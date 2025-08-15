La società ha reso nota la numerazione ufficiale per la stagione sportiva 2025/26. Ovviamente si parla dei calciatori attualmente in rosa, qualcuno di questi potrebbe non farne più parte, cosi come qualcuno certamente si aggregherà prendendosi il proprio numero:
1 Samuele Perisan
2 Marco Curto
6 Duccio Degli Innocenti
7 Salvatore Elia
8 Luca Belardinelli
9 Pietro Pellegri
10 Rares Ilie
11 Stiven Shpendi
12 Federico Brancolini
14 Gerard Yepes
15 Joseph Ceesay
21 Andrea Fulignati
22 Francesco Versari
24 Tyronne Ebuehi
25 Lorenzo Ignacchiti
27 Brando Moruzzi
28 Gabriele Indragoli
29 Lorenzo Tosto
31 Jeremy Moray
32 Nicolas Haas
34 Gabriele Guarino
36 Dawid Bembnista
37 Iwo Kaczmarski
39 Andrea Sodero
41 Anders Asmussen
42 Kevin Pasalic
48 Edoardo Zanaga
53 Danilo Busiello
70 Edoardo Saporiti
77 Bohdan Popov
79 Franco Carboni
89 Thomas Campaniello
90 Ismael Konate
96 Andrea Orlandi
Oggi segna il numero 77
Ernesto Perin (centrocampista 2007 preso dal Milan) non è nella lista?
neanche baralla penso siano della primavera