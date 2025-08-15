Il portiere sloveno classe 2004, Lovro Stubljar passa al Groningen. Il passaggio è a titolo definitivo, sinonimo che il club non aveva particolare intenzione di puntare su questo profilo. Portiere che, con la maglia azzurra, si è fatto conoscere soltanto con la Primavera di Antonio Buscè, non apparendo sempre molto sicuro. Anche lo spezzone giocato con il Pisa, in amichevole, aveva evidenziato alcune peculiarità.
Stubljar andrà quindi a misurarsi con il campionato olandese indossando la maglia dei biancoverdi. A Groningen dovrebbe andare a fare il vice di Vaessen, anche se potrebbe non mancare l’occasione di giocare viste le tre giornate di squalifica del portiere del Suriname.
Il terzo lo fa Brancolini allora, il secondo Perisan
Dubito che Perisan rimanga a fare il dodicesimo, per me va via
Appunto chi fa il secondo
Sarà da comprare