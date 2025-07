L’Empoli non ne ricava alcunché, non avendo fatto valere il diritto di riscatto. Ma la notizia è che Mattia Viti lascia il Nizza e approda alla Fiorentina, raggiungendo quindi l’ex compagno Fazzini. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto. Un altro ex azzurro che sposa la causa viola. Ecco il comunicato:

“ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Viti dall’ OGC Nice.

Viti, nato a Borgo San Lorenzo il 24 gennaio 2002, è cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli e, dopo aver vestito anche le maglie del Nizza e del Sassuolo, nell’ultima stagione con l’Empoli ha disputato 33 presenze tra Campionato e Coppa Italia segnando un gol.

Il nuovo difensore viola ha indossato, anche, la maglia di tutte le Nazionali Giovanili azzurre fino all’ Under 21″