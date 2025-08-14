Anche se non è ancora campionato, da domani si inizia a fare sul serio. Si alza il sipario sulla stagione sportiva 25/26 e si parte con i trentaduesimi di Coppa; gara secca in casa contro la Reggiana. Al termine dei novanta minuti, in caso di parità, si andrà subito ai rigori. Vediamo le ultime.
C’è curiosità per il primo undici ufficiale di Guido Pagliuca. Il modulo iniziale sarà un 3-5-2 particolare che potrà poi mutare in corso d’opera.. Non dovrebbero esserci dubbi in difesa, con Carboni messo ancora a fare il braccetto di sinistra. Scelte sicure quelle del mister che privilegerà in partenza i ragazzi che sono da più tempo in gruppo, quindi Elia ed Yepes partiranno dalla panchina. In campo Ilie in una posizione leggermente diversa da quella vista nelle amichevoli precampionato. Dubbio tra Popov e Busiello per andare a fare la punta accanto a Shpendi.
Gli indisponibili sono: Pellegri, Haas, Degli Innocenti, Tosto, Saporiti, Konate, Campaniello
Mister Pagliuca sa che non sarà semplice ma, ovviamente si gioca per vincere. Oltre al risultato quello che dovrà venir fuori è il coraggio e la garra di questa squadra.
La Reggiana di Dionigi dovrebbe adottare un modulo speculare a quello azzurro. Un dubbio per reparto; in difesa si giocano una maglia Bonetti e Quaranta, in mezzo lo fanno Marras e Bozzolan, mentre sulla trequarti il dubbio è tra Tavsan e lo stesso Marras se gli venisse preferito il compagno. Il terminale offensivo è Gondo. Non saranno certamente del match gli indisponibili Meroni, Rozzio, Sampirisi, Urso e Girma.
Il tecnico Dionigi non ha ancora parlato nel momento in cui andiamo online.
Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:
3-5-2: Fulignati; Curto, Guarino, Carboni; Ebuehi, Ignacchiti, Belardinelli, Ilie, Moruzzi; Shpendi, Popov.
3-4-2-1: Motta; Libutti, Papetti, Bonetti; Rover, Reinhart, Bertagnoli, Marras; Tavsan, Portanova; Gondo.
Bisogna anche capire quale sua il modulo giusto. Perché col 352 il battaglione dei tre quartisti non ti serve ma serve un regista e minimo un altro centrocampista, col 3421 la cosa cambia. Ilie alto in metro e un pipi non può fare il centrocampista.
ilie è alto un metro e 85
Non si capisce un granché: i giocatori indicati da PE sono di fatto divisi col 352, poi però si legge l’indicazione del 3421
Tutta la preparazione e amichevoli con Busiello e ora si leva?
Che formazione dilettantistica fa fatemi il piacere..Carboni Belardinelli Popov..inguardabili
Un attacco da paura poi… Ci ritroviamo a 10 giorni dal campionato con i bambini in attacco in serie B, una vergogna!!!
Ma che modo di fare mercato è questo????
È il 14 agosto e ancora siamo largamente incompleti (in tutti i reparti, portiere escluso ovviamente) …. sono proprio curioso di vedere come va a finire…. con il mercato…. se dovessi dare un voto a Gemmi, direi che non potremmo andare oltre un bel 4,5…. vediamo se a fine agosto è confermato o meno….
ma che c’entra il povero gemmi dai? se tua moglie ti da 20 euro per andare alla coop, cosa puoi comprare? quando cacci i soldi, i giocatori li compri in 2 giorni, come e’ successo con elia. L’empoli aspetta i saldi augustani, che partono dal 25!
Penso che ognuno e’ libero di criticare….personalmente come ho sempre scritto….mancano ancora dei giocatori in modo particolare a centrocampo per il mio modo di vedere….
Da qui ha dire che in campo scendono dei bimbi mi nchia anche no…..
Sicuramente chi scendera’ in campo dara’ tutto e avra’ tutto il mio tifo se corre come un matto…ma su questo non ho nessun dubbio….garantisce il Mister
Io li do a te e a Dario Plaza i voti: 1 e 1
Tanto vivete in simbiosi no?
Obbravo Rino…. il mio pensiero vale quanto il tuo commento, io 1, te 1….
Ilie, tutto su di lui
Hanno fatto bene, avete fstto gli abbonamenti ora state zitti
SC ma perché secondo voi l’undici della Reggiana scritto sopra è più forte e completo di noi , dai ragazzi forza empoli e vediamo a fine mercato
Si. Più che altro sono più squadra e non un’accozzaglia di nuovi giocatori ed ex primavera
Mettetevi l animo in pace.
Gli acquisti arriveranno l ultima settimana approfittando degli avanzi di molti club di A e non solo. Ovviamente spendendo il minimo
Se bisogna prendere in fretta e furia roba alla nasti è meglio vedere popov, così come è importante testare belardinelli e ignacchiti che secondo me non sono male. Almeno come riserve.
Tralasciando domani sarà poi importante fare almeno 2 pareggi con padova e reggiana visto che ci sono possibilità che siano 2 scontri diretti per la salvezza.
Possibile che ci sia ancora gente che commenta l’operato del DS, quanto TUTTO dipende da sempre dal Pres. !
Il DS ha la responsabilità in prima battuta del mercato, credo che abbia un budget e che sia stato concordato con il Pres. poi sta a lui gestirlo…. si, critico il DS, come criticavo Pietro….
Più che altro vengono commentate supposizioni di PE come se venissero direttamente dalla penna o voce di Monteboro…io non dubito tanto che alla fine venga allestita potenzialmente una rosa competitiva, credo che non sarà debole e potenzialmente abbastanza forte, ma sicuramente una rosa che avrà bisogno di tempo ed entusiasmo per migliorare e recuperare chi è fuori e non ha fatto ancora un allenamento , il fatto è che si rischia di diventare forti quando già saremo impelagati nei bassifondi.
Mi sembra ovvio, che senza un vero centravanti, non possiamo giocare con il 3421 ! Quindi, in questo momento, non c’è altro modo che virare verso un più idoneo 352 o 3412, anche se abbiamo dei giovanissimi attaccanti, con poca o addirittura punta esperienza.
Io il 3421 non lo sopporto più, e preferisco un modulo con due attaccanti; però da come si sta svolgendo la campagna acquista, sembra proprio che il modulo di Pagliuca sia ancora quell’improduttivo 3421 ! Me ne farò una ragione.
3421 un modulo davvero anti calcio, però è un mese che proviamo quello e adesso si cambia…boh.
Sono sempre stato calmo ma senza centravanti a una settimana dal campionato è roba da matti.
Davanti deve andare comunque Busiello, ha fatto tutto il pre campionato titolare, adesso non si può togliere.
La squadra inizierà ad essere tale ad ottobre, a essere ottimisti. Abbiamo cambiato tanto, forse troppo, all’inizio se troviamo squadre rodate saranno dolori.
Forza città di Empoli
Ragazzi facciamo un minuto di silenzio. È morto Biliotti. Sergio Biliotti.