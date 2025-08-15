Ecco le pagelle inerenti le prestazioni degli azzurri relative all’esordio ufficiale di questo pomeriggio al Castellani contro la Reggiana, gara valevole per il primo turno di coppa Italia che li ha visti imporsi per 4-1 dopo i calci di rigore.

FULIGNATI: 7 Incolpevole sul gol, bravo a disinnescare un paio di palloni pericolosi che arrivano dalle fasce. Presente nell’ordinaria amministrazione. Super ai calci di rigore parandone due!!!

CURTO: 5.5 Primo tempo con tanti errori e un cartellino giallo, nella ripresa cresce ma la speranza è quella di vedere un calciatore migliore rispetto a quello visto oggi.

GUARINO: 6 Pesa l’errore che commette in chiusura su Gondo in occasione del gol. A tratti fatica più del solito ma, a questo, alterna anche alcuni recuperi ben fatti. Sicuramente meglio nel secondo tempo dove gioca con maggiore scioltezza.

CARBONI: 5 Va sempre ricordato che non è stato preso per giocare dove lo stiamo vedendo. Anche oggi (come nelle amichevoli) lascia molto a desiderare, e per come gestisce la fase difensiva e per diversi appoggi sbagliati. Sbaglia anche il suo rigore.

EBUHEI: 5 Partita impalpabile quella del capitano. Gioca molto alto, situazione non proprio sua, ma anche quando ha il pallone compiccia poco. Giusto il cambio.

ELIA: 6,5 Possiamo dire che in qualche modo ha “spaccato” la partita. Il suo ingresso ad inizio secondo tempo è quel “motore” che Pagliuca vuole, un motore che cambia davvero l’inerzia del match e porta i nostri ad avere maggiore pericolosità complessiva. Ha un passo da giocatore di categoria.

IGNACCHITI: 5 Oggi particolarmente in difficoltà e forse non aiutato dal sistema di gioco adottato spesso troppo staccato dai compagni si è visto poco in entrambi le fasi.

BELARDINELLI: 6 Si sacrifica molto e spesso non è supportato dai compagni che – specie nel primo tempo – non fanno quasi mai movimento per ricevere. Bene in copertura. Prima del gol del pareggio è il più pericoloso dei nostri.

ILIE: 6 La Partita di Ilie, complessivamente, è da rivedere. Messo in una posizione non sua, spesso predica nel deserto, anche se fa vedere che i piedi ci sono. Sbaglia un calcio di rigore nel primo tempo ma trova un gran gol (da capire se realmente volesse tirare) che porta al pareggio.

YEPES: SV

MORUZZI: 5,5 Alterna alcune cose interessanti ad alcuni errori da mani sulla testa. Giocatore che si fa apprezzare per volontà e che fa vedere l’esperienza da difensore quando si gioca senza palla.

CEESAY: SV

SHPENDI: 5.5 Al giovane albanese non manca la voglia di fare sapendo che questo deve essere il suo anno. Se escludiamo la mezza girata che ha procurato il rigore non si ricordano altre occasioni per per l’attaccante ex Carrarese. Qualche movimento senza palla lo fa e in questo si distingue rispetto al compagno di squadra.

POPOV: 5 Non parte male, si fa vedere e cerca di creare qualcosa, soprattutto in un primo tempo “scarico” a livello squadra. Va in calando nel proseguo della partita, non facendosi di fatto più vedere.

BUSIELLO: S.V. Nessun voto per quanto poco visto nel suo tempo in campo, ma bravo e freddo nel segnare il rigore decisivo.

MISTER PAGLIUCA: 5.5 Il ragionamento è unicamente su quello che si è visto oggi sul campo andando al di là di un altro discorso, legittimo e giusto che va fatto nella situazione in cui è L’Empoli al 15 Agosto. La squadra oggi ha faticato non poco giocando un primo tempo onestamente poco convincente e scarno di idee. Anche il sistema che oggi ha adottato ha lasciato più di un dubbio. L’inerzia della gara cambia oggettivamente con l’ingresso in campo di Elia unito ad un calo degli avversari che erano partiti più forte. Da apprezzare il coraggio e la voglia messa della squadra anche se gli episodi più importanti (Sembrano più figlio del caso che di un costrutto). Secondo tempo migliore del primo, fase offensiva in miglioramento rispetto all’ultima uscita mentre quella difensiva non bene.