Giuseppe Pezzella è reduce da una stagione positiva con la maglia azzurra a livello personale nonostante la retrocessione della squadra in Serie B ed è entrato nel mirino di diversi club della massima serie. Nelle scorse settimane vi abbiamo riportato dell’interesse verso il giocatore da parte di Torino e Lazio e nelle ultime ore, secondo alcune indiscrezioni riportate da Tuttomercatoweb, si sarebbe aggiunto anche il Cagliari che avrebbe già effettuato alcuni sondaggi per capire la fattibilità dell’operazione. La società sarda è alla ricerca del sostituto di Tommaso Augello, in scadenza di contratto al 30 giugno e dato ormai in partenza, e nei giorni scorsi aveva mostrato un interesse importante anche verso l’altro terzino sinistro azzurro, Liberato Cacace.

Pezzella, che ha un contratto fino al 2026, è in uscita dal club azzurro e sicuramente il basso costo del cartellino rende appetibile il giocatore che abbina qualità sia in fase difensiva che offensiva. Vedremo nelle prossime settimane gli eventuali sviluppi e quale sarà la prossima squadra di Giuseppe.