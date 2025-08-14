- Ottimi segnali dalla prestazione di oggi contro una squadra di Serie D come il Follonica Gavorrano che conferma quanto di buono si era visto nella scorsa amichevole contro il Poggibonsi. C’è ancora del lavoro da fare in preparazione al campionato, ma le amichevoli non sono finite. Mercoledì prossimo alle ore 18:00 l’ultima amichevole contro l’Aquila Montevarchi, anch’essa squadra militante in Serie D.
Stadio comunale Malservisi Matteini, Bagno di Gavorrano, Giovedì 14 agosto 2025 ore 17:00
MARCATORI: 15′ Tavanti, 16st Demba
Follonica Gavorrano: 1 Poggiolini(1st Pacini), 2 Rovere(19st Arrighi), 3 Bucci(8st Ferretti), 4 Lo Sicco(19st Bianchi), 5 Matteucci(25st Fremura), 6 Bernardini(25st Pimpinelli), 7 Mignani(8st Proietti), 8 Remedi(14st Marino), 9 Mutton(25st Maltoni), 10 Maurizi(1st Bellini), 11 Giordani(25st Pescicani)
A disposizione: 12 Pacini, 22 Cacciaguerra, 13 Arrighi, 14 Bellini, 15 Berardone, 16 Bianchi. 17 Calvi, 18 Ferretti, 19 Fremura, 20 Marino, 21 Pescicani, 23 Picci, 24 Pimpinelli, 25 Proietti, 26 Scartabelli, 27 Politi, 28 Maltoni
ALL. Francesco Baiano
EMPOLI: 1 Lastoria(1st Neri), 2 Tavanti(1st Blini), 3 Gori(1st Chiucchiuini), 4 Huqi(1st Diousse), 5 Bembnista(1st Menconi), 6 Rugani(1st Perin), 7 Olivieri, 8 Mazzi(1st Crasta), 9 Zanaga(1st Mureddu), 10 Blazic(1st Antonini), 11 Monaco (16st Demba)
A disposizione: 12 Neri, 22 Bernice, 13 Antonini, 14 Blini, 15 Chiucchiuini, 16 Diousse, 17 Menconi, 18 Perin, 19 Crasta, 20 Mureddu, 21 Demba
ALL. Andrea Filippeschi
Arbitro: Alessandro Luca
Assistenti: Renzoni, Giovanili