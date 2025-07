Lo avevamo anticipato qualche giorno fa, quando ormai era prossimo l’arrivo in azzurro di Fulignati. La società ha deciso, giustamente, di mandare a giocare Jacopo Seghetti che, con la formula del prestito secco, passa al Livorno dopo disputerà il campionato di serie C. Sarà una stagione importante quella di Seghetti, potendosi misurare da protagonista con il professionismo. Annata che sarà propedeutica anche per il rientro ad Empoli.