|E M P O L I
|0
|R E G G I A N A
|0
EMPOLI (3-5-2) : Fulignati; Curto, Guarino, Carboni; Ebuhei, Ignacchiti, Belardinelli; Ilie, Moruzzi; Shpendi, Popov.
A Disp: Perisan, Versari, Elia, Yepes, Ceesay, Indragoli, Moray, Bembnista, Baralla, Asmussen, Pasalic, Zanaga, Busiello, Orlandi.
Allenatore: Guido Pagliuca.
REGGIANA (3-4-2-1) : Motta; Libutti, Papetti, Bonetti; Rover, Reinhart, Bertagnoli, Bozzolan; Tavsan, Portanova; Gondo.
A Disp: Seculin, Enza, Stulac, Vallarelli, Marras, Meroni, Quaranta, Mendicino, Maisterra, Conte, Cavaliere.
Allenatore: Davide Dionigi.
ARBITRO : Sig. Calcavara di Varese. Assistenti: Cavallina/Emmanuele. VAR: Marini/Marchetti
LIVE MATCH
1° Tempo
Azzurri in campo con la formazione annunciata ieri alla vigilia.
Speriamo di vincere
Forza ragazzi, però lo dico subito, a me la ripartenza dal basso non piace.