Alla fine arriverà prima Lovato di Obaretin. Battute a parte, sembra essersi definitivamente sbloccata la situazione legata all’arrivo di Matteo Lovato ad Empoli. La situazione l’abbiamo raccontata in maniera decisamente esaustiva, fino a quel nodo che si era venuto a creare qualche giorno fa. Lovato in queste ultime ore ha deciso di chiudere a quelle che potrebbero essere le altre situazione, ed ha dato il suo “si” definitivo all’azzurro.
La formula sarà quella del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione, una promozione che Lovato ha già conquistato lo scorso anno con la maglia del Sassuolo. Già nella tarda serata di ieri, da Salerno, ci erano arrivate notizie circa lo snodo della situazione, in queste ultime ore sono arrivate le conferme a questo. Lovato nelle prossime ore sarà ad Empoli e già alla ripresa dei lavori – dopo la gara di stasera – sarà a disposizione di Pagliuca.
Innesto davvero di qualità per la nostra difesa. Adesso non resta che attendere il comunicato ufficiale che andrà a chiudere in maniera definitiva questo discorso di mercato.
Bene! Era l’ora….
Bene.
Restiamo in attesa di Obaretin, interno di centrocampo e 2 punte !
basta che non prendono solo nasti che non mi convince molto
Ottima notizia profilo idoneo per la b forza Empoli. PS ma che caldo c’è oggi qui al castellani
Ottimo. Col Padova saremo quasi al completo.
CI VUOLE UN CENTRAVANTI DA 15-18 GOALS
18 GOLLE …parla Empolese !
Ci vuole un goleador
Intanto la difesa sarà forte……..
Manca un VERO ATTACCANTE!! quelli di ora non garantiscono gol in doppia cifra .
Colpo che spacca! Forzazzurroooo!!!
Bene. Benissimo se arriverà anche Obaretin.
MA IL BOMBER ????
Ad oggi abbiamo solo Shpendi + Pellegri (da Ottobre? Più tardi?) oltre ai ragazzini Konaté, Campaniello, Zanaga e Busiello che non possono considerarsi alternative ai 2 (Shpendi, Pellegri).
Quando dico “Bomber” intendo gente coi numeri di Vlahovic (Atalanta U23) o Mignani (Pianese ora Benevento)… non certo Nasti !!!!!!
bene, ora serve una punta forte forte e un altro centrocampista, (coli saco com’è?) oltre obaretin che completerebbe così una grandissima difesa secondo me
Mignani ha giocato in serie c, idem Vlahovic. La serie B non l’hanno mai vista, poi magari quest’anno fanno 20 goal, ma secondo me serve gente già pronta, non 20enni
tra c e b molto meno divario che tra a e b
Io son molto fiducioso su Pellegri.La punta da 18 goals costa ,non la comprano e non ce la danno.Siate realisti.Va bene Nasti,sperando che Shpendi renda, nell’ attesa che recuperi il miglior attaccante della b che abbiamo noi,ovvero l’ex Torino
..
Ma dove sono quelli che offendevano chiamando i veri tifosi leccaculo della family
Affangala loro e i loro disagi
Caturano
Serve il bomber che iniziò qua!
Peccato x l età altrimenti da prendere subito
C’è chi sponsorizza giocatori fuori luogo,e allora ci provo anche io:Riportiamo a Empoli Mancuso 33 anni e 10 goals lo scorso anno in B.Sarebbe il profilo giusto,tanto più che il Mantova è in cerca di un’altra punta(hanno provato a prendere Lasagna).Segno che Leonardo è in uscita.
X me arriverà il colpo in attacco e verrà dall estero
Ma la formazione?