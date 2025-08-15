Il portiere sloveno classe 2004, Lovro Stubljar passa al Groningen. Il passaggio è a titolo definitivo, sinonimo che il club non aveva particolare intenzione di puntare su questo profilo. Portiere che, con la maglia azzurra, si è fatto conoscere soltanto con la Primavera di Antonio Buscè, non apparendo sempre molto sicuro. Anche lo spezzone giocato con il Pisa, in amichevole, aveva evidenziato alcune peculiarità.

Stubljar andrà quindi a misurarsi con il campionato olandese indossando la maglia dei biancoverdi. A Groningen dovrebbe andare a fare il vice di Vaessen, anche se potrebbe non mancare l’occasione di giocare viste le tre giornate di squalifica del portiere del Suriname.