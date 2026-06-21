CAMPIONATO UNDER 15 Serie A e B

FINALE

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Domenica 21 giugno 2026 – ore 20.00

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RIMINI – Stadio “Romeo Neri”

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EMPOLI 0 MILAN 2

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22′ Manna, 33 Jadid

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EMPOLI: 1 Puccioni, 2 Zega, 3 Atzeni (70′ Muharreni), 4 Cattin, 5 Fanucchi (70′ Franchi), 6 Falconi, 7 Kribi, 8 Dalla Bona (51′ Princenton), 9 Chico (55′ Cristiano), 10 Menicagli (71′ Allochis), 11 Merlin

A disposizione: 12 Lombardo, 13 Di Natale, 15 Rivieri, 16 Testi.

Allenatore: Alessio GAMBIRASIO

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MILAN: 1 Bogogna, 2 Manna, 3 Zappia, 4 Bernasconi, 5 Tato, 6 Hidalgo (75′ Ferrari), 7 Braida, 8 Cremonesi, 9 Rossini, 10 Jadid, 11 Boniforti (52′ Tebaldi).

A disposizione: 12 Boselli, 13 La Vecchia, 16 Fiorenza, 17 Garcia, 18 Cenedese, 19 Santopaolo, 22 Orsini

Allenatore: Lorenzo CRESTA

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Arbitro: Sig. Nello Francesco FARINA (OstiaLido)

Assistenti: 1° Ass. Sig. Riccardo TARGA (Padova) – 2° Ass. Sig.Marco TUNDO (Roma 2)

Quarto Ufficiale: Alexandru DUMITRASCU (Finale Emilia)

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AMMONITI: 40’+1′ Fanucchi (E), 61′ Bogogna (M), 65′ Merlin (E), 79′ Tato (M).

Si conferma la tradizione non positiva per l’Empoli nelle finali giovanili, gli under 15 guidati da Gambirasio in seguito ad un ottimo percorso nella stagione regolare e in questi playoff devono arrendersi al Milan nella cornice del Romeo Neri di Rimini. Finisce 2-0 che scaturisce nel primo tempo con Manna e Jadid non riuscendo a mettere in discussione il successo della squadra rossonera nella ripresa. Eppure nei primi 40 minuti era stata la squadra azzurra a farsi preferire sul piano del palleggio, mancando però negli undici metri. Cinico e concreto il Milan capace di mettere i presupposti per il successo finale trovando il vantaggio al 23′. Sugli sviluppi del primo angolo della gara calciato da Cremonesi sul quale Puccioni esce a vuoto favorendo lo stacco aereo vincente di Manna. Dieci minuti dopo arriva il raddoppio firmato da Jadid, il quale sfrutta al meglio un due contro due liberandosi di Falconi fulminando Puccioni con un esterno sinistro. Anche la dea bendata dice no ai nostri, poco prima dell’intervallo il sinistro di Menicagli respinto da Bogogna finisce sul palo. Nella ripresa l’Empoli non riesce a dare ritmo alla sua manovra non riuscendo mai a rendersi pericoloso pagando sbattendo con il muro rossonero. Anzi è il Milan ad andare vicino al tris con il solito Jadid ma stavolta Puccioni risponde presente. I cambi di Gambirasio non sortiscono effetto alcuno, così i rossoneri fanno festa ma agli azzurrini viene dato l’onore delle armi in una stagione davvero brillante a cui è mancato l’acuto finale.

.LIVE MATCH

1° Tempo

0′- Diramate le formazioni ufficiali della finale scudetto under 15 di Empoli e Milan, in programma fra meno di mezzora al Romeo Neri di Rimini. La gara era stata programmata per le ore 18, ma è stata posticipata di due ore per permettere all’impianto riminese di ospitare la commemorazione di Igor Protti, morto due giorni fa dopo una lunga malattia.

0′- Osservato un minuto di raccoglimento in memoria proprio di Igor Protti.

1′- Il primo pallone viene giocato dal Milan. Le due squadre con le tradizionali casacche.

3′- Menicagli di prima non trova Chico finisce docilmente tra i piedi di Bogogna.

4′- Atzeni procura il primo angolo della finale. Lo andrà a calciare la squadra azzurra. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina allontana la retroguardia rossonera.

6′- Merlin protegge con maestria la palla nella metà campo del Milan, non riesce la connessione con Merlin, anticipato da Hidalgo.

8′- Bella chiusura in ripiegamento di Koffi su cross da destra di Braida.

10- Rossini mette in movimento Boniforti, contenuto da Atzeni. Buona la copertura di Cattin il quale guadagna un calcio di punizione. Sul capovolgimento di fronte Menicagli finisce a terra, lascia proseguire Farina.

11′- Menicagli serve Chico, l’attaccante azzurro si mette in proprio lasciando partire un destro che scavalca la traversa.

14′- Ci si avvicina al primo quarto d’ora di gara sul risultato di 0-0. Prevale l’equilibrio in una gara interessante con spunti tecnici rilevanti da ambo le parti.

15 – Jadid vede fuori dai pali Puccioni, si fa ingolosire ma il suo tiro da distanza siderale non impensierisce il portiere azzurro.

17′- Moduli prevalentemente speculari, 4-3-1-2 per gli azzurri a cui risponde il Milan con il 4-3-3.

18′- Si ripete il dialogo Menicagli-Chico, scarico per Atzeni ma il suo cross è basso facilitando la difesa rossonera.

19′- Sugli sviluppi di un calcio di punizione per gli azzurrini palla scodellata in area, destro di Menicagli respinto dal muro del Milan.

21′- Braida conquista il primo angolo anche per i rossoneri. Si appresta a calciare Cremonesi.

