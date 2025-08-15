Ecco le pagelle inerenti le prestazioni degli azzurri relative all’esordio ufficiale di questo pomeriggio al Castellani contro la Reggiana, gara valevole per il primo turno di coppa Italia che li ha visti imporsi per 4-1 dopo i calci di rigore.
FULIGNATI: 7 Incolpevole sul gol, bravo a disinnescare un paio di palloni pericolosi che arrivano dalle fasce. Presente nell’ordinaria amministrazione. Super ai calci di rigore parandone due!!!
CURTO: 5.5 Primo tempo con tanti errori e un cartellino giallo, nella ripresa cresce ma la speranza è quella di vedere un calciatore migliore rispetto a quello visto oggi.
GUARINO: 6 Pesa l’errore che commette in chiusura su Gondo in occasione del gol. A tratti fatica più del solito ma, a questo, alterna anche alcuni recuperi ben fatti. Sicuramente meglio nel secondo tempo dove gioca con maggiore scioltezza.
CARBONI: 5 Va sempre ricordato che non è stato preso per giocare dove lo stiamo vedendo. Anche oggi (come nelle amichevoli) lascia molto a desiderare, e per come gestisce la fase difensiva e per diversi appoggi sbagliati. Sbaglia anche il suo rigore.
EBUHEI: 5 Partita impalpabile quella del capitano. Gioca molto alto, situazione non proprio sua, ma anche quando ha il pallone compiccia poco. Giusto il cambio.
ELIA: 6,5 Possiamo dire che in qualche modo ha “spaccato” la partita. Il suo ingresso ad inizio secondo tempo è quel “motore” che Pagliuca vuole, un motore che cambia davvero l’inerzia del match e porta i nostri ad avere maggiore pericolosità complessiva. Ha un passo da giocatore di categoria.
IGNACCHITI: 5 Oggi particolarmente in difficoltà e forse non aiutato dal sistema di gioco adottato spesso troppo staccato dai compagni si è visto poco in entrambi le fasi.
BELARDINELLI: 6 Si sacrifica molto e spesso non è supportato dai compagni che – specie nel primo tempo – non fanno quasi mai movimento per ricevere. Bene in copertura. Prima del gol del pareggio è il più pericoloso dei nostri.
ILIE: 6 La Partita di Ilie, complessivamente, è da rivedere. Messo in una posizione non sua, spesso predica nel deserto, anche se fa vedere che i piedi ci sono. Sbaglia un calcio di rigore nel primo tempo ma trova un gran gol (da capire se realmente volesse tirare) che porta al pareggio.
YEPES: SV
MORUZZI: 5,5 Alterna alcune cose interessanti ad alcuni errori da mani sulla testa. Giocatore che si fa apprezzare per volontà e che fa vedere l’esperienza da difensore quando si gioca senza palla.
CEESAY: SV
SHPENDI: 5.5 Al giovane albanese non manca la voglia di fare sapendo che questo deve essere il suo anno. Se escludiamo la mezza girata che ha procurato il rigore non si ricordano altre occasioni per per l’attaccante ex Carrarese. Qualche movimento senza palla lo fa e in questo si distingue rispetto al compagno di squadra.
POPOV: 5 Non parte male, si fa vedere e cerca di creare qualcosa, soprattutto in un primo tempo “scarico” a livello squadra. Va in calando nel proseguo della partita, non facendosi di fatto più vedere.
BUSIELLO: S.V. Nessun voto per quanto poco visto nel suo tempo in campo, ma bravo e freddo nel segnare il rigore decisivo.
MISTER PAGLIUCA: 5.5 Il ragionamento è unicamente su quello che si è visto oggi sul campo andando al di là di un altro discorso, legittimo e giusto che va fatto nella situazione in cui è L’Empoli al 15 Agosto. La squadra oggi ha faticato non poco giocando un primo tempo onestamente poco convincente e scarno di idee. Anche il sistema che oggi ha adottato ha lasciato più di un dubbio. L’inerzia della gara cambia oggettivamente con l’ingresso in campo di Elia unito ad un calo degli avversari che erano partiti più forte. Da apprezzare il coraggio e la voglia messa della squadra anche se gli episodi più importanti (Sembrano più figlio del caso che di un costrutto). Secondo tempo migliore del primo, fase offensiva in miglioramento rispetto all’ultima uscita mentre quella difensiva non bene.
Scusate ma Pagliuca oltre che bestemmiare pesantemente e reiteratamente COSA SA FARE??????
La fascia sx va completamente rifatta Carboni e l incerto Moruzzi x ora vanno messi da parte
Pagliuca per ora solo bestemmie
Vacci tu ad allenare
Come la fate lunga pe du moccoli, siamo Toscani e spesso ci scappano maremma…..
Ma te non sai altro che criticare Pagliuca per le bestemmie??! Che palle, andatevene all’oratorio a guardarvi il tennis
Ignacchiti secondo me è un giocatore fondamentale si farà questo ragazzo cosi come Sphendi
Oggi voti giusti, oltre al passaggio del turno c’è poco da salvare.
La fase di costruzione dal basso (che io non disprezzo assolutamente) viene fatta in modo veramente incomprensibile; sembra che sia la prima volta che il mister l’applica alle sue squadre ! Non è possibile vedere uno scempio del genere !
