Quella di domani non sarà una “notte prima degli esami”, ma la sfida contro la Reggiana, che inaugurerà ufficialmente la stagione 2025-2026, rappresenta comunque un momento di verifica importante. La gara, valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, non può essere considerata un esame definitivo, ma offrirà indicazioni più concrete sullo stato di salute dell’Empoli dopo oltre un mese di lavoro dall’inizio del ritiro. Abbiamo più volte parlato di un “cantiere aperto” e, di fatto, la squadra di Guido Pagliuca lo è ancora. La costruzione della rosa non è terminata: il mercato ha visto molte uscite, ma non ancora un numero sufficiente di innesti per poter parlare di gruppo completato, nonostante la rivoluzione sia stata quasi totale. Basti pensare che domani, con ogni probabilità, dieci giocatori su undici in campo non facevano parte della rosa della scorsa stagione. L’Empoli è dunque in fase di assemblaggio, ma la partita sarà comunque un test significativo, al di là del risultato. È chiaro che la posta in palio conta: si gioca sempre per vincere e l’obiettivo dichiarato è il passaggio del turno. Tuttavia, come sottolineato dallo stesso Pagliuca nella prima conferenza pre-gara dell’anno, l’attenzione sarà rivolta soprattutto al coraggio, alla forza e all’attitudine della squadra: la capacità di soffrire e difendersi quando necessario, ma anche quella di proporre gioco, sviluppare trame e provare a finalizzare quando si avrà il pallone. Proprio la fase offensiva è stata, nel precampionato, l’aspetto meno convincente. Rispetto all’ultima amichevole, il pareggio a reti bianche contro il Sassuolo, ci sono però stati ulteriori giorni di lavoro, durante i quali l’allenatore ha potuto inserire nuovi concetti e recuperare alcuni elementi importanti dall’infermeria, pronti a dare un contributo già a partire dalla gara di domani.

La partita di domani sarà osservata, analizzata e commentata come ogni impegno ufficiale, e anche noi entreremo nei dettagli di ciò che accadrà in campo. È però necessario ribadirlo fin da subito: questa sfida non può e non deve essere considerata come giudicante per l’Empoli in ottica futura. Non sarà dalla gara contro la Reggiana che si potrà tracciare un bilancio reale della squadra, ma certamente rappresenterà un passaggio importante, capace di offrire indicazioni preziose sul lavoro svolto finora e sul grado di assimilazione dei principi di gioco voluti da Guido Pagliuca. Sarà anche l’occasione per valutare quanto il gruppo, non solo dal punto di vista tecnico ma anche umano, stia iniziando a compattarsi. In un campionato come la Serie B, questi aspetti contano quanto e più delle qualità individuali. L’Empoli dovrà dimostrare di saper stare dentro la partita, affrontando un avversario tutt’altro che semplice: la Reggiana di Davide Dionigi, infatti, parte con il vantaggio di poter contare su una base consolidata rispetto alla scorsa stagione, sia in panchina che in campo. Il mercato è ancora aperto per poco più di due settimane e, sebbene siano chiari a grandi linee gli obiettivi della società, la gara di domani potrebbe offrire ulteriori indicazioni sulle aree in cui sarà necessario intervenire con maggiore urgenza. Certo, il calendario non ha regalato la collocazione più comoda: un debutto il 15 agosto alle 18 può far storcere il naso. Ma per chi potrà esserci allo stadio sarà un’opportunità speciale per sostenere fin dal primo pallone l’Empoli nella sua nuova avventura.

I favori del pronostico, dettati soprattutto dal blasone, non devono illudere. Pagliuca stesso ha sottolineato che l’obiettivo primario è il mantenimento della categoria, accompagnato dalla valorizzazione dei giovani. La stagione prende il via domani, con un Empoli nuovo e guidato da un allenatore che si sta facendo conoscere per un approccio energico e partecipe in panchina, ma anche per una comunicazione diretta e coinvolgente. La scelta di affidare la squadra a Guido Pagliuca è stata netta e convinta sin dall’inizio, senza esitazioni. Lo scorso anno ha dimostrato di saper ottenere risultati importanti con un gruppo non accreditato per le prime posizioni, e ora sarà il valore aggiunto di questa nuova avventura. Toccherà poi ai giocatori, quelli già presenti e quelli che arriveranno, dare il massimo assoluto, consapevoli di indossare una maglia che per Empoli significa orgoglio, appartenenza e identità.