestamente, non c’erano segnali evidenti che potessero far presagire una svolta così netta e immediata.
Gemmi era approdato a Empoli nell’estate del 2024, raccogliendo l’eredità pesante di Pietro Accardi, che dopo tanti anni aveva scelto di intraprendere una nuova esperienza professionale. La sua prima stagione in Serie A, però, non è stata positiva, culminata con la retrocessione in Serie B. Anche l’avvio dell’attuale campionato cadetto è stato complesso e deludente sotto diversi aspetti, seppur la squadra, nelle ultime settimane, stesse dando segnali di ripresa soprattutto dopo il cambio in panchina tra Guido Pagliuca e Alessio Dionisi. Proprio per questo motivo, la sensazione era che la società avrebbe affidato a Gemmi la gestione del mercato di gennaio, rimandando eventuali valutazioni più profonde al termine della stagione, quando sarebbe arrivata anche la naturale scadenza del contratto. Invece, la scelta del club è stata quella di interrompere anticipatamente il rapporto, sollevando dall’incarico non solo Gemmi ma anche il suo collaboratore Perna. Sarà la conferenza stampa di presentazione del nuovo direttore sportivo, individuato in Stefano Stefanelli, a chiarire nel dettaglio le motivazioni che hanno portato a questa decisione così drastica e in un momento tanto delicato della stagione. A memoria non si ricorda un DS sollevato dal suo incarico a metà stagione.
Resta il fatto che la parentesi empolese di Roberto Gemmi difficilmente potrà essere ricordata in maniera positiva. I risultati sportivi, pur tenendo conto delle attenuanti e delle difficoltà incontrate, non sono stati quelli attesi, e la società ha evidentemente ritenuto necessario voltare pagina immediatamente, affidandosi a una nuova figura per guidare le scelte tecniche e strategiche del prossimo futuro.
Gemmi è stata una meteora…. di passaggio, poteva fare, ma tra 5/6 anni probabilmente ci saremo già dimenticati di lui…. non ha aggiunto nulla, comunicazione zero…. con il ns ambiente ha legato poco o nulla, e spesso è apparso come un corpo estraneo. Giusta fine, ma perché non finirla prima?
ma anche fra 5/6 settimane
Speriamo bene con il successore, ci sta sbagliare nella scelta di un Ds che ha avut veramente un impatto sbagliato non solo in A ma soprattutto quest’estate.
Adesso non si può sbagliare Ds pres.
Il presidente è “sparito” penso ci siano grossi cambiamenti in vista.
Spesso veniva criticato anche Sigarino in quanto ad empatia con l’ambiente, ad iniziare da quella E aperta con cui diceva Empoli, ma era legatissimo con il beatoamato ed oltre che uno che sapeva portare il cappello mi risulta che ogni tanto portasse l’Unione Club a cena fuori…criticabile o da elogiare non spetta a me, ma questo Ge-mmi non sò cos’ha portato di buono. Magari qualcosa di buono ha fatto, ma rimarrà appunto una meteora e non lo sapremo forse mai.
mi ricorda butti.. solo che almeno lui apparentemente aveva uno standing..
gemmi e’ stato impresentabile fin dai primi giorni.. con quell aria da uno che vuole scherzare e fare il simpatico senza motivo>
lo dissi dall’inizio che questo sarebbe durato poco e menomale visto che ci avrebbe portato nei bassifondi della classifica di serie B a rischio C entro due stagioni.
io capisco che a Cosenza poteva aver fatto bene, un anno, non di piu .. ma non ho mai capito le motivazioni alla base per averlo scelto
Allora, io faccio una supposizione. Suppongo che arrivi un nuovo socio, e che questo socio acquisisca una quota diciamo rilevante del pacchetto azionario. Suppongo anche che il nuovo socio imponga agli altri soci, che sono minoritari a questo punto, di avere un nuovo DS, per avere sotto controllo la situazione economico/finanziaria, visto che è socio di maggioranza. Bene, ora mi metto con i popcorn in poltrona e vedo se la mia supposizione è giusta
certe operazioni si fanno in estate dopo la chiusura del bilancio
alla tua supppsizione ne aggiungo una io: supppngo che questo socio sia austriaco
….la sede
Magari con lo stadio nuovo attiriamo anche il mondo Redbull….
La loro filosofia e’ valorizzare i giovani quale miglior partnership per il mondo Empoli…
Possiedono 7 squadre ma non sono entrate nel mercato italiano….
Si farebbe anche il gelato Sammontana al gusto redbull
Redbull Empoli FC? No grazie. Sto come sono ora, a soffrire con dignità.
voi scrivete a Pisa ha fatto benissimo quello che è successo non lo sapremo mai,
Un brav’uomo Gemmi, via. Un discreto ds che ci ha portato Fulignati Lovato Elia…. vediamo ora questo Stefanelli.
brav’uomo….peccato che il presidente non capisse che lingua parlava
Domanda seria. Da profano ed assolutamente non inserito nelle dinamiche societarie e soprattutto da non frequentatore dei bar di Empoli, mi dite il nesso che ci trovate tra il cambio di DS e l’ingresso di un nuovo socio?
il nuovo DS è già stato scelto dal nuovo socio, che sta già lavorando sotto banco. Il Corsi, presumo resta sempre in atto, ma non ha più decisioni…
🤣🤣🤣🤣
Ok Giannino. Ma da dove reperite queste informazioni? Idee? Chiacchiere da bar? La fonte? Non dico nome e cognome, ma un’idea.
Insomma, te la mattina fai colazione a casa.
Sì, costa troppo fare colazione fuori. Me la concedo come coccola la Domenica.
Nuovo socio Red bull con maggioranza di azioni che mette soldi veri e Fabrizio Corsi rimane Presidente operativo con quote di minoranza e ovviamente tiene Rebecca dentro?… sarebbe la soluzione Atalanta con Percassi da 3 anni…firmo subito…una proprietà con liquidità e il Presidente più competente di Italia in veste operativa e con soldi liquidi non suoi…ci sto…s’era detto che una soluzione simile sarebbe arrivata soltanto in serie A…ma evidentemente c’entra anche operazione stadio…era quello che sognavo da tempo però immaginavo l’empolese Computer Grossa Sesa di Castellacci…
ma scherzi? con stefanello Ds attiri tutti i grandi investitori del pianeta che faranno la fila per acquistare il blasonato Empoli
tornare a fare L’Empoli… mah vedremo
Io accetterei solo l’inserimento di una azienda dell’Empolese…altrimenti mi tengo il Cors.i finché dura e poi si vedrà…no fondi fuffa…no tycoon…no aziende estere.
Quoto ed aggiungo. No cambio nome e logo squadra.
Ma premesso che stiamo parlando del nulla per quello che so io
Mi piacerebbe come coproprietario….perche’ la filosofia redbull e’ quella di lanciare i giovani….
In teoria non cambierebbe molto se non nel modo di operare e allenare…credo si potrebbe convincere con uno stadio top e con un accademy Empoli in una monteboro allargata….
Red Bull entra solo in caso di Serie A e l’Empoli, dunque, farà di tutto per tornarci.
La Red Bull e in tutti i progetti della serie A , ma siete sicuri ?
che vogliano noi?