La cosa più sconcertante è la facilità con la quale la reggiana ha neutralizzato qualsiasi pericolo offensivo nostro.
È stato sufficiente per loro darci palla e rinunciare a qualsiasi pressing per mostrare tutte le difficoltà. Non c’è mai stato un movimento senza palla. Solo lanci e botte.
Se non era per la papera del loro portiere sarebbe finita 0-1.
In questo l allenatore ha gravi responsabilità dopo 1 mese di lavoro.
Temo il padova adotterà la stessa strategia.
Sui singoli bene fulignati soprattutto per la leadership.
Guarino è riuscito dopo un po a prendere le misure a gondo.
Curto un po troppo selvaggio ma è un giocatore di categoria.
Su belardinelli molte critiche ma è stato tra i migliori.
Da fisicità ed è un giocatore di temperamento che serve sempre. Probabilmente il fatto che in questo momento pratichiamo l anticalcio lui forse ne beneficia.
Ilie e ignacchiti troppo lenti anche se con buona tecnica.
Moruzzi acerbo ma è un giocatore che può crescere tanto a differenza di carboni che non si può vedere. Il rigore poi battuto veramente da anticalcio.
Shpendi sufficiente. Popov può crescere tanto.
La squadra non è così male.
Servono 3/4 pezzi ed è competitiva. Manico permettendo
Tu quando parli di calcio e partita giocata senza avere cattiveria nei confronti della società fai disamina perfette .
Hai analizzato tutto in maniera impeccabile bravo
Fulignati 7
Curto 5.5
Guarino 6
Carboni 4, sbaglia tutto dal 1 minuto al rigore finale
Ebuehi 5, fatica anche in Serie b, come immaginavo
Ignacchitti 5.5
Belardinelli 6 almeno si prende la responsabilità di giocare
Moruzzi 5.5 difensivamente molto in difficoltà
Ilie 6
Shpendi 6
Popov 5.5 lotta e fa quello che può. Di certo non a livello del campionato
Elia 7, le accelerazioni che volevo
Busiello 6
Yepes 6
Ceesay 6
Pagliuca 6 do ancora fiducia, ma la fase difensiva speravo molto meglio. Davanti ha ragione, gli servono almeno una punta e un centrale di centrocampo di livello, sennò il gioco latiterà sempre
Azzecca i cambi e finalmente li fa presto cosa non scontata
Bel campo, ma i pali gialli non si possono vedere. Una mano di bianco se non ci sono soldi per comprarne nuovi?
Io li farei pastello.
Ahahahs
Veramente i pali gialli e una marea di seggiolini mancanti non si possono vedere un po’ di manutenzione prima del restyling ci vuole
I pali viola
Facciamoli come fanno le squadre di rugby,bianco-neri.
Dai,diceva sul serio… Però viola no,nn li potrei vedere mai…Meglio bianco blu.
Le prime risposte vere le avremo tra 8 giorni con il Padova…calma e gesso
Fulignati 8
Curto 5,5
Guarino 7
Carboni 4
Ebuhei 6
Belardinelli 6,5
Ignacchiti 6
Moruzzi 6
Ilie 7
Shpendi 6,5
Popov 6,5
(Elia 7 Ceesay 6 Busiello 7)
Mister Pagliuca 6,5
Riccardo 3
Dario Plaza 2
Mi nomini senza mai aver commentato….. direi che i voti di PE sono giusti e totalmente condivisibili, anch’io ho visto questa partita così.
Dopo anni ho visto delle pagelle veramente obiettive. La squadra ha dei limiti, speriamo che chi se ne deve accorgere, se ne accorga!!!
Fulignati 7,5 Curto 5 Guarino 7 Carboni 4 Ebuhei 6 Belardinelli 7 Ignacchiti 5,5 Moruzzi 6 Ilie 7 (il suo gol mi ha ricordato quello di Giovinco alla Roma) Shpendi 6,5 Popov 6,5 Elia 7,5 (sarà il nostro valore aggiunto) Ceesay 6 Busiello (che mi sa è il figliolo di Francesca) 7
Riccardo anche per me 3, 3-
Andre quando non ce l’ha con rebe.cc.a 7
I miei voti..il peggiore Pagliuca squadra senza gioco dove il centrale passeggia come fosse al parco giochi..penso che siano direttive del allenatore lentezza esasperante..poi il peggiori Popov..Carboni veramente legnoso, Belardinelli…vi do un consiglio prendete Pafundi..che crea gioco..e poi le punte ripeto Popov e Sphendi sono da serie c..albanese..il migliore senza dubbio Fulignati..buono Elia ,yepes
Anch’io questa volta sono d’accordo con le pagelle…ho visto il primo tempo di Lecce-Juvestabia: Candellone ci avrebbe fatto un gran comodo…la società poteva fare qualcosa in più per cercare di prenderlo…fa reparto da solo…
Gli è servito tanto Candellone…Infatti hanno vinto…
La società deve intervenire con l’allenatore perchè non esiste che bestemmi in quella maniera. Ma si scherza davvero?! Vergogna
poi, credo, che rischi anche la squalifica…
Anime verginelle, siamo toscani. Nessun insulto alla Divinità.