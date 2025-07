A sorpresa sembra si stia per sbloccare una trattativa verso un giocatore mai chiacchierato fin qui. Si tratta del rumeno classe 2003, Rares Ilie. Il giocatore è di proprietà del Nizza ma lo scorso anno ha giocato in serie B, nella seconda parte di stagione, con la maglia del Catanzaro. Per lui, con le aquile giallorosse si contano 12 presenze e tre assist (di cui due nella stessa partita). Il Catanzaro aveva il diritto di riscatto a tre milioni ma non lo ha esercitato.

Rareș Ilie è un centrocampista offensivo moderno, capace di abbinare qualità tecniche a una buona visione di gioco. Nato come trequartista, può essere impiegato anche da mezzala, soprattutto a sinistra, dove può accentrarsi sul destro per calciare o rifinire. Da Catanzaro ci parlano di un giocatore dalle buone potenzialità e con ampi margini di crescita, bravo nella propensione all’inserimento e con una discreta intelligenza tattica. Nel potenziale modulo azzurro, Ilie si potrebbe posizionare in una delle due caselle sulla trequarti con compiti di rifinitura e creatività. In caso di emergenza è assolutamente adattabile anche a “tutta fascia” sulla sinistra. Cresciuto calcisticamente in patria, nel Rapid, è arrivato al Nizza nel 2022 per cinque milioni di euro; i francesi lo hanno però sempre dato in prestito. Per lui 15 presenze e tre gol con la maglia della sua nazionale Under 21.

Stando a quello che arriva, si parla di una situazione in stato avanzato, con quindi una trattativa già avviata. La sensazione è che il giocatore possa arrivare in prestito con diritto od obbligo. Gli inizi della settimana prossima dovrebbero raccontarci qualcosa in più in termini di definizione.