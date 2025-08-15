Alla fine arriverà prima Lovato di Obaretin. Battute a parte, sembra essersi definitivamente sbloccata la situazione legata all’arrivo di Matteo Lovato ad Empoli. La situazione l’abbiamo raccontata in maniera decisamente esaustiva, fino a quel nodo che si era venuto a creare qualche giorno fa. Lovato in queste ultime ore ha deciso di chiudere a quelle che potrebbero essere le altre situazione, ed ha dato il suo “si” definitivo all’azzurro.

La formula sarà quella del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione, una promozione che Lovato ha già conquistato lo scorso anno con la maglia del Sassuolo. Già nella tarda serata di ieri, da Salerno, ci erano arrivate notizie circa lo snodo della situazione, in queste ultime ore sono arrivate le conferme a questo. Lovato nelle prossime ore sarà ad Empoli e già alla ripresa dei lavori – dopo la gara di stasera – sarà a disposizione di Pagliuca.

Innesto davvero di qualità per la nostra difesa. Adesso non resta che attendere il comunicato ufficiale che andrà a chiudere in maniera definitiva questo discorso di mercato.