Tra tutte le squadre di Serie A e B che partecipano ai vari Campionati del Settore Giovanile italiano della FIGC (141 squadre escludendo le formazioni Primavera) ce n’è una che è ancora imbattuta: è quella degli Under 15 di mister Andrea Filippeschi. Nei 4 Gironi nei quali si articolava il Campionato di Categoria (40 squadre in tutto) la squadra azzurra è quella che ha totalizzato il maggior numero di punti: 50 su 54 disponibili, è quella che ha avuto il miglior attacco (71 gol) e la terza migliore difesa (13 reti subite, terza dopo quelle di Milan e Roma con 10).

L’Empoli ha incontrato negli Ottavi di Finale il Benevento (3-3 in Campania e 5-1 a Empoli) e nei Quarti l’Atalanta (vittoria per 2-1 sia a Bergamo e in casa).

Una squadra che si presenta come un collettivo ben organizzato e dotato di grande tecnica e personalità e con alcune individualità di rilievo assoluto.

Domenica prossima a Petroio, inizio ore 11.30, giocherà la gara di Ritorno delle Semifinale con il Como, dopo aver vinto in casa dei lariani per 4-2.

Una gara che merita di essere vista.

Nel mirino c’è la Finale scudetto che si giocherà a Fermo il prossimo 24 giugno.

Ecco la rosa dei giocatori e dello staff tecnico. I ragazzi, ad eccezione di Landi e Battaglini che sono del 2009, sono tutti del 2008.

PORTIERI: Tommaso Lastoria ,Gabriel Taglioni, Christian Vannini.

DIFENSORI: Diego Antonini, Gabriele Barbieri, Pietro Battaglini, Lorenzo Foglia, Gabriele Gori, Niccolò Mennini, Albert Santoro, Rikardo Smajlaj, Samuele Tavanti.

CENTROCAMPISTI: Cristian Bagordo, Alessio Baralla, Federico Guglielmino, Samuele Liberali, Niccolò Magherini, Modestino Sorbino, Valerio Massimo Verdone.

ATTACCANTI: Olivier Blini, Danilo Busiello, Thomas Campaniello, Filippo Checcacci, Iacopo Landi, Gianmarco Mainardi, David Periccioli, Edoardo Zanaga

STAFF TECNICO

ALLENATORE – Andrea Filippeschi

COLLABORATORE – Alex Marraccini

PREPARATORE ATLETICO – Emiliano Serraglini

PREPARATORE DEI PORTIERI – Paolo Sardella

FISIOTERAPISTI – Edoardo Ciabattini, Stefano Lari

ACCOMPAGNATORI – Simone Fondelli, Brunero Costagli

MAGAZZINIERE – Luciano Cecconi