E’ venuto a mancare Sergio Biliotti, storico calciatore azzurro degli anni ’70, uno dei più importanti di sempre. Per lui parlano le quasi trecento presenze con la nostra maglia. Tutta la redazione di Pianetaempoli.it si stringe intorno alla famiglia per le più sentite condoglianze. Biliotti aveva 74 anni. La società azzurra, in ricordo di Biliotti ha, pubblicato un saluto da parte del Presidente, Fabrizio Corsi

“Una bandiera dell’Empoli negli anni Settanta – lo ricorda il presidente azzurro Fabrizio Corsi – uno di quei giocatori a cui sono particolarmente legato, che mi riportano all’Empoli della mia adolescenza e ai ricordi più belli di quel periodo. Sergio è stato molto più di un calciatore: è stato un simbolo di dedizione e attaccamento alla maglia, rappresentando con il suo impegno e la sua generosità lo spirito di una squadra che ogni anno lottava sui campi della Serie C. A nome mio e di tutta la società, ci uniamo al dolore della famiglia e lo salutiamo con affetto e gratitudine per quanto fatto con i nostri colori”.

In ricordo di Sergio Biliotti, in occasione della gara di domani contro la Reggiana, gli azzurri di mister Pagliuca scenderanno in campo con il lutto al braccio.