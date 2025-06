Sta cominciando a muoversi qualcosa di più concreto attorno a Tino Anjorin. Il centrocampista azzurro è finito nella lista di numerosi club di Serie A ma fino a questo momento nessuno a parte la Fiorentina – la cui offerta è stata rispedita al mittente – ha fatto recapitare all’Empoli un’offerta degna di nota. Insomma, il calciatore piace a tutti, ma finora nessuna squadra si è spinta più in là di un semplice chiacchiericcio. La Roma, ad esempio, considera Anjorin una delle alternative e vuole vagliare più nomi prima di prendere una decisione. L’Empoli, dal canto suo, sa di avere un patrimonio sicuro tra le mani e non vuole avere fretta, anche per via della clausola (40% della futura rivendita) stabilita col Chelsea al momento dell’acquisto.

Quattro giorni fa vi avevamo anticipato dell’interesse del Torino e del Bologna per l’inglese. Nelle ultime ore pare che la dirigenza granata si sia decisa a tentare l’affondo, soprattutto alla luce della questione-Ricci. Con il denaro “fresco” derivante dalla cessione dell’ex Empoli, il Toro si tufferebbe proprio su Anjorin, che piace al tecnico Baroni per duttilità e qualità tecnica. Evidentemente, al netto degli infortuni che ci hanno privato di Anjorin nel momento clou della stagione, le sue doti non sono passate inosservate.

Anjorin non rimarrà, questo è un dato certo, ma si vogliono valutare tutte le possibilità. Il Torino in questo momento ha messo la freccia, probabilmente recapiterà a breve un’offerta alla dirigenza azzurra, ma rimangono sullo sfondo quelle squadre che hanno palesato un interesse, su tutte Roma e Fiorentina.