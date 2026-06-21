Vi abbiamo riportato nella giornata di ieri del forte interesse dell’Atalanta per l’attaccante azzurro Bogdan Popov e ieri il suo procuratore Andriy Golovash ha fatto il punto della situazione su Ukrainian Football.
“Atalanta in chiusura? Posso solo confermare ancora una volta che c’è interesse per Popov e non solo da parte dei club italiani. Ma la questione rimane aperta. E’ un processo normale per un giocatore di talento con un grande potenziale. In ogni caso la decisione verrà presa tenendo conto delle condizioni migliori per la crescita del calciatore. Il tempo ci dirà dove finirà Bogdan. Non manca molto.”
La valutazione di 5 milioni corrisponde al valore di Popov?
“Non converto mai il calcio in denaro, sebbene, ovviamente, abbia un’idea del suo valore. Popov è un calciatore con un grande potenziale e, cosa molto importante, impara in fretta. Sono queste qualità che fanno sperare che Bogdan possa giocare ai massimi livelli. Il prezzo, poi, sarà determinato dai club e, soprattutto, dal tempo.”
ma i che gli fanno a fare i contratti se poi un valgon nulla?mah!
Procuratori, il cancro del calcio….
Potenza, Pietro De Giorgio ha scelto l’Empoli https://share.google/osZ4hdHgKY0ANJUN3
Già venduto anche lui… Detto a suo tempo
arrivederci, c’è ne faremo una ragione
Ovunque vada se non trova mezzi lo accompagno io a mie spese….ho altri 2 posti in macchina per il numero 6 (meglio non fare il nome) ed il numero 34 super richiesto da bologna e Palermo tanto per citarne 2….(anche in questo caso non faccio il nome altrimenti mi bannano….
Tutto e 3 li accompagno io a mie spese prima che ci ripensino…..😀
Popov 5 ml.??? …..ma leatevi da tre passi!!!..se lo vogliono cedere e soprattutto se vorrà essere ceduto se gli danno 2 ml 2,5 è grassa ..magari con una percentuale anche abbastanza alta sulla futura rivendita
Posa i fiasco! Per me visto il potenziale sarebbe regalato…
Agenti e procuratori:
gentaglia ! ..
svenduto come sempre….vi montate il troppo il capo dopo empoli ti auguro tutto il peggio
Giocatore male utilizzato, temo ce ne pentiremo, sia sportivamente che economicamente….