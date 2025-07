Arriva la notizia che ormai da qualche giorno avevamo già indirizzato. Anjorin sarà un calciatore del Torino e nella serata di questo martedi 1 Luglio, si è trovata la quadra. Come riportano i sempre ben informati colleghi di Sky Sport, l’inglese sosterrà le visite mediche questo venerdi. Al termine di queste ci sarà la firma sul contratto e quindi l’ufficialità. Le cifre non sono altissime, infatti si parla di una operazione chiusa a 4.5 milioni di euro.

Rimangono però da capire un pò di cose che chiariremo nei prossimo giorni visto l’ora (sono le 22:00) in cui andiamo online. Su tutto la famosa percentuale del 40% che va al Chelsea. Non è chiaro se verrà scalata dal guadagno dei 4.5, andando cosi a mettere nelle casse di Monteboro 2.7 milioni, o la faccenda sarà poi rivista tra granata e blues: in questo caso guadagno totale. E poi la posizione di Pellegri, se ci sarà un titolo definitivo o, come più auspicato, un rinnovo del prestito con diritto di riscatto.

Quel che è certo è che Tino Anjorin saluta ed il prossimo anno sarà agli ordini di Marco Baroni nel Torino.