Anche se non è ancora campionato, da domani si inizia a fare sul serio. Si alza il sipario sulla stagione sportiva 25/26 e si parte con i trentaduesimi di Coppa; gara secca in casa contro la Reggiana. Al termine dei novanta minuti, in caso di parità, si andrà subito ai rigori. Vediamo le ultime.

C’è curiosità per il primo undici ufficiale di Guido Pagliuca. Il modulo iniziale sarà un 3-5-2 particolare che potrà poi mutare in corso d’opera.. Non dovrebbero esserci dubbi in difesa, con Carboni messo ancora a fare il braccetto di sinistra. Scelte sicure quelle del mister che privilegerà in partenza i ragazzi che sono da più tempo in gruppo, quindi Elia ed Yepes partiranno dalla panchina. In campo Ilie in una posizione leggermente diversa da quella vista nelle amichevoli precampionato. Dubbio tra Popov e Busiello per andare a fare la punta accanto a Shpendi.

Gli indisponibili sono: Pellegri, Haas, Degli Innocenti, Tosto, Saporiti, Konate, Campaniello

Mister Pagliuca sa che non sarà semplice ma, ovviamente si gioca per vincere. Oltre al risultato quello che dovrà venir fuori è il coraggio e la garra di questa squadra.

La Reggiana di Dionigi dovrebbe adottare un modulo speculare a quello azzurro. Un dubbio per reparto; in difesa si giocano una maglia Bonetti e Quaranta, in mezzo lo fanno Marras e Bozzolan, mentre sulla trequarti il dubbio è tra Tavsan e lo stesso Marras se gli venisse preferito il compagno. Il terminale offensivo è Gondo. Non saranno certamente del match gli indisponibili Meroni, Rozzio, Sampirisi, Urso e Girma.

Il tecnico Dionigi non ha ancora parlato nel momento in cui andiamo online.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-5-2: Fulignati; Curto, Guarino, Carboni; Ebuehi, Ignacchiti, Belardinelli, Ilie, Moruzzi; Shpendi, Popov.

3-4-2-1: Motta; Libutti, Papetti, Bonetti; Rover, Reinhart, Bertagnoli, Marras; Tavsan, Portanova; Gondo.