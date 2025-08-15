La società ha reso nota la numerazione ufficiale per la stagione sportiva 2025/26. Ovviamente si parla dei calciatori attualmente in rosa, qualcuno di questi potrebbe non farne più parte, cosi come qualcuno certamente si aggregherà prendendosi il proprio numero:

1 Samuele Perisan 

2 Marco Curto 

6 Duccio Degli Innocenti 

7 Salvatore Elia 

8 Luca Belardinelli 

9 Pietro Pellegri 

10 Rares Ilie 

11 Stiven Shpendi 

12 Federico Brancolini 

14 Gerard Yepes 

15 Joseph Ceesay 

21 Andrea Fulignati 

22 Francesco Versari 

24 Tyronne Ebuehi 

25 Lorenzo Ignacchiti 

27 Brando Moruzzi 

28 Gabriele Indragoli 

29 Lorenzo Tosto 

31 Jeremy Moray 

32 Nicolas Haas 

34 Gabriele Guarino 

36 Dawid Bembnista 

37 Iwo Kaczmarski 

39 Andrea Sodero 

41 Anders Asmussen 

42 Kevin Pasalic 

48 Edoardo Zanaga 

53 Danilo Busiello 

70 Edoardo Saporiti 

77 Bohdan Popov 

79 Franco Carboni 

89 Thomas Campaniello 

90 Ismael Konate 

96 Andrea Orlandi 

