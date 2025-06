Anche se non si può più considerare un calciatore dell’Empoli, la Fiorentina continua a guardare con attenzione a uno degli elementi che hanno fatto parte della rosa azzurra nella stagione appena conclusa. Si tratta di Sebastiano Esposito, entrato con forza nei radar della società gigliata.

Il classe 2002, tornato all’Inter dopo il prestito a Empoli, era legato al club azzurro da un diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Una cifra che la società di Monteboro ha deciso di non investire, rinunciando così alla possibilità di trattenere l’attaccante. Da segnalare, inoltre, come l’Empoli abbia agevolato in modo bonario il rientro anticipato di Esposito alla base nerazzurra, consentendogli di aggregarsi alla formazione meneghina pe la disuputa del Mondiale per club. Ora, però, è proprio con l’Inter che la Fiorentina dovrà trattare per cercare di portare il giovane attaccante a Firenze. Secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza viola avrebbe già avanzato una proposta concreta per assicurarsi le prestazioni del giocatore.

Esposito ha totalizzato 37 presenze con la maglia dell’Empoli, mettendo a segno 10 reti e fornendo 2 assist. È stato tra i protagonisti soprattutto nella prima parte di stagione, salvo poi registrare un calo nel girone di ritorno. A suo favore va comunque sottolineato come sia stato uno dei pochi elementi costantemente presenti, sempre disponibile e mai colpito da infortuni, spesso chiamato a reggere il peso dell’attacco anche nei momenti più complessi per la squadra.