Vi abbiamo riportato nella giornata di ieri del forte interesse dell’Atalanta per l’attaccante azzurro Bogdan Popov e ieri il suo procuratore Andriy Golovash ha fatto il punto della situazione su Ukrainian Football.

“Atalanta in chiusura? Posso solo confermare ancora una volta che c’è interesse per Popov e non solo da parte dei club italiani. Ma la questione rimane aperta. E’ un processo normale per un giocatore di talento con un grande potenziale. In ogni caso la decisione verrà presa tenendo conto delle condizioni migliori per la crescita del calciatore. Il tempo ci dirà dove finirà Bogdan. Non manca molto.”

La valutazione di 5 milioni corrisponde al valore di Popov?

“Non converto mai il calcio in denaro, sebbene, ovviamente, abbia un’idea del suo valore. Popov è un calciatore con un grande potenziale e, cosa molto importante, impara in fretta. Sono queste qualità che fanno sperare che Bogdan possa giocare ai massimi livelli. Il prezzo, poi, sarà determinato dai club e, soprattutto, dal tempo.”