Ha parlato quest’oggi, in presentazione della sfida che si giocherò domani con la Reggiana al Castellani, il tecnico azzurro Guido Pagliuca. Come sempre vi proponiamo la conferenza stampa in versione integrale. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi
Associazione Pianetaempoli.it C.F. 91035470482 - P.Iva 06096170482 Testata giornalistica, regolarmente iscritta presso il Tribunale di Firenze Num. Reg. 5889/12 - Iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione numero 30025.
Direttore responsabile: Fabrizio Fioravanti CONTATTI
Bello carico il mister, anche troppo! Ma a me piace. La sottolineatura sui 4000 abbonati, la necessità del feeling fra squadra e tifosi, la grinta da mettere sempre in campo…si via, m’è proprio piaciuto.
.
Per L allenatore ci siamo vediamo se la squadra ha la sua stessa filosofia
È un allenatore di “rottura”.Non puoi prendere primedonne perché alla prima frizione si crea il patatrac.Lui ha bisogno di soldatini che lo seguono ciecamente.Secondo me.
Vi faccio fare 2 risate…
Ismajli rotto neache ha iniziato 😂🤣😂
Io purtroppo ho saputo che è morto Sergio Biliotti, bandiera azzurra degli anni 70. Domani l’Empoli giocherà col lutto al braccio.