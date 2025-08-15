E M P O L I0
R E G G I A N A0

EMPOLI (3-5-2) : Fulignati; Curto, Guarino, Carboni; Ebuhei, Ignacchiti, Belardinelli; Ilie, Moruzzi; Shpendi, Popov.

A Disp: Perisan, Versari, Elia, Yepes, Ceesay, Indragoli, Moray, Bembnista, Baralla, Asmussen, Pasalic, Zanaga, Busiello, Orlandi.

Allenatore: Guido Pagliuca.

REGGIANA (3-4-2-1) : Motta; Libutti, Papetti, Bonetti; Rover, Reinhart, Bertagnoli, Bozzolan; Tavsan, Portanova; Gondo.

A Disp: Seculin, Enza, Stulac, Vallarelli, Marras, Meroni, Quaranta, Mendicino, Maisterra, Conte, Cavaliere.

Allenatore: Davide Dionigi.

ARBITRO : Sig. Calcavara di Varese. Assistenti: Cavallina/Emmanuele. VAR: Marini/Marchetti

LIVE MATCH

1° Tempo

Azzurri in campo con la formazione annunciata ieri alla vigilia.

Stefano Scarpetti

