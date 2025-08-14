Ha parlato quest’oggi, in presentazione della sfida che si giocherò domani con la Reggiana al Castellani, il tecnico azzurro Guido Pagliuca. Come sempre vi proponiamo la conferenza stampa in versione integrale. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi

Articolo precedenteAddio a Sergio Biliotti
Articolo successivoPEnsieri Azzurri | La vigilia della prima
Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

5 Commenti

  1. Bello carico il mister, anche troppo! Ma a me piace. La sottolineatura sui 4000 abbonati, la necessità del feeling fra squadra e tifosi, la grinta da mettere sempre in campo…si via, m’è proprio piaciuto.
    .

  3. È un allenatore di “rottura”.Non puoi prendere primedonne perché alla prima frizione si crea il patatrac.Lui ha bisogno di soldatini che lo seguono ciecamente.Secondo me.

  5. Io purtroppo ho saputo che è morto Sergio Biliotti, bandiera azzurra degli anni 70. Domani l’Empoli giocherà col lutto al braccio.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here