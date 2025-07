Tra i profili che potrebbero entrare nel radar dell’Empoli per questa sessione estiva di calciomercato, al via ufficialmente oggi, c’è anche quello di Riccardo Ciervo, classe 2002. Il giovane esterno, reduce da una stagione in Serie B con la maglia del Cosenza, rientrerà nei prossimi giorni al Sassuolo, club che ne detiene il cartellino. Come già accennato in un precedente approfondimento, tra Empoli e Sassuolo potrebbero aprirsi dei canali di dialogo legati al futuro di Goglichidze, e in questa trattativa potrebbe trovare spazio anche (oltre al danaro) l’inserimento di una contropartita tecnica. Proprio Ciervo potrebbe rappresentare una pedina utile per la gestione dell’operazione.

Esterno di centrocampo capace di agire su entrambe le corsie, Ciervo rende al meglio sul versante destro, dove può sfruttare il suo piede forte per spingere in profondità. Giocatore cresciuto molto – cosi ce lo descrivono – nei cross e negli uno contro uno, elemento che sa attacare bene la profondità. Nel 3-4-2-1 che dovrebbe rappresentare l’assetto base del nuovo tecnico Guido Pagliuca, il giocatore si inserirebbe con logica e funzionalità, grazie alla sua duttilità e a una buona propensione anche alla fase di non possesso. Va ricordato che in quella posizione del campo, al momento, il nome di riferimento resta Gyasi, ma è chiaro che (al netto del futuro di Emmanuel) serviranno alternative valide per completare il reparto. Ciervo potrebbe non partire con i galloni da titolare, ma rappresenterebbe un profilo utile per ampiezza, corsa e capacità di adattamento a un gioco verticale e dinamico.

Nato a Latina, Ciervo è cresciuto nelle giovanili della Roma. Ha vestito le maglie di Venezia, Samp, Frosinone e Sud Tirol. Un gol e due assist lo scorso anno con il Cosenza, in serie B vanta in totale 76 presenze con tre gol e sette assit. Vedremo se il nome tornerà in qualche prossimo aggiornamento.