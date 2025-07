Come già anticipato qualche giorno fa, il classe 2005 Francesco Vallarelli, passa a titolo definitivo alla Reggiana. Il centrocampista di Terlizzi rientrava in azzurro dal prestito al Giugliano, prestito che avava fato coda a quello al Trento dell’anno precedente. Il club di Monteboro ha valuto di non proseguire con il ragazzo ed ha accetto la richiesta degli emiliani. Per lui un contrattro triennale.

Al momento non sono note le cifre dell’operazione, dovrebbe esserci una percentuale sulla rivendita futura del giocatore.