Si è parlato a lungo di difensori e attaccanti, ma ora l’attenzione dell’Empoli si sposta anche su altre zone del campo. In particolare, i riflettori si accendono sulla corsia destra, dove sta emergendo un interesse concreto per Antonio Candela, laterale classe 2000 originario di La Spezia. Candela è di proprietà del Venezia, ma ha concluso l’ultima stagione in Spagna, al Real Valladolid, totalizzando dodici presenze. Nella prima metà del campionato, invece, aveva iniziato da titolare con la maglia arancioneroverde, salvo poi vedere il proprio minutaggio ridursi progressivamente: una flessione che ha portato al trasferimento in prestito nella Liga.

Nasce come terzino destro ma è in grado di agire anche da esterno a tutta fascia (in Spagna sempre impiegato a centrocampo come quarto di destra), esattamente nella posizione ricoperta la scorsa stagione da Gyasi. Non a caso, il suo profilo potrebbe tornare utile proprio in vista della probabile partenza dell’ex Spezia. Si tratta di un elemento rapido sul lungo, capace di percorrere la fascia senza sosta grazie a una notevole tenuta atletica. Viene descritto come un giocatore elegante nella corsa, dotato di buon controllo di palla e abile nel mettere cross precisi sia in movimento sia da fermo. Rientrerà a Venezia per fine prestito, ma da fonti vicine al club lagunare filtra che difficilmente resterà in Veneto.

Resta da capire la formula dell’eventuale operazione. Il Venezia potrebbe essere disposto a valutare una cessione a titolo definitivo per una cifra attorno ai due milioni di euro, ma al momento l’Empoli si trova ancora nella fase di raccolta di informazioni: non si può parlare di trattativa avviata, bensì di primi sondaggi esplorativi. La pista, comunque, è concreta e troverà sviluppo nelle prossime settimane, man mano che il mercato entrerà nel vivo. In carriera Candela ha vestito anche le maglie di Trapani, Olbia, Pergolettese, Cesena e Genoa.