EMPOLI 4 FROSINONE 0

Marcatori: 19′ Poggi, 3st Isidori, 8st Landi, 40+2st Orlandi

EMPOLI: 1 Di Grazia, 2 Ginestretti, 3 Battaglini(31st Covelli), 4 Olivieri(31st Orlandi), 5 Poggi, 6 Conflitto, 7 Biondini(13st Lorenzi), 8 Ciampelli(13st Hyka), 9 Isidori(13st Murolo), 10 Bruno(23st Perillo), 11 Landi (23st Lupoli)

A disposizione: 12 Magliano, 13 De Vita, 14 Covelli, 15 Hyka, 16 Lorenzi, 17 Orlandi, 18 Lupoli, 19 Perillo, 20 Murolo

ALL. Lo Russo Stefano

Frosinone: 1 Rosa, 2 Iacobelli(23st Frani), 3 Cacciotti, 4 Grande, 5 Valentino(23st Galimberti), 6 Di Giuseppe(10st Riggi), 7 Ionta, 8 Rosa(23st Esposito), 9 Caramanica(40′ Carbone), 10 Taddei, 11 De Angelis(10st Casagrande)

A disposizione: 12 Crescenzi, 13 Riggi, 14 Galimberti, 15 Frani, 16 Esposito, 17 Casagrande, 18 Carbone

ALL. Ruben Olivera

Arbitro: Galla Alessandro

Assistenti: Perndojaj, Silva

Ammoniti: 35′ Isidori, 21st Carbone, 32st Orlandi

Espulsi: nessuno

I ragazzi di mister Lo Russo dominano la partita dal primo all’ultimo minuto ma sprecano veramente tanto in fase offensiva. Nel primo tempo Landi svaria su tutto il fronte d’attacco e mette in seria difficoltà la difesa avversaria con le sue accelerazioni. Risultato che si sblocca al 19′ con Isidori che viene trattenuto vistosamente e atterrato in area di rigore, dal dischetto va Poggi che porta avanti gli azzurri. Frosinone che nel primo tempo realizza il suo unico tiro in porta della partita, neutralizzato da Di Grazia. Empoli che dal canto suo ha l’opportunità di arrivare all’intervallo con il doppio vantaggio ma non trova l’ultimo passaggio. Nel secondo tempo scende in campo un Empoli, se possibile, ancora più dominante, che nei primi 10 minuti trova prima la rete del 2-0 con Isidori e poco dopo del 3-0 con Landi, che con una finta di corpo disorienta l’avversario e davanti al portiere non sbaglia. Ancora tante occasioni sprecate dall’attacco azzurro ma allo stesso tempo la squadra dimostra grande compattezza restando sempre concentrata, soprattutto in fase difensiva dove sono numerosi gli anticipi di Battaglini e compagni. Nel finale trova il gol anche Orlandi su un’azione ben orchestrata da Murolo e Perillo per il 4-0. Empoli che sale a quota 23 punti in classifica e mantiene il primo posto.