Alla fine arriverà prima Lovato di Obaretin. Battute a parte, sembra essersi definitivamente sbloccata la situazione legata all’arrivo di Matteo Lovato ad Empoli. La situazione l’abbiamo raccontata in maniera decisamente esaustiva, fino a quel nodo che si era venuto a creare qualche giorno fa. Lovato in queste ultime ore ha deciso di chiudere a quelle che potrebbero essere le altre situazione, ed ha dato il suo “si” definitivo all’azzurro.

La formula sarà quella del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione, una promozione che Lovato ha già conquistato lo scorso anno con la maglia del Sassuolo. Già nella tarda serata di ieri, da Salerno, ci erano arrivate notizie circa lo snodo della situazione, in queste ultime ore sono arrivate le conferme a questo. Lovato nelle prossime ore sarà ad Empoli e già alla ripresa dei lavori – dopo la gara di stasera – sarà a disposizione di Pagliuca.

Innesto davvero di qualità per la nostra difesa. Adesso non resta che attendere il comunicato ufficiale che andrà a chiudere in maniera definitiva questo discorso di mercato.

Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

22 Commenti

  10. Bene. Benissimo se arriverà anche Obaretin.

    MA IL BOMBER ????

    Ad oggi abbiamo solo Shpendi + Pellegri (da Ottobre? Più tardi?) oltre ai ragazzini Konaté, Campaniello, Zanaga e Busiello che non possono considerarsi alternative ai 2 (Shpendi, Pellegri).

    Quando dico “Bomber” intendo gente coi numeri di Vlahovic (Atalanta U23) o Mignani (Pianese ora Benevento)… non certo Nasti !!!!!!

  11. bene, ora serve una punta forte forte e un altro centrocampista, (coli saco com’è?) oltre obaretin che completerebbe così una grandissima difesa secondo me

  12. Mignani ha giocato in serie c, idem Vlahovic. La serie B non l’hanno mai vista, poi magari quest’anno fanno 20 goal, ma secondo me serve gente già pronta, non 20enni

  14. Io son molto fiducioso su Pellegri.La punta da 18 goals costa ,non la comprano e non ce la danno.Siate realisti.Va bene Nasti,sperando che Shpendi renda, nell’ attesa che recuperi il miglior attaccante della b che abbiamo noi,ovvero l’ex Torino
    ..

  18. C’è chi sponsorizza giocatori fuori luogo,e allora ci provo anche io:Riportiamo a Empoli Mancuso 33 anni e 10 goals lo scorso anno in B.Sarebbe il profilo giusto,tanto più che il Mantova è in cerca di un’altra punta(hanno provato a prendere Lasagna).Segno che Leonardo è in uscita.