22′ – Si porta in vantaggio il Milan, calcola male la traiettoria Puccioni favorendo il colpo di testa a porta vuota di Manna.

25′- Svantaggio tutto sommato immeritato per gli azzurrini. Finora la truppa di Alessio Gambirasio si era fatta preferire.

27′- Adesso gli azzurrini devono riorganizzarsi e non perdere la fiducia nei propri mezzi.

30′- Si mette in proprio Koffi ma l’azione degli azzurrini muore in area avversaria.

32′- Kri Bi Koffi procura il secondo angolo dalla gara. Si avventa Cattin ma il suo colpo di testa finisce alto.

33′- Arriva il raddoppio del Milan, Jadid punta Falconi presentandosi davanti a Puccioni e lo batte con un chirurgico esterno sinistro.

34′- Palo clamoroso degli azzurrini! Cross di Koffi per Menicagli: il suo destro respinto da Bogogna finisce sulla traversa.

37′- Sventagliata stavolta imprecisa di Fanucchi con palla direttamente in fallo laterale.

38′- Rimessa laterale per gli azzurrini, sarebbe importante trovare un gol prima dell’imminente intervallo.

39′- Combinazione Kribi-Chico non trova Menicagli.

40′- Assegnato un minuto di recupero. Intanto arriva il terzo corner per la truppa di Gambirasio.

41′- Spende un giallo Fanucchi per fermare lo scatenato Jadid.

42′- Si va all’intervallo con gli azzurrini sotto di due reti contro il Milan nella finale scudetto in programma al “Romeo Neri”. Decidono le reti di Manna e Jadid, risultato molto ingeneroso per la truppa di Gambirasio che ha fatto la partita ma non è riuscita a concretizzare la propria superiorità territoriale.

2° Tempo

41′- Il primo pallone del secondo tempo viene giocato dagli azzurrini. Squadre in campo con gli stessi effettivi della prima frazione.

42′- Jadid non si fa pregare, vede fuori dai pali Puccioni cerca il pallonetto quasi da centrocampo non inquadrando la porta.

44′- Destro senza grosse pretese di Falconi finisce abbondantemente alto sopra la traversa.

45′- Jadid si procura un nuovo calcio di punizione per i rossoneri.

47′- Chico guadagna il primo angolo della ripresa, il suo destro da dentro l’area deviato sull’esterno della rete da Tato.

49′- Manovra piuttosto lenta quella degli azzurrini. La truppa di Gambirasio non trova utili linee di passaggio per poter incidere.

50′- Puccioni! ottimo riflesso del portiere azzurro sul sinistro del solito Jadid. Secondo angolo in favore dei rossoneri.

51′- Primo cambio per Gambirasio: Princenton per Dalla Bona.

52′- Risponde il Milan: Tebaldi per Boniforti.

54′- Jadid si propone in area da sinistra fermato da Zega.

55′- Nuova sostituzione per Gambirasio: Cristiano per Chico.

56′- Merlin non riesce a tenere la palla in campo. Gli azzurrini ci stanno provando ma non sembrano in grado di creare problemi alla granitica retroguardia rossonera.

58′- Zega finisce a terra in seguito ad un contrasto con Jadid.

60′- Fanucchi prova a mettere in movimento Merlin il quale si allunga la palla.

61′- Bogogna tiene troppo il pallone fra le mani. Sul corner susseguente arriva il tiro senza pretese di Falconi a lato. Nella circostanza che abbiamo descritto ammonito il portiere rossonero.

63′- Menicagli perde un pallone all’altezza del vertice sinistro dell’area. Anche il numero 10 degli azzurrini riesce a garantire meno imprevedibilità rispetto alla prima frazione.

65′- Anche Merlin finisce nella lista dei cattivi per aver rifilato un calcio a Braida.

67′- Appare poco lucida e sfiduciata la squadra di Gambirasio in questa seconda frazione. Due reti da rimontare in 13 minuti appare una montagna difficile da scalare.

68′- Falconi procura il sesto tiro dalla bandierina per gli azzurrini. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina Menicagli lascia partire un cross in area a trovare lo stacco aereo di Cattin con palla sopra la traversa.

70′- Triplo cambio per gli azzurrini: Muharreni, Franchi e Allochis per Atzeni, Fanucchi e Menicagli.

72′- Si mantiene in zona d’attacco l’undici di Gambirasio.

74′- Gioco interrotto, a terra un calciatore del Milan che non sappiamo identificare al momento. Tuttavia staff sanitario rossonero in campo.

75′- Seconda sostituzione per i rossoneri: Ferrari prende il posto di Hidalgo.

77′- Sinistro di contro balzo proprio del neo entrato Ferrari bloccato in tuffo da Puccioni.

78′- Merlin sfonda a destra, il suo sinistro viene disinnescato da Bogogna.

79′- Allochis ferma Tebaldi. Sono secondi che passano veloci per gli azzurrini.

79′- Viene ammonito Tato per fallo su Princeton.

80′- Lo stesso numero 20 azzurro sulla punizione susseguente colpisce di testa sopra la traversa.

81′- Assegnati quattro minuti di recupero.

83′- Ormai si attende il fischio finale di Farina. Per gli azzurrini serpeggia la delusione di questa finale ma questo non deve far dimenticare l’ottimo percorso della truppa di Gambirasio.

84′- Punizione per gli azzurrini direttamente fra le braccia di Bogogna. Arriva il triplice fischio del direttore di gara che sancisce la vittoria del Milan per 2-0 ai danni dell’Empoli. E’ mancata nella ripresa un pizzico di lucidità e precisione nella ripresa, si conferma la tradizione negativa nelle finali di categoria per gli azzurrini, ma arrivarci non è un risultato da poco